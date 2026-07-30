Por Diego López |

El actor Manuel Jesús Fernández Serrano, conocido artísticamente como Manolo Solo, ha fallecido este jueves a los 62 años de edad víctima de un cáncer, según ha anunciado la Academia de Cine. Aunque el actor llevaba enfermo desde hace un par de años, su muerte ha sido una relativa sorpresa, puesto que hace solamente una semana se anunciaba el comienzo del rodaje de la serie de Atresmedia 'Las vecinas', donde formaba parte del elenco principal.

Solo contaba con una extensísima carrera dentro del cine, la televisión y el teatro que se extiende durante más de tres décadas, aunque es en estos últimos años cuando sus papeles habían sido de más empaque, sobre todo tras su participación en películas como 'La isla mínima' o 'Tarde para ira', cinta esta última por la que ganó un premio Goya al mejor actor de reparto.

Nacido en Algeciras aunque criado en Sevilla, se licenció en Ciencias de la Educación en la Universidad de dicha ciudad, aunque también estudió interpretación en el Instituto de Sevilla.

Un intérprete versátil

Recorrer la carrera de Manolo Solo es ir: desde secundario a protagonista, pasando por actor de doblaje, en dramas y comedias en cine y televisión.

Manolo Solo, arriba a la izquierda, en el inicio de rodaje de 'Las vecinas' hace una semana

Su carrera comenzó precisamente en el doblaje, como la voz de Momo en la mítica serie de animación 'Dragon Ball'. Posteriormente participó en casi todas las series míticas de los dosmil con roles de distinta relevancia, desde 'Compañeros' a 'Cuéntame cómo pasó' pasando por 'El comisario' o 'Aída'. En cine sus primeros papeles fueron en cintas como '7 vírgenes', 'El laberinto del fauno' o 'Las 13 rosas'.

Fue en la última década cuando sus trabajos dieron un salto cualitativo, tras su primera nominación a los Goya en 2015 por 'B, la película', donde interpretaba al juez Pablo Ruz. Un año más tarde conseguía la estatuilla por la mencionada 'Tarde para la ira' y, desde entonces, había conseguido otras tres nominaciones por sus papeles en 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' o 'Una quinta portuguesa', estos dos últimos ya como protagonista.

De sus últimos trabajos en televisión destacan la serie de HBO '30 monedas', donde era el Cardenal Fabio Santoro, y la miniserie 'Anatomía de un instante' de Movistar Plus, en la que interpretaba a Manuel Gutiérrez-Mellado.

Lamento mucho el fallecimiento del andaluz Manolo Solo. Un gran actor, ganador de un Goya con 'Tarde para la ira', que logró convertirse en uno de los rostros destacados del cine, el doblaje y el teatro español fruto de su talento y perseverancia.



Mi sentido pésame a su familia... https://t.co/uxqt57OAE4 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 30, 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido uno de los primeros en recordar la figura de Manuel Solo, destacando cómo se había convertido en "uno de los rostros destacados" de la profesión. El actor y director Santiago Segura ha destacado el trabajo de Solo como Francisco Ibáñez en la película 'El gran Vázquez', en la que trabajaron juntos.