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CAMBIO DE PROGRAMA

Gonzalo Miró sustituye a Jesús Cintora al frente de 'Malas lenguas' durante sus vacaciones

El colaborador tomará las riendas del programa de actualidad de RTVE a partir del 3 de agosto junto a Ane Ibarzabal, mientras 'Directo al grano' recuperará a Marta Flich.

Gonzalo Miró sustituye a Jesús Cintora al frente de 'Malas lenguas' durante sus vacaciones
©RTVE
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 30 Julio 2026 17:25 (hace 59 minutos)

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RTVE ya tiene decidido quién tomará el relevo de Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano. A partir del próximo lunes 3 de agosto, será Gonzalo Miró quien se ponga al frente de 'Malas lenguas', el espacio diario de actualidad de La 1 y La 2. El comunicador estará acompañado por la periodista Ane Ibarzabal, que asumirá las funciones de copresentadora durante este periodo.

Con este movimiento, la corporación mantiene la continuidad de uno de sus formatos informativos de referencia sin alterar su esencia. Gonzalo Miró, que durante esta temporada ha estado al frente de 'Directo al grano', da el salto temporalmente a 'Malas lenguas' para sustituir a Cintora, mientras Ane Ibarzabal gana protagonismo delante de las cámaras.

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Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal al frente de 'Malas lenguas'
Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal al frente de 'Malas lenguas'

Reorganización en las tardes de RTVE

El relevo en 'Malas lenguas' también traerá consigo cambios en otro de los formatos de actualidad de RTVE. Durante las semanas en las que Gonzalo Miró permanezca al frente del programa de Cintora, 'Directo al grano' pasará a estar presentado por Marta Flich, que regresará de sus vacaciones, y Martín Barreiro, quien ha acompañado a Miró durante su ausencia. De este modo, la cadena reorganiza sus dos formatos de actualidad vespertinos para mantener su programación habitual durante el verano.

Ane Ibarzabal acompañará a Gonzalo Miró como copresentadora. La periodista forma parte del equipo de 'Malas lenguas' desde su estreno y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en programas informativos y coberturas especiales.

Ambos estarán al frente de las emisiones de 'Malas lenguas' de lunes a viernes en La 1 y La 2, así como de 'Malas lenguas noche', la edición que RTVE ofrece los sábados en La 2. Según la corporación, el programa mantendrá durante este periodo las claves que han definido su propuesta: información contrastada, análisis, verificación y pluralidad.

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