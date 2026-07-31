'El perro andaluz' se despide como líder con un 13,2% y 'Súper Gómez' no convence en Cuatro

Por Redacción |

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 60 y pop 958.000 10,6% Viaje al centro de la tele 70 artistas de los 70 (2 parte) 1.113.000 12,3% El perro andaluz by Manu Sánchez Lolita y Santiago Segura 838.000 13,2%

La 2

Trivial Pursuit311.000 3,9% Cifras y letras603.000 6,7% El cine de la 2: películas Nosotros, los Leroy 274.000 3,3% Cine Náufrago 143.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Luis Fonsi 801.000 8,7% Padre no hay más que uno: la serie547.000 6,6% Padre no hay más que uno: la serie421.000 6,0%

Cuatro

First Dates391.000 4,8% Viajeros Cuatro Costa asturiana 599.000 6,6% Súper Gómez, el hombre maratón Argentina 348.000 4,9%

Telecinco

First Dates: summer resort872.000 9,7% Ella, maldita alma494.000 7,5%

laSexta

La Sexta Clave389.000 5,0% El intermedio: the very best343.000 3,8% El taquillazo Los secretos que ocultamos 258.000 4,1%

Late night

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez Jose Mercé-Kiki Morente & Lagartija Nick 222.000 8,9%

La 2

Festivales de verano Festival de jazz de Vitoria-Gasteiz: Sun Ra Arkestra 37.000 2,3%

Antena 3

Padre no hay más que uno: la serie285.000 5,5% Padre no hay más que uno: la serie263.000 6,6% Allí abajo Resacón en Triana 100.000 4,2%

Cuatro

Te falta un viaje Ghana 147.000 3,9% En el punto de mira Percebeiros ilegales 89.000 4,2% Sportium Game Show56.000 3,4%

Telecinco

Ella, maldita alma207.000 6,0% Gran Madrid Show71.000 3,5% El rey del mando El verano ya llegó 55.000 3,4%

laSexta

Cine Falsa amistad 73.000 2,8%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano996.000 12,4% Valle Salvaje698.000 9,8% La promesa802.000 11,8% Malas lenguas656.000 10,0% Aquí la Tierra806.000 11,4%

La 2

Saber y ganar627.000 7,3% Grandes documentales340.000 4,3% Serengueti 3 Dominio 336.000 4,2% Hijos de Saliega348.000 4,6% Malas lenguas604.000 8,7% Carreteras extremas El Pamir 204.000 3,1% Jeopardy128.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.106.000 13,4% Yas verano690.000 9,8% Pasapalabra1.279.000 18,2%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem638.000 8,1% Lo sabe, no lo sabe397.000 5,9%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!466.000 5,6% El verano se mueve596.000 8,0% ¡De lunes a viernes!619.000 9,1% ¡Allá tú!712.000 10,3%

laSexta

Zapeando510.000 6,2% Más vale tarde de verano404.000 5,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1359.000 20,3% Mañaneros 360488.000 15,9% Mañaneros 360882.000 11,7%

La 2

Mi familia en la mochila. Ruta España Aragón 12.000 1,5% Mi familia en la mochila. Ruta España Comunidad Valenciana 15.000 1,6% Australia indómita15.000 1,2% Zoom tendencias21.000 1,2% El señor de los bosques' "Font de l'Adou, Barcelona"48.000 2,6% El señor de los bosques Chorrera de las Hoyuelas, Ávila 54.000 2,6% El señor de los bosques Cañón del río Pirón, Segovia 66.000 3,1% Rutas bizarras El cementerio circular y el restaurante de Chiquito de la Calzada 67.000 2,8% Las rutas dAmbrosio Provincia de Alacant 78.000 2,8% Curro Jiménez El mister 143.000 3,7% El cazador128.000 2,1% El cazador208.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano250.000 10,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ternasco con zanahoria 774.000 15,8% La ruleta de la suerte1.458.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! ¡Vaya cuadro! 10.000 1,1% Alerta Cobra Héroe de la carretera 26.000 2,0% Alerta Cobra Amnesia 32.000 1,9% Alerta Cobra Martes de carnaval de mujeres 52.000 2,6% En boca de todos349.000 11,3%

Telecinco

La mirada crítica257.000 13,7% Vamos a ver verano328.000 11,5% El precio justo558.000 8,6%

laSexta

Equipo de investigación El precio del sol 23.000 2,6% Equipo de investigación Lana: el oro blanco que nadie quiere 56.000 4,4% Aruser@s fresh176.000 9,0% Al rojo vivo239.000 6,7%

Informativos

La sobremesa del jueves deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' consolida su dominio y además lo amplía: sube +1,9 puntos hasta el 23,1%, mientras que 'Telediario 1' cede -0,3 puntos y se queda en el 13,9%, lo que agranda la brecha entre ambos líderes. En la parte baja del dial, 'Noticias Cuatro 1' es la gran remontada del día: gana +2,3 puntos hasta el 10,3%, superando por primera vez en la semana a 'Informativos Telecinco 15:00', que también sube pero con menos fuerza (+1,0 punto, hasta el 10,0%). 'laSexta noticias 14h' acompaña la tendencia alcista con +1,2 puntos.

En la noche, la comparativa semanal es más discreta pero igualmente favorable para casi todos. 'Antena 3 noticias 2' aguanta prácticamente igual que hace siete días (-0,2 puntos, 18,4%) y mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' suma +0,8 puntos hasta el 9,1%, mientras que 'Telediario 2' mejora +1,0 punto respecto al jueves anterior para cerrar en el 13,4%. 'laSexta noticias 20h' también avanza +0,4 puntos hasta el 7,6%, una noche en la que prácticamente ningún informativo retrocede.

La 1

Telediario matinal188.000 20,7% Informativo territorial 1862.000 14,3% Telediario 11.187.000 13,9% Informativo territorial 21.123.000 13,0% Telediario 21.062.000 13,4%

Antena 3

Noticias de la mañana169.000 14,1% Antena 3 noticias 11.979.000 23,1% Antena 3 noticias 21.462.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1698.000 10,3% El desmarque Cuatro 1460.000 5,5% Noticias Cuatro 2442.000 6,5%

Telecinco

El matinal38.000 5,2% El matinal72.000 7,6% El matinal104.000 8,0% Informativos Telecinco 15:00859.000 10,0% Informativos Telecinco 21:00717.000 9,1%

laSexta

laSexta noticias 14h583.000 7,6% laSexta noticias: Jugones452.000 5,2% laSexta noticias 20h514.000 7,6%

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