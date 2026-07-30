Ciro pierde el control con Julieta y Petra destapa el secreto de Martina en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' llevará al límite la relación entre Ciro y Julieta. Las diferencias entre ambos dejarán de ser un simple desencuentro para convertirse en un peligroso enfrentamiento cuando él esté a punto de perder el control. Paralelamente, Petra revelará que conoce el gran secreto de Martina y Adriano, mientras la desaparición de Ángela continúa manteniendo en vilo a la familia.

La disputa entre Manuel (Arturo García Sancho) y Ciro (Juan Perales) por el manual de averías sigue recrudeciéndose. El joven insiste en recibir una compensación económica por su trabajo, pero el heredero del marquesado se mantiene firme y rechaza sus exigencias. Julieta (Vera Asunción) se posiciona junto a Manuel, una decisión que no hace más que aumentar el malestar de Ciro y abrir una nueva brecha entre el matrimonio.

La tensión alcanza su punto más delicado cuando Julieta intenta mediar en una nueva discusión. Lejos de escucharla, Ciro le ordena que se calle y, completamente fuera de sí, llega incluso a estar a punto de golpearla, mostrando un comportamiento hasta ahora desconocido que deja en evidencia el deterioro de su relación.

Escena del capítulo del viernes 31 de julio de 'La promesa'

Petra revela a Martina que conoce su romance con Adriano

Mientras tanto, Carlo (Jose Miguel Blanco) comunica a María Fernández (Sara Molina) que prefiere que Samuel no sea quien bautice a la pequeña Jana. Para evitar dar explicaciones sobre sus verdaderos motivos, inventa que un familiar suyo será el encargado de celebrar la ceremonia. Al mismo tiempo, Cristóbal (Fernando Coronado) intenta convencer a María de que aproveche el bautizo para casarse con Carlo, aunque ella vuelve a esquivar cualquier conversación sobre una posible boda.

En las cocinas continúa la particular guerra contra Julio (Christian Mulas). Con la inesperada complicidad de Cristóbal, las cocineras siguen escondiendo verduras en la comida del señor de Buenaventura para desesperarlo, aunque finalmente él descubre la trampa y el conflicto amenaza con estallar definitivamente.

Por otro lado, Curro (Xavi Lock) y Leocadia (Isabel Serrano) comparten la angustia que provoca la desaparición de Ángela (Marta Costa). El joven sigue convencido de que Lorenzo (Guillermo Serrano) podría estar detrás de lo ocurrido, aunque el capitán vuelve a negar cualquier implicación. Máximo (Javier Lago), por su parte, trata de demostrar a Leocadia que su preocupación por la joven es completamente sincera.

Además, Teresa (Andrea Del Río) alerta a Petra (Marga Martínez) sobre las preguntas que Tomasa (Babeth Ripoll) está haciendo a todo el servicio acerca de ella y del antiguo refugio. Poco después, Petra decide sincerarse con Martina y le revela que fue testigo del beso que compartió con Adriano (Ibrahim Al Shami J.). Una confesión que deja a la joven completamente impactada y que añade un nuevo motivo de preocupación a una relación que ha pasado por numerosos altibajos.