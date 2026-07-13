Por Redacción |

Noche de domingo sin fútbol y con liderazgo para La 1. 'La película de la semana' se impone con "¿Es el enemigo?", la cinta inspirada en la vida de Miguel Gila, que reúne a casi 1,3 millones de espectadores y firma un 13,7% de cuota de pantalla.

En segunda posición, en Antena 3 se sitúa 'Una nueva vida', que mantiene prácticamente intacto su número de seguidores respecto a hace una semana y, sin la competencia del Mundial, mejora 2,7 puntos hasta alcanzar un 9,9% de share con casi 800.000 fieles.

Completa el podio la película de Telecinco, "El peor vecino del mundo", que se queda cerca de los 700.000 seguidores y registra un 8,3% de cuota. También aprovecha la ausencia del fútbol 'Cuarto milenio', que gana 3,6 puntos respecto al domingo anterior y alcanza los 562.000 televidentes con un 6,7%. Ese mismo share firma 'Anatomía de...' con la entrega "El fin de la ruta", que además reúne a un mayor número de seguidores y mejora 1,1 puntos en laSexta.

Tom Hanks es "El peor vecino del mundo"

Prime time

La 1

Película de la semana ¿Es el enemigo? 1.295.000 13,7% Cine Gernika 480.000 8,7%

La 2

Imprescindibles300.000 3,2% FFG, el último gran conversador300.000 3,2% Me meto en un jardín Toño Pérez 340.000 3,5% Me meto en un jardín Miguel Ángel Revilla 296.000 3,8%

Antena 3

Una nueva vida: presentación864.000 9,0% Una nueva vida790.000 9,9%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21361.000 4,0% Cuarto milenio562.000 6,7%

Telecinco

Cine 5 estrellas El peor vecino del mundo 693.000 8,3%

laSexta

Anatomía de... El fin de la ruta 634.000 6,7% Anatomía de... Una corrida 418.000 4,7% Anatomía de... Una avalancha 229.000 4,4%

La luz de Elna

Late night

La 1

Cine 2 La luz de Elna 122.000 5,9%

La 2

SAC: en la mente criminal El criminal en serie 119.000 2,3% SAC: en la mente criminal El criminal en serie (2 parte) 92.000 3,1% SAC: en la mente criminal Adicto a matar 44.000 2,4%

Antena 3

Una nueva vida153.000 5,9%

Cuatro

Cuarto milenio178.000 6,5%

Telecinco

Planeta Calleja Andrés Iniesta 202.000 5,9% Gran Madrid Show44.000 2,4% El rey del mando Espíritu deportivo 24.000 1,5%

laSexta

Anatomía de... Un caos aéreo 113.000 4,7% La casa del juego de PokerStars38.000 2,5%

Naomi Watts y Tom Holland en "Lo Imposible"

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.338.000 15,6% Sesión de tarde El maestro que prometió el mar 956.000 11,4% Sesión de tarde 2 La vaquilla 844.000 10,6% Sesión de tarde 3 La mula 676.000 8,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana290.000 3,4% Tour de Francia Malemort-Ussel 676.000 8,1% Post Tour de Francia Malemort-Ussel 497.000 5,9% Grandes documentales246.000 3,1% Cebras: una vida a la carrera260.000 3,3% El mundo de los océanos La vida en el arrecife 214.000 2,7% Documentales de la 2197.000 2,5% Exploración de las profundidades marinas197.000 2,5% De tapas por España Oviedo: tierra de príncipes, corazón de España 234.000 3,0% La gran aventura de la lengua española El retorno de las carabelas 198.000 2,4%

Antena 3

Multicine ¿Matarías por mi? La historia de Mary Bailey 913.000 10,9% Multicine 2 La isla de la muerte 762.000 9,6% Multicine 3 Los deseos de toda una vida 537.000 6,9%

Cuatro

Home cinema Disturbia 639.000 7,6% Home cinema 2 Lo imposible 517.000 6,6%

Telecinco

El show de Paz527.000 6,3% Fiesta712.000 9,1%

laSexta

Cine Dog. Un viaje salvaje 438.000 5,2% Cine 2 El último samurái 516.000 6,5%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026523.000 45,9% Viaje al centro de la tele Marcados por Eurovisión 355.000 14,1% Viaje al centro de la tele Spanish dance 401.000 12,6% Viaje al centro de la tele 60 y pop 466.000 12,7% D Corazón717.000 12,4%

