'Los Simpson' en Neox y 'Bright Minds' en Atreseries se reparten el podio de las TDT

Publicado: Martes 4 Agosto 2026 10:10 (hace 13 minutos)|
Audiencias Lunes 3 de Agosto de 2026
13,1%
12,4%
8,1%
6,1%
5,4%
4,4%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Lunes, 3 de Agosto de 2026
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:48
16:13
274.000
3,2%
Los Simpson
15:22
15:48
272.000
3,1%
Bright minds Mandala
22:05
23:08
259.000
2,8%
Los Simpson
14:57
15:22
253.000
2,9%
The Big Bang Theory
16:13
16:36
251.000
3,0%
The Big Bang Theory
20:55
21:19
232.000
3,0%
La que se avecina Una joya literaria,una edad ...
21:18
22:55
227.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:34
17:57
225.000
3,1%
The Big Bang Theory
17:15
17:34
224.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:57
18:20
215.000
3,1%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una joya literaria,una edad ...
21:18
22:55
227.000
2,5%
La que se avecina Un parto,un crucero y un ...
14:35
16:02
214.000
2,5%
La que se avecina Un yonqui centenario,un ...
16:02
17:57
208.000
2,7%
Cine Acto de valor
22:55
24:50
147.000
2,1%
La que se avecina Un espacio cultureta,una ...
19:49
21:18
143.000
2,1%
Ranking Neox (2,1%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
15:48
16:13
274.000
3,2%
Los Simpson
15:22
15:48
272.000
3,1%
Los Simpson
14:57
15:22
253.000
2,9%
The Big Bang Theory
16:13
16:36
251.000
3,0%
The Big Bang Theory
20:55
21:19
232.000
3,0%
Ranking Atreseries (2,1%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Bright minds Mandala
22:05
23:08
259.000
2,8%
Bright minds El ultimo azteca
23:08
24:06
189.000
2,4%
Los misterios de murdoch Murdoch.com
18:12
19:06
174.000
2,5%
Bright minds Pero dura demasiado
20:57
22:05
163.000
1,9%
Los misterios de murdoch El efecto tesla
20:00
20:57
153.000
2,3%
Ranking Energy (2,0%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Espectadores
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Mentes criminales:evolution Mensaje en una ...
21:52
22:57
208.000
2,2%
Mentes criminales:evolution Piraña
22:57
24:02
194.000
2,4%
CSI: :vegas Ella ha desaparecido
16:44
17:38
182.000
2,4%
Mentes criminales Un tono de gris
24:02
24:50
148.000
2,6%
CSI: Las dos señoras grissom
17:38
18:29
147.000
2,1%
Ranking Nova (1,8%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Cuento de una noche
22:44
23:15
211.000
2,3%
Cuento de una noche
21:45
22:44
211.000
2,3%
Emanet
15:00
16:28
197.000
2,3%
Mañana es para siempre
17:50
20:18
185.000
2,7%
Abismo de pasion
20:18
21:45
176.000
2,3%
Ranking TRECE (1,6%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Cine western Cabalgando hacia el arbol del ...
18:41
20:30
189.000
2,9%
Sesion doble El bandido de zhobe
17:13
18:38
184.000
2,6%
El cascabel
22:02
24:29
182.000
2,2%
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
145.000
2,2%
Tu cine Jovenes pistoleros de texas
20:43
22:02
139.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Cine Serpientes en el avion
17:09
19:00
176.000
2,5%
Cine Cincuenta sombras de grey
22:18
24:23
148.000
1,8%
Cine 16 calles
19:00
20:48
137.000
2,1%
Cine El ataque del cocadrilo
15:33
17:09
116.000
1,4%
Cine Cazador de tormentas
20:48
22:18
111.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Final
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Informativo 24h
22:30
23:00
139.000
1,5%
Informativo 24h
23:30
24:00
128.000
1,7%
Informativo 24h
22:00
22:30
109.000
1,2%
Informativo 24h
23:00
23:30
104.000
1,2%
Teledeporte 2
21:38
21:43
102.000
1,2%
Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Espectadores
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¿Cómo lo hacen?
