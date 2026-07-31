Lucas Paulano, ganador de 'La Voz Kids', representará a España en Eurovisión Junior 2026

Por Fidel Conejero |

Lucas Paulano será el encargado de representar a España en Eurovisión Junior 2026, que se celebrará el próximo 24 de octubre en Malta. El joven artista, de tan solo 10 años, fue presentado oficialmente por RTVE este jueves 30 de julio durante la emisión de 'El perro andaluz by Manu Sánchez', donde interpretó una versión de "Grande Amore", de Il Volo, acompañado por la Orquesta Flamenca de Sevilla y el Coro Gospel It.

Natural de Jaén y nacido en 2016, Lucas fue elegido por RTVE mediante un proceso de selección interna celebrado durante el pasado mes de julio. El cantante llega al certamen después de proclamarse vencedor de 'La Voz Kids' en 2025, edición en la que formó parte del equipo de Manuel Turizo, un triunfo que impulsó su carrera artística.

Lucas Paulano, representante de España en Eurovisión Junior 2026

Del triunfo en 'La Voz Kids' al escenario de Eurovisión Junior

Tras su victoria en el talent show de Antena 3, Manuel Turizo invitó a Lucas Paulano a participar en variosespañola, actuando en ciudades como. Meses después publicó su primer sencillo,, mientras continúasu carrera musical con losen el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén.

De Lucas Paulano destaca su técnica vocal, su sensibilidad interpretativa y su capacidad para emocionar sobre el escenario. Según ha explicado la corporación, el equipo ya trabaja en la canción con la que el joven artista defenderá la candidatura española en la próxima edición del certamen infantil.

España afrontará así su duodécima participación en Eurovisión Junior, un festival del que fue país fundador en 2003. La edición de 2026 se celebrará en Ta' Qali (Malta) y reunirá a representantes de 16 países. El año pasado, Gonzalo Pinillos logró la quinta posición con 'Érase una vez (Once Upon a Time)', un resultado que la delegación española intentará mejorar con la candidatura de Lucas Paulano.