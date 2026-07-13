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AUDIENCIAS DOMINGO 12 DE JULIO

"¿Es el enemigo?" se lleva la noche del domingo frente a 'Una nueva vida' y "El peor vecino del mundo"

La película sobre Gila de La 1 logra un 13,7% de share, mientras que la serie turca de Antena 3 registra un 9,9% y el 'Cine 5 estrellas' de Telecinco anota un 8,3%. La 1 lidera con un 12,4%.

"¿Es el enemigo?" se lleva la noche del domingo frente a 'Una nueva vida' y "El peor vecino del mundo"
©Filmax
Por RedacciónPublicado: Lunes 13 Julio 2026 09:20 (hace 1 hora)

Audiencias Domingo 12 de Julio de 2026

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    12,4%

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    9,8%

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Noche de domingo sin fútbol y con liderazgo para La 1. 'La película de la semana' se impone con "¿Es el enemigo?", la cinta inspirada en la vida de Miguel Gila, que reúne a casi 1,3 millones de espectadores y firma un 13,7% de cuota de pantalla. 

En segunda posición, en Antena 3 se sitúa 'Una nueva vida', que mantiene prácticamente intacto su número de seguidores respecto a hace una semana y, sin la competencia del Mundial, mejora 2,7 puntos hasta alcanzar un 9,9% de share con casi 800.000 fieles.

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Completa el podio la película de Telecinco, "El peor vecino del mundo", que se queda cerca de los 700.000 seguidores y registra un 8,3% de cuota. También aprovecha la ausencia del fútbol 'Cuarto milenio', que gana 3,6 puntos respecto al domingo anterior y alcanza los 562.000 televidentes con un 6,7%. Ese mismo share firma 'Anatomía de...' con la entrega "El fin de la ruta", que además reúne a un mayor número de seguidores y mejora 1,1 puntos en laSexta.

Tom Hanks es "El peor vecino del mundo"
Tom Hanks es "El peor vecino del mundo"

Prime time

La 1

Película de la semana 1.295.000 13,7%

Cine 480.000 8,7%

La 2

Imprescindibles300.000 3,2%

FFG, el último gran conversador300.000 3,2%

Me meto en un jardín 340.000 3,5%

Me meto en un jardín 296.000 3,8%

Antena 3

Una nueva vida: presentación864.000 9,0%

Una nueva vida790.000 9,9%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21361.000 4,0%

Cuarto milenio562.000 6,7%

Telecinco

Cine 5 estrellas 693.000 8,3%

laSexta

Anatomía de... 634.000 6,7%

Anatomía de... 418.000 4,7%

Anatomía de... 229.000 4,4%

La luz de Elna
La luz de Elna

Late night

La 1

Cine 2 122.000 5,9%

La 2

SAC: en la mente criminal 119.000 2,3%

SAC: en la mente criminal 92.000 3,1%

SAC: en la mente criminal 44.000 2,4%

Antena 3

Una nueva vida153.000 5,9%

Cuatro

Cuarto milenio178.000 6,5%

Telecinco

Planeta Calleja 202.000 5,9%

Gran Madrid Show44.000 2,4%

El rey del mando 24.000 1,5%

laSexta

Anatomía de... 113.000 4,7%

La casa del juego de PokerStars38.000 2,5%

Naomi Watts y Tom Holland en "Lo Imposible"
Naomi Watts y Tom Holland en "Lo Imposible"

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.338.000 15,6%

Sesión de tarde 956.000 11,4%

Sesión de tarde 2 844.000 10,6%

Sesión de tarde 3 676.000 8,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana290.000 3,4%

Tour de Francia 676.000 8,1%

Post Tour de Francia 497.000 5,9%

Grandes documentales246.000 3,1%

Cebras: una vida a la carrera260.000 3,3%

El mundo de los océanos 214.000 2,7%

Documentales de la 2197.000 2,5%

Exploración de las profundidades marinas197.000 2,5%

De tapas por España 234.000 3,0%

La gran aventura de la lengua española 198.000 2,4%

Antena 3

Multicine 913.000 10,9%

Multicine 2 762.000 9,6%

Multicine 3 537.000 6,9%

Cuatro

Home cinema 639.000 7,6%

Home cinema 2 517.000 6,6%

Telecinco

El show de Paz527.000 6,3%

Fiesta712.000 9,1%

laSexta

Cine 438.000 5,2%

Cine 2 516.000 6,5%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026523.000 45,9%