22:05
22:27
138.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:39
22:02
138.000
1,5%
Expedicion:archivos del pasado
15:47
16:38
133.000
1,6%
La pesca del oro
19:10
19:57
121.000
1,8%
La fiebre del oro
16:39
17:26
121.000
1,6%
Ranking Veo7 (1,3%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Espectadores
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Vigilados:person of interest
22:47
23:31
151.000
1,7%
Vigilados:person of interest
23:31
24:17
140.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Por la ...
21:07
22:01
108.000
1,3%
Vigilados:person of interest
22:01
22:47
105.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias Poli bueno,poli ...
20:23
21:07
90.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Espectadores
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Atrapados en la red
19:03
19:54
97.000
1,5%
Atrapados en la red
18:09
19:03
95.000
1,4%
Piscinas de ensueño
14:53
15:13
92.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
17:43
18:09
90.000
1,3%
Yo fui asesinado Lisa fowler fein
19:55
20:16
84.000
1,3%
Ranking Boing (1,1%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
Programa
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Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:47
14:58
182.000
2,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:45
179.000
2,4%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
22:02
22:13
169.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
21:40
21:50
162.000
1,8%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:51
22:02
153.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Espectadores
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Forjado a fuego El katzbalger
21:49
22:31
125.000
1,3%
Aislados(alone) Aterrizaje forzoso
16:25
17:07
124.000
1,6%
Forjado a fuego La makraka
22:31
23:25
107.000
1,2%
Aislados(alone)
17:07
18:23
98.000
1,4%
Aislados(alone) Ajuste de cuentas
14:55
16:25
94.000
1,1%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Bluey
15:38
15:44
131.000
1,5%
Bluey
15:31
15:38
113.000
1,3%
Spidey y su superequipo
15:45
15:57
94.000
1,1%
Bluey
17:00
17:07
87.000
1,1%
Bluey
17:07
17:14
85.000
1,1%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Chicago Med Dilema del prisionero
22:51
23:40
123.000
1,4%
Chicago Med Quiérete a ti mismo
22:01
22:51
121.000
1,3%
Chicago Fire Sacudir la segunda ciudad
21:12
22:01
109.000
1,3%
Chicago Fire La campana del 51
20:24
21:12
103.000
1,4%
Chicago Med Lunes de duelo
23:40
24:32
97.000
1,5%
Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Atrapadas Marie hilley
23:40
24:35
80.000
1,2%
Atrapadas Suze adams
24:35
25:22
72.000
1,8%
Atrapadas Sarah vercauteren
25:22
26:04
69.000
2,8%
Caso cerrado
15:50
16:46
68.000
0,8%
Caso cerrado
20:05
21:00
65.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,9%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Espectadores
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Cine El ultimo superviviente(2021)
22:04
23:31
128.000
1,4%
Cine Sindicato de asesinos
15:37
17:24
82.000
1,0%
Cine Shut in
23:31
24:51
80.000
1,3%
Cine Acerca de un hombre solo
17:24
19:01
75.000
1,1%
Colombo Suficiente soga
14:19
15:37
48.000
0,6%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Natacion artistica:campeonato de europa femenino ...
15:56
17:01
82.000
1,0%
Deportes
15:50
15:55
61.000
0,7%
Tour de francia femenino Geneve-poligny
17:01
17:55
55.000
0,7%
Natacion artistica:campeonato de europa ...
17:12
17:25
54.000
0,7%
Natacion:campeonato de europa de saltos femenino ...
20:56
22:10
53.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 3 de Agosto de 2026
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Cine Juego mortal(2014)
23:01
24:37
83.000
1,1%
Cine Welcome to sudden death
21:36
22:57
69.000
0,8%
Cine La rebelion de los gladiadores
15:36
17:06
56.000
0,7%
Real madrid conecta
19:35
21:29
31.000
0,4%
Historia que tu hiciste Champions league ...
24:43
26:30
20.000
0,7%