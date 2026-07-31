Publicado: Viernes 31 Julio 2026 10:20 (hace 56 minutos)|
Audiencias Jueves 30 de Julio de 2026
12,7%
12,0%
8,5%
6,7%
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4,2%
2,4%
2,2%
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Ranking cadenas TDT Jueves, 30 de Julio de 2026
2,4%
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Ranking programas TDT Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El cascabel
22:01
24:30
282.000
3,6%
CSI: El fin del mundo
21:57
22:49
249.000
2,7%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
238.000
3,1%
Emanet
15:00
16:28
236.000
2,8%
CSI: Quitame la vida,por favor
22:49
23:32
216.000
2,6%
La que se avecina Una fuga playera,un santuario ...
21:18
22:55
216.000
2,4%
Cuento de una noche
21:45
23:46
214.000
2,5%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
210.000
3,0%
Cine western Traicion y olvido
18:29
20:09
201.000
3,0%
The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ...
22:47
23:44
198.000
2,4%
Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una fuga playera,un santuario ...
21:18
22:55
216.000
2,4%
Cine Calor mortal(2022)
22:55
24:30
191.000
2,7%
La que se avecina Un chochete pasajero,una ...
15:48
17:42
163.000
2,0%
La que se avecina Un condenado,un embarazo ...
13:58
15:48
146.000
1,9%
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
19:39
21:18
133.000
1,9%
Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cuidado con el angel
16:30
17:50
238.000
3,1%
Emanet
15:00
16:28
236.000
2,8%
Cuento de una noche
21:45
23:46
214.000
2,5%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
210.000
3,0%
Abismo de pasion
20:00
21:45
190.000
2,6%
Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: El fin del mundo
21:57
22:49
249.000
2,7%
CSI: Quitame la vida,por favor
22:49
23:32
216.000
2,6%
CSI: Perdidos y encontrados
23:32
24:32
196.000
3,1%
Welcome to las vegas
15:50
26:30
149.000
2,2%
CSI: Doctor que
24:32
25:14
147.000
3,7%
Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El cascabel
22:01
24:30
282.000
3,6%
Cine western Traicion y olvido
18:29
20:09
201.000
3,0%
Tu cine La ley de murphy
20:09
22:00
172.000
2,3%
Sesion doble Fuerza 7
16:46
18:26
151.000
2,0%
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
143.000
2,0%
Ranking Neox (1,9%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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The Big Bang Theory
16:51
17:14
194.000
2,5%
Los Simpson
15:13
15:36
194.000
2,2%
Los Simpson
15:36
16:02
190.000
2,2%
Los Simpson
14:52
15:13
190.000
2,3%
Los Simpson
14:29
14:52
186.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ...
22:47
23:44
198.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio del as del ...
22:00
22:47
186.000
2,0%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
23:44
24:34
149.000
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Los misterios de murdoch Chico rico,chico ...
19:23
20:11
142.000
2,2%
The Mysteries of Laura
24:34
25:14
131.000
3,4%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
166.000
1,8%
Los años de la transicion
22:31
23:39
164.000
1,9%
Los años de la transicion
23:44
24:50
137.000
2,5%
Expedicion:archivos del pasado
15:27
16:20
136.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
21:35
21:58
132.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias La cabeza como ...
21:56
22:38
197.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias Segundas ...
22:38
23:19
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2,0%
Blue bloods,familia de policias Un paso mas ...
21:11
21:56
140.000
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Blue bloods,familia de policias Heroes ...
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124.000
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Blue bloods,familia de policias Adentrandose en ...
20:27
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102.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Perseguido(1987)
15:33
17:18
125.000
1,5%
Cine Resacon en las vegas
22:48
24:45
124.000
1,8%
Cine Conan el barbaro
17:18
19:32
118.000
1,7%
Cine Oso vicioso
19:32
21:01
112.000
1,7%
Cine R3sacon
21:01
22:48
107.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
23:30
24:00
129.000
1,8%
Informativo 24h
21:49
22:30
109.000
1,2%
Informativo 24h
23:00
23:30
103.000
1,2%
Informativo 24h
24:00
24:29
97.000
1,7%
Informativo 24h
22:30
23:00
97.000
1,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mi vida con 300 kilos:cirugia final
22:58
23:52
112.000
1,4%
Renovacion sin demolicion
14:47
15:34
105.000
1,2%
Como reconocer a un psicopata
16:53
17:19
99.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
16:27
16:53
97.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
24:40
25:28
88.000
2,5%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Aislados(alone) Rodeados
14:57
16:14
109.000
1,3%
Aislados(alone)
18:32
19:45
94.000
1,4%
Ferias carnivoras
22:20
23:00
83.000
0,9%
Forjado a fuego La naginata
23:00
23:51
80.000
1,0%
Ferias carnivoras
21:56
22:20
76.000
0,8%
Ranking Divinity (0,9%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Bienvenido a la locura
18:13
18:57
99.000
1,4%
Chicago Fire Y entonces llego nick porter
22:05
22:56
97.000
1,1%
Chicago Fire Donde sea que terminemos
21:18
22:05
95.000
1,1%
Chicago Fire Una amistad magica
19:49
20:29
93.000
1,4%
Chicago Fire Mantente firme
20:29
21:18
92.000
1,2%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Tango one
22:01
23:57
104.000
1,2%
Cine Rifles de bengala
16:55
18:27
65.000
0,9%
Cine El gran duelo
18:27
20:01
61.000
0,9%
Cine 1942:la gran ofensiva
20:01
22:01
59.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó ¡que vienen,que ya estan ...
13:22
14:26
58.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los misterios de Laura El misterio del testigo ...
22:42
23:42
104.000
1,3%
Bob Esponja
22:31
22:42
66.000
0,7%
Bluey
15:44
15:51
66.000
0,8%
Los green en la gran ciudad
17:15
17:25
65.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó El último cartucho
23:43
24:58
63.000
1,2%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:12
14:23
112.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
14:01
14:12
97.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
21:35
21:45
86.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:27
14:36
81.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
21:20
21:30
78.000
1,0%
Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:06
15:56
58.000
0,7%
Hermanos asesinos
24:34
25:29
57.000
1,6%
Caso cerrado
15:56
17:06
55.000
0,7%
Caso cerrado
19:02
19:56
53.000
0,8%
Caso cerrado
18:10
19:02
53.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Zapatones
21:39
23:21
122.000
1,4%
Cine Spartan
23:21
25:08
121.000
2,1%
Real madrid conecta
19:30
21:32
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0,6%
Cine El guerrero
15:36
17:07
40.000
0,5%
Historia que tu hiciste Champions league ...
17:25
19:26
29.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 30 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:liga española resumen ...
20:01
20:13
55.000
0,8%
Penaltis futbol:amistoso(d) ...
19:13
19:18
52.000
0,8%
Fútbol:liga española resumen ...
19:37
19:49
47.000
0,7%
Fútbol:amistoso(d) R.betis-lyon
15:50
17:24
44.000
0,5%
Rescate al limite
21:42
23:10
41.000
0,5%