Viaje al centro de la tele 355.000 14,1%

Viaje al centro de la tele 401.000 12,6%

Viaje al centro de la tele 466.000 12,7%

D Corazón717.000 12,4%

La 2

Planeta en peligro 31.000 2,3%

Los conciertos de la 2 47.000 3,2%

Medina40.000 2,2%

Buenas noticias TV69.000 3,5%

Shalom57.000 2,7%

Últimas preguntas75.000 3,1%

El día del Señor215.000 7,3%

Santa misa225.000 7,5%

Pueblo de Dios 144.000 4,4%

Pueblo de Dios 118.000 3,4%

Zoom tendencias97.000 2,7%

Zoom tendencias120.000 3,1%

Flash moda112.000 2,5%

El escarabajo verde 109.000 2,1%

Mi familia en la mochila. Ruta España 107.000 1,7%

Saber y ganar: fin de semana95.000 1,2%

Antena 3

Los más...35.000 2,1%

Los más TV35.000 2,1%

La Voz Kids: audiciones141.000 4,6%

Centímetros cúbicos87.000 3,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 311.000 7,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 536.000 10,7%

La ruleta de la suerte1.173.000 17,2%

Cuatro

¡Toma salami! 3.000 0,3%

¡Toma salami! 15.000 1,1%

Volando voy 89.000 5,5%

Volando voy 218.000 8,3%

Viajeros Cuatro 213.000 6,3%

Viajeros Cuatro 316.000 7,0%

Telecinco

Got Talent España64.000 3,7%

El precio justo140.000 4,5%

El precio justo215.000 5,3%

El precio justo395.000 6,1%

laSexta

Equipo de investigación 26.000 2,0%

Equipo de investigación 71.000 4,3%

Equipo de investigación 154.000 6,6%

Equipo de investigación 158.000 5,1%

Equipo de investigación 187.000 5,3%

Equipo de investigación 232.000 5,1%

Informativos

La sobremesa del domingo 12 de julio deja un panorama de ajustes moderados respecto a hace siete días, con Antena 3 cediendo terreno pese a mantener el liderazgo. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' baja 0,6 puntos hasta el 20,8%, mientras que 'Telediario fin de semana 1' sube 0,7 puntos hasta el 15,1%, recortando distancias con el líder. En el extremo opuesto, 'Noticias Cuatro 1' es quien más retrocede: pierde 1,7 puntos y se queda en el 8,5%, aunque 'laSexta noticias 14h' compensa con una subida de 0,9 puntos hasta el 7,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' avanza levemente, +0,6 puntos, hasta el 7,9%.

En la noche, la tendencia más llamativa es el avance generalizado de las cadenas secundarias. 'laSexta noticias 20h' suma 1,0 punto respecto al domingo anterior y alcanza el 7,3%, su mejor registro reciente en la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también mejora, con +0,8 puntos hasta el 8,6%. En cambio, 'Telediario fin de semana 2' cede 1,9 puntos y se queda en el 14,4%, su mayor bajada del día, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' se mantiene prácticamente plana con una caída mínima de 0,3 puntos hasta el 12,3%.

La 1

Fin de semana 24h151.000 27,2%

Fin de semana 24h527.000 30,8%

Teled. fin semana 11.277.000 15,1%

Teled. fin semana 21.253.000 14,4%

Teledeporte 21.424.000 15,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.767.000 20,8%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.062.000 12,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1556.000 8,5%

El desmarque Cuatro 1472.000 5,6%

Noticias Cuatro 2543.000 7,0%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00667.000 7,9%

Informativos Telecinco 21:00740.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h487.000 7,5%

La Sexta deportes 1395.000 4,8%

laSexta noticias 20h562.000 7,3%

La Sexta deportes 2370.000 4,2%

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