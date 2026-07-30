'Los Simpson' en Neox y las telenovelas de Nova ocupan lo más visto de las temáticas TDT

Publicado: Jueves 30 Julio 2026 12:02 (hace 14 minutos)|
Audiencias Miércoles 29 de Julio de 2026
12,8%
12,8%
8,3%
6,2%
5,5%
4,1%
2,6%
2,4%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Miércoles, 29 de Julio de 2026
2,6%
2,4%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:22
15:45
303.000
3,5%
Los Simpson
14:58
15:22
278.000
3,2%
Los Simpson
15:45
16:05
262.000
3,1%
Cuento de una noche
21:45
25:00
258.000
3,3%
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Abismo de pasion
20:00
21:43
243.000
3,2%
The Big Bang Theory
18:17
18:40
237.000
3,3%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
237.000
3,4%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
236.000
3,1%
The Mysteries of Laura El misterio del casero ...
22:47
23:33
234.000
2,6%
Ranking Nova (2,6%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cuento de una noche
21:45
25:00
258.000
3,3%
Abismo de pasion
20:00
21:43
243.000
3,2%
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
237.000
3,4%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
236.000
3,1%
Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Ambulance,plan de huida
22:55
25:26
194.000
3,1%
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ...
21:16
22:55
192.000
2,1%
La que se avecina Un bypass,un conserje titulado ...
15:49
17:43
177.000
2,3%
La que se avecina Un datafono,un suicida y un ...
14:00
15:49
164.000
2,1%
La que se avecina Un depredador africano,una ...
17:43
19:36
135.000
1,9%
Ranking Neox (2,0%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:22
15:45
303.000
3,5%
Los Simpson
14:58
15:22
278.000
3,2%
Los Simpson
15:45
16:05
262.000
3,1%
The Big Bang Theory
18:17
18:40
237.000
3,3%
The Big Bang Theory
16:51
17:13
222.000
2,9%
Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fbi most wanted Pompa y boato
23:02
23:50
211.000
2,5%
Fbi most wanted El dinero se mueve
22:07
23:02
203.000
2,1%
Fbi most wanted La matanza del cerdo
21:19
22:07
168.000
1,9%
Fbi most wanted Autopista al infierno
23:50
24:44
156.000
2,7%
Distrito 8
20:21
26:14
147.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Mysteries of Laura El misterio del casero ...
22:47
23:33
234.000
2,6%
The Mysteries of Laura El Misterio del ...
22:01
22:47
215.000
2,2%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
23:33
24:31
200.000
3,0%
Los misterios de murdoch La identidad de ...
20:11
21:06
139.000
1,9%
Los misterios de murdoch Cualquier cosa que ...
19:23
20:11
138.000
2,1%
Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El cascabel
22:02
24:28
206.000
2,5%
Sesion doble Dos super policias en miami
16:54
18:02
173.000
2,3%
Cine western:presentacion Horizontes del ...
18:08
18:44
170.000
2,4%
Cine western Horizontes del oeste
18:44
20:22
156.000
2,3%
Sesion doble Dos super policias
14:47
16:54
151.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Red de mentiras
22:30
24:45
198.000
2,6%
Cine El mexicano(once upon a time in ...
20:47
22:30
150.000
1,7%
Cine Alejandro magno
17:40
20:47
123.000
1,8%
Cine El imperio del fuego
15:40
17:40
123.000
1,5%
Cine El justiciero de la ciudad
24:45
26:15
72.000
2,4%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
155.000
1,6%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros Ovnis ...
22:31
23:23
142.000
1,5%
La pesca del oro
18:57
19:50
142.000
2,1%
La fiebre del oro
16:16
18:03
136.000
1,8%
La pesca del oro
18:03
18:57
133.000
1,9%
Ranking Veo7 (1,2%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Ciudad sin ...
21:19
22:02
131.000
1,5%
The Closer Choque cultural
15:42
16:30
118.000
1,4%
Navy, investigacion criminal Bestia negra
22:02
22:46
112.000
1,2%
Blue bloods,familia de policias Amigos que ...
20:34
21:19
108.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias Ayudame a ...
19:50
20:34
99.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
23:00
23:30
134.000
1,5%
Informativo 24h
21:49
22:30
122.000
1,3%
Informativo 24h
23:30
24:00
117.000
1,6%
Informativo 24h
22:30
23:00
96.000
1,0%
D.reg(informativo 24h)
15:44
16:29
87.000
1,0%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Como reconocer a un psicopata
16:22
16:48
119.000
1,5%
Como reconocer a un psicopata
17:36
18:03
111.000
1,5%
Como reconocer a un psicopata
17:10
17:36
111.000
1,5%
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:30
16:22
109.000
1,3%
Como reconocer a un psicopata
16:48
17:10
101.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Aislados(alone)
18:34
19:44
98.000
1,5%
Ferias carnivoras
22:14
22:45
93.000
1,0%
Aislados(alone)
15:01
16:17
90.000
1,0%
Ferias carnivoras
21:53
22:14
89.000
1,0%
Aislados(alone)
16:17
17:26
80.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Doom
22:02
23:44
139.000
1,5%
Cine Winchester 73(1967)
18:39
20:21
91.000
1,4%
Cine Valle prohibido
17:15
18:39
79.000
1,1%
Cine Extremadamente peligrosa
20:21
22:02
64.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Habla,pueblo,habla
14:27
15:40
63.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bob Esponja
22:29
22:39
112.000
1,2%
Bob Esponja
22:17
22:29
101.000
1,0%
Los misterios de Laura El misterio de los ocho ...
22:40
23:39
81.000
0,9%
Bob Esponja
22:07
22:17
76.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Operación Galaxia
23:40
24:53
65.000
1,1%
Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Lo que está mal
21:19
22:05
113.000
1,3%
Chicago Fire Abróchate el cinturón
20:22
21:19
65.000
0,9%
Castle La guarida de los ladrones
26:21
26:30
61.000
3,6%
My Life is Murder
23:04
24:01
61.000
0,8%
My Life is Murder
22:05
23:04
61.000
0,6%
Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:15
109.000
1,3%
La pelu del señor pan
15:18
15:29
106.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:54
15:04
103.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
13:41
13:51
103.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:53
100.000
1,3%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Penaltis futbol:amistoso Como-villarreal
22:52
23:01
106.000
1,1%
Fútbol:amistoso Como-villarreal
22:05
22:52
106.000
1,1%
Previo futbol:amistoso Como-villarreal
21:57
22:05
106.000
1,2%
Deportes 2
23:05
23:11
97.000
1,1%
Fútbol:amistoso R.betis-lyon
20:02
21:49
92.000
1,2%
Ranking Ten (0,6%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:22
16:24
63.000
0,7%
Caso cerrado
16:24
17:22
56.000
0,7%
Caso cerrado
14:16
15:22
45.000
0,6%
Caso cerrado
13:17
14:16
42.000
0,8%
Caso cerrado
17:22
18:17
41.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Venganza(2018)
23:10
24:42
104.000
1,5%
Cine Amerigeddon
21:38
23:10
63.000
0,7%
Cine Alambradas de violencia
15:35
17:03
35.000
0,4%
Real madrid conecta
19:30
21:33
18.000
0,2%
Conecta informativo
14:30
15:00
18.000
0,2%