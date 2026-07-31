'El perro andaluz' se despide como líder con un 13,2% y 'Súper Gómez' no convence en Cuatro

Audiencias Jueves 30 de Julio de 2026
12,7%
12,0%
8,5%
6,7%
5,4%
4,2%
2,4%
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Prime time
Viaje al centro de la tele: clásicos 958.000 10,6%
Viaje al centro de la tele 1.113.000 12,3%
El perro andaluz by Manu Sánchez 838.000 13,2%
Trivial Pursuit311.000 3,9%
Cifras y letras603.000 6,7%
El cine de la 2: películas 274.000 3,3%
Cine 143.000 3,9%
El hormiguero 20 años juntos 801.000 8,7%
Padre no hay más que uno: la serie547.000 6,6%
Padre no hay más que uno: la serie421.000 6,0%
First Dates391.000 4,8%
Viajeros Cuatro 599.000 6,6%
Súper Gómez, el hombre maratón 348.000 4,9%
First Dates: summer resort872.000 9,7%
Ella, maldita alma494.000 7,5%
La Sexta Clave389.000 5,0%
El intermedio: the very best343.000 3,8%
El taquillazo 258.000 4,1%
Late night
El perro andaluz by Manu Sánchez 222.000 8,9%
Festivales de verano 37.000 2,3%
Padre no hay más que uno: la serie285.000 5,5%
Padre no hay más que uno: la serie263.000 6,6%
Allí abajo 100.000 4,2%
Te falta un viaje 147.000 3,9%
En el punto de mira 89.000 4,2%
Sportium Game Show56.000 3,4%
Ella, maldita alma207.000 6,0%
Gran Madrid Show71.000 3,5%
El rey del mando 55.000 3,4%
Cine 73.000 2,8%
Sobremesa y tarde
Directo al grano996.000 12,4%
Valle Salvaje698.000 9,8%
La promesa802.000 11,8%
Malas lenguas656.000 10,0%
Aquí la Tierra806.000 11,4%
Saber y ganar627.000 7,3%
Grandes documentales340.000 4,3%
Serengueti 3 336.000 4,2%
Hijos de Saliega348.000 4,6%
Malas lenguas604.000 8,7%
Carreteras extremas 204.000 3,1%
Jeopardy128.000 1,8%
Sueños de libertad1.106.000 13,4%
Yas verano690.000 9,8%
Pasapalabra1.279.000 18,2%
Todo es mentira: summer tem638.000 8,1%
Lo sabe, no lo sabe397.000 5,9%
Amor... ¡o lo que surja!466.000 5,6%
El verano se mueve596.000 8,0%
¡De lunes a viernes!619.000 9,1%
¡Allá tú!712.000 10,3%
Zapeando510.000 6,2%
Más vale tarde de verano404.000 5,8%
Mañana
La hora de La 1359.000 20,3%
Mañaneros 360488.000 15,9%
Mañaneros 360882.000 11,7%
Mi familia en la mochila. Ruta España 12.000 1,5%
Mi familia en la mochila. Ruta España 15.000 1,6%
Australia indómita15.000 1,2%
Zoom tendencias21.000 1,2%
El señor de los bosques' "Font de l'Adou, Barcelona"48.000 2,6%
El señor de los bosques 54.000 2,6%
El señor de los bosques 66.000 3,1%
Rutas bizarras 67.000 2,8%
Las rutas dAmbrosio 78.000 2,8%
Curro Jiménez 143.000 3,7%
El cazador128.000 2,1%
El cazador208.000 2,5%
Espejo público verano250.000 10,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 774.000 15,8%
La ruleta de la suerte1.458.000 20,7%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 10.000 1,1%
Alerta Cobra 26.000 2,0%
Alerta Cobra 32.000 1,9%
Alerta Cobra 52.000 2,6%
En boca de todos349.000 11,3%
La mirada crítica257.000 13,7%
Vamos a ver verano328.000 11,5%
El precio justo558.000 8,6%
Equipo de investigación 23.000 2,6%
Equipo de investigación 56.000 4,4%
Aruser@s fresh176.000 9,0%
Al rojo vivo239.000 6,7%
Informativos
La sobremesa del jueves deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' consolida su dominio y además lo amplía: sube +1,9 puntos hasta el 23,1%, mientras que 'Telediario 1' cede -0,3 puntos y se queda en el 13,9%, lo que agranda la brecha entre ambos líderes. En la parte baja del dial, 'Noticias Cuatro 1' es la gran remontada del día: gana +2,3 puntos hasta el 10,3%, superando por primera vez en la semana a 'Informativos Telecinco 15:00', que también sube pero con menos fuerza (+1,0 punto, hasta el 10,0%). 'laSexta noticias 14h' acompaña la tendencia alcista con +1,2 puntos.
En la noche, la comparativa semanal es más discreta pero igualmente favorable para casi todos. 'Antena 3 noticias 2' aguanta prácticamente igual que hace siete días (-0,2 puntos, 18,4%) y mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' suma +0,8 puntos hasta el 9,1%, mientras que 'Telediario 2' mejora +1,0 punto respecto al jueves anterior para cerrar en el 13,4%. 'laSexta noticias 20h' también avanza +0,4 puntos hasta el 7,6%, una noche en la que prácticamente ningún informativo retrocede.
Telediario matinal188.000 20,7%
Informativo territorial 1862.000 14,3%
Telediario 11.187.000 13,9%
Informativo territorial 21.123.000 13,0%
Telediario 21.062.000 13,4%
Noticias de la mañana169.000 14,1%
Antena 3 noticias 11.979.000 23,1%
Antena 3 noticias 21.462.000 18,4%
Noticias Cuatro 1698.000 10,3%
El desmarque Cuatro 1460.000 5,5%
Noticias Cuatro 2442.000 6,5%
El matinal38.000 5,2%
El matinal72.000 7,6%
El matinal104.000 8,0%
Informativos Telecinco 15:00859.000 10,0%
Informativos Telecinco 21:00717.000 9,1%
laSexta noticias 14h583.000 7,6%
laSexta noticias: Jugones452.000 5,2%
laSexta noticias 20h514.000 7,6%
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