La 2

Planeta en peligro Islandia 31.000 2,3% Los conciertos de la 2 Ciclo universo barroco, musas y heroínas (parte 1) 47.000 3,2% Medina40.000 2,2% Buenas noticias TV69.000 3,5% Shalom57.000 2,7% Últimas preguntas75.000 3,1% El día del Señor215.000 7,3% Santa misa225.000 7,5% Pueblo de Dios Tanguieta: puerta abierta a la misericordia 144.000 4,4% Pueblo de Dios A los pies de la Fuensanta 118.000 3,4% Zoom tendencias97.000 2,7% Zoom tendencias120.000 3,1% Flash moda112.000 2,5% El escarabajo verde Misma ría, distintas aguas 109.000 2,1% Mi familia en la mochila. Ruta España Zumaia 107.000 1,7% Saber y ganar: fin de semana95.000 1,2%

Antena 3

Los más...35.000 2,1% Los más TV35.000 2,1% La Voz Kids: audiciones141.000 4,6% Centímetros cúbicos87.000 3,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pastel de espinacas con langostinos 311.000 7,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Merluza con alcachofas y salsa de cilantro 536.000 10,7% La ruleta de la suerte1.173.000 17,2%

Cuatro

¡Toma salami! Ruedas de prensa 3.000 0,3% ¡Toma salami! Madriz 15.000 1,1% Volando voy A Estrada, Pontevedra 89.000 5,5% Volando voy Las Merindades, Burgos 218.000 8,3% Viajeros Cuatro Alicante 213.000 6,3% Viajeros Cuatro Cartagena de Indias 316.000 7,0%

Telecinco

Got Talent España64.000 3,7% El precio justo140.000 4,5% El precio justo215.000 5,3% El precio justo395.000 6,1%

laSexta

Equipo de investigación Veneno 26.000 2,0% Equipo de investigación La era del plástico 71.000 4,3% Equipo de investigación El refugio del oro 154.000 6,6% Equipo de investigación La fiebre del oro 158.000 5,1% Equipo de investigación Lana: el oro blanco que nadie quiere 187.000 5,3% Equipo de investigación El precio del sol 232.000 5,1%

Informativos

La sobremesa del domingo 12 de julio deja un panorama de ajustes moderados respecto a hace siete días, con Antena 3 cediendo terreno pese a mantener el liderazgo. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' baja 0,6 puntos hasta el 20,8%, mientras que 'Telediario fin de semana 1' sube 0,7 puntos hasta el 15,1%, recortando distancias con el líder. En el extremo opuesto, 'Noticias Cuatro 1' es quien más retrocede: pierde 1,7 puntos y se queda en el 8,5%, aunque 'laSexta noticias 14h' compensa con una subida de 0,9 puntos hasta el 7,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' avanza levemente, +0,6 puntos, hasta el 7,9%.

En la noche, la tendencia más llamativa es el avance generalizado de las cadenas secundarias. 'laSexta noticias 20h' suma 1,0 punto respecto al domingo anterior y alcanza el 7,3%, su mejor registro reciente en la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también mejora, con +0,8 puntos hasta el 8,6%. En cambio, 'Telediario fin de semana 2' cede 1,9 puntos y se queda en el 14,4%, su mayor bajada del día, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' se mantiene prácticamente plana con una caída mínima de 0,3 puntos hasta el 12,3%.

La 1

Fin de semana 24h151.000 27,2% Fin de semana 24h527.000 30,8% Teled. fin semana 11.277.000 15,1% Teled. fin semana 21.253.000 14,4% Teledeporte 21.424.000 15,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.767.000 20,8% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.062.000 12,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1556.000 8,5% El desmarque Cuatro 1472.000 5,6% Noticias Cuatro 2543.000 7,0%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00667.000 7,9% Informativos Telecinco 21:00740.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h487.000 7,5% La Sexta deportes 1395.000 4,8% laSexta noticias 20h562.000 7,3% La Sexta deportes 2370.000 4,2%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas