Por Diego López |

Los Mossos d'Esquadra han hecho pública hace unas horas la desaparición de Rafael De Lorente, conocido por ser concursante de 'Drag Race España' bajo el nombre artístico drag Dovima Nurmi, en paradero desconocido desde el pasado 29 de julio.

El joven de 30 años fue visto por última vez en Sabadell con una gorra negra, camiseta de manga corta negra, pantalones vaqueros negros y deportivas de color negro, explican los Mossos en la nota de su desaparición, que ha sido compartida en todas sus redes sociales.

Afortunadamente, la desaparición se ha resuelto rápidamente, puesto que menos de seis horas después, algunos de sus compañeros de edición han confirmado que Rafael ha reaparecido, y se encuentra bien. Sagittaria, concursante de la misma edición, ha publicado que todo se ha tratado únicamente de "un susto".

El Rafael va desaparèixer el 29 de juliol a Sabadell. Ajuda'ns a trobar-lo. pic.twitter.com/QNoKJLNQsJ — Mossos (@mossos) July 30, 2026

El último mensaje de Dovima en redes sociales fue hace aproximadamente un mes, cuando recordaba la despedida de su mejor amigo, que había decidido dejar Barcelona hace justo un año.

Sus compañeras, implicadas en la búsqueda

Tras hacerse pública la desaparición a media tarde, muchas han sido las concursantes de 'Drag Race España' que han amplificado el mensaje y pedido ayuda a la comunidad. Desde concursantes de su edición como Sagittaria o Pupi Poisson a miembros de otras temporadas como Samantha Ballentines, la familia de 'Drag Race España' se ha volcado en difundir el mensaje de los Mossos d'Esquadra.

Dovima Nurmi fue una de las concursantes más polémicas de la primera edición de 'Drag Race España', finalizando en quinta posición. Su salida tuvo lugar cuando se negó a participar en lip sync frente a Sagittaria, quedándose inmóvil en el escenario.