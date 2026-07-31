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Audiencias 'El perro andaluz' se despide como líder con un 13,2% y 'Súper Gómez' no convence en Cuatro

AUDIENCIAS JUEVES 30 DE JULIO

'El perro andaluz' se despide como líder con un 13,2% y 'Súper Gómez' no convence en Cuatro

En la tarde cabe destacar el récord de 'El verano se mueve' en Telecinco que anota un 8%. La 1 lidera el día con un 12,7%.

'El perro andaluz' se despide como líder con un 13,2% y 'Súper Gómez' no convence en Cuatro
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 31 Julio 2026 09:15 (hace 29 minutos)

Audiencias Jueves 30 de Julio de 2026

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    12,7%

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Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 958.000 10,6%

Viaje al centro de la tele 1.113.000 12,3%

El perro andaluz by Manu Sánchez 838.000 13,2%

La 2

Trivial Pursuit311.000 3,9%

Cifras y letras603.000 6,7%

El cine de la 2: películas 274.000 3,3%

Cine 143.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 801.000 8,7%

Padre no hay más que uno: la serie547.000 6,6%

Padre no hay más que uno: la serie421.000 6,0%

Cuatro

First Dates391.000 4,8%

Viajeros Cuatro 599.000 6,6%

Súper Gómez, el hombre maratón 348.000 4,9%

Telecinco

First Dates: summer resort872.000 9,7%

Ella, maldita alma494.000 7,5%

laSexta

La Sexta Clave389.000 5,0%

El intermedio: the very best343.000 3,8%

El taquillazo 258.000 4,1%

Late night

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez 222.000 8,9%

La 2

Festivales de verano 37.000 2,3%

Antena 3

Padre no hay más que uno: la serie285.000 5,5%

Padre no hay más que uno: la serie263.000 6,6%

Allí abajo 100.000 4,2%

Cuatro

Te falta un viaje 147.000 3,9%

En el punto de mira 89.000 4,2%

Sportium Game Show56.000 3,4%

Telecinco

Ella, maldita alma207.000 6,0%

Gran Madrid Show71.000 3,5%

El rey del mando 55.000 3,4%

laSexta

Cine 73.000 2,8%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano996.000 12,4%

Valle Salvaje698.000 9,8%

La promesa802.000 11,8%

Malas lenguas656.000 10,0%

Aquí la Tierra806.000 11,4%

La 2

Saber y ganar627.000 7,3%

Grandes documentales340.000 4,3%

Serengueti 3 336.000 4,2%

Hijos de Saliega348.000 4,6%

Malas lenguas604.000 8,7%

Carreteras extremas 204.000 3,1%

Jeopardy128.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.106.000 13,4%

Yas verano690.000 9,8%

Pasapalabra1.279.000 18,2%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem638.000 8,1%

Lo sabe, no lo sabe397.000 5,9%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!466.000 5,6%

El verano se mueve596.000 8,0%

¡De lunes a viernes!619.000 9,1%

¡Allá tú!712.000 10,3%

laSexta

Zapeando510.000 6,2%

Más vale tarde de verano404.000 5,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1359.000 20,3%

Mañaneros 360488.000 15,9%

Mañaneros 360882.000 11,7%

La 2

Mi familia en la mochila. Ruta España 12.000 1,5%

Mi familia en la mochila. Ruta España 15.000 1,6%

Australia indómita15.000 1,2%

Zoom tendencias21.000 1,2%

El señor de los bosques' "Font de l'Adou, Barcelona"48.000 2,6%

El señor de los bosques 54.000 2,6%

El señor de los bosques 66.000 3,1%

Rutas bizarras 67.000 2,8%

Las rutas dAmbrosio 78.000 2,8%

Curro Jiménez 143.000 3,7%

El cazador128.000 2,1%

El cazador208.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano250.000 10,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 774.000 15,8%

La ruleta de la suerte1.458.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1%

¡Toma salami! 10.000 1,1%

Alerta Cobra 26.000 2,0%

Alerta Cobra 32.000 1,9%

Alerta Cobra 52.000 2,6%

En boca de todos349.000 11,3%

Telecinco

La mirada crítica257.000 13,7%

Vamos a ver verano328.000 11,5%

El precio justo558.000 8,6%

laSexta

Equipo de investigación 23.000 2,6%

Equipo de investigación 56.000 4,4%

Aruser@s fresh176.000 9,0%

Al rojo vivo239.000 6,7%

Informativos

La sobremesa del jueves deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' consolida su dominio y además lo amplía: sube +1,9 puntos hasta el 23,1%, mientras que 'Telediario 1' cede -0,3 puntos y se queda en el 13,9%, lo que agranda la brecha entre ambos líderes. En la parte baja del dial, 'Noticias Cuatro 1' es la gran remontada del día: gana +2,3 puntos hasta el 10,3%, superando por primera vez en la semana a 'Informativos Telecinco 15:00', que también sube pero con menos fuerza (+1,0 punto, hasta el 10,0%). 'laSexta noticias 14h' acompaña la tendencia alcista con +1,2 puntos.

En la noche, la comparativa semanal es más discreta pero igualmente favorable para casi todos. 'Antena 3 noticias 2' aguanta prácticamente igual que hace siete días (-0,2 puntos, 18,4%) y mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' suma +0,8 puntos hasta el 9,1%, mientras que 'Telediario 2' mejora +1,0 punto respecto al jueves anterior para cerrar en el 13,4%. 'laSexta noticias 20h' también avanza +0,4 puntos hasta el 7,6%, una noche en la que prácticamente ningún informativo retrocede.

La 1

Telediario matinal188.000 20,7%

Informativo territorial 1862.000 14,3%

Telediario 11.187.000 13,9%

Informativo territorial 21.123.000 13,0%

Telediario 21.062.000 13,4%

Antena 3

Noticias de la mañana169.000 14,1%

Antena 3 noticias 11.979.000 23,1%

Antena 3 noticias 21.462.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1698.000 10,3%

El desmarque Cuatro 1460.000 5,5%

Noticias Cuatro 2442.000 6,5%

Telecinco

El matinal38.000 5,2%

El matinal72.000 7,6%

El matinal104.000 8,0%

Informativos Telecinco 15:00859.000 10,0%

Informativos Telecinco 21:00717.000 9,1%

laSexta

laSexta noticias 14h583.000 7,6%

laSexta noticias: Jugones452.000 5,2%

laSexta noticias 20h514.000 7,6%

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