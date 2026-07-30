Gonzalo Miró sustituye a Jesús Cintora al frente de 'Malas lenguas' durante sus vacaciones

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Malas lenguas
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RTVE ya tiene decidido quién tomará el relevo de Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano. A partir del próximo lunes 3 de agosto, será Gonzalo Miró quien se ponga al frente de 'Malas lenguas', el espacio diario de actualidad de La 1 y La 2. El comunicador estará acompañado por la periodista Ane Ibarzabal, que asumirá las funciones de copresentadora durante este periodo.
Con este movimiento, la corporación mantiene la continuidad de uno de sus formatos informativos de referencia sin alterar su esencia. Gonzalo Miró, que durante esta temporada ha estado al frente de 'Directo al grano', da el salto temporalmente a 'Malas lenguas' para sustituir a Cintora, mientras Ane Ibarzabal gana protagonismo delante de las cámaras.
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Reorganización en las tardes de RTVE
Marta Flich, que regresará de sus vacaciones, y Martín Barreiro, quien ha acompañado a Miró durante su ausencia. De este modo, la cadena reorganiza sus dos formatos de actualidad vespertinos para mantener su programación habitual durante el verano.
Ane Ibarzabal acompañará a Gonzalo Miró como copresentadora. La periodista forma parte del equipo de 'Malas lenguas' desde su estreno y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en programas informativos y coberturas especiales.
Ambos estarán al frente de las emisiones de 'Malas lenguas' de lunes a viernes en La 1 y La 2, así como de 'Malas lenguas noche', la edición que RTVE ofrece los sábados en La 2. Según la corporación, el programa mantendrá durante este periodo las claves que han definido su propuesta: información contrastada, análisis, verificación y pluralidad.