FormulaTV
Conectar
Audiencias '¡Salta!' y 'Maestros de la Costura Celebrity' se reparten la noche y 'Sandokán' pierde interés

AUDIENCIAS TDT 29 DE JULIO

'Los Simpson' en Neox y las telenovelas de Nova ocupan lo más visto de las temáticas TDT

La serie de Matt Groening consigue ocupar los tres primeros puestos de lo más visto y 'Cuento de una noche' y 'Emanet' cierran el top de los cinco espacios con mayor audiencias.

'Los Simpson' en Neox y las telenovelas de Nova ocupan lo más visto de las temáticas TDT
Por RedacciónPublicado: Jueves 30 Julio 2026 12:02 (hace 14 minutos)

Audiencias Miércoles 29 de Julio de 2026

  • logoantena3

    12,8%

  • logola1

    12,8%

  • logotelecinco

    8,3%

  • logocuatro

    6,2%

  • logolasexta

    5,5%

  • logola2

    4,1%

  • logonova

    2,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logoneox

    2,0%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logo13tv

    1,7%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logoveo7

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoclan

    0,8%

  • logodivinity

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,7%

  • logoboing

    0,7%

  • logoten

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Miércoles, 29 de Julio de 2026

Nova 2,6%

FDF 2,4%

Neox 2,0%

Energy 1,9%

Atreseries 1,8%

TRECE 1,7%

BEMADtv 1,7%

DMAX 1,6%

Veo7 1,2%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,1%

Mega (España) 1,0%

Squirrel 1,0%

Clan TVE 0,8%

Divinity 0,8%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Ten 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:22
15:45
303.000
3,5%
Neox
Los Simpson
14:58
15:22
278.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:45
16:05
262.000
3,1%
Nova
Cuento de una noche
21:45
25:00
258.000
3,3%
Nova
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:43
243.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:17
18:40
237.000
3,3%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
237.000
3,4%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
236.000
3,1%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del casero ...
22:47
23:33
234.000
2,6%

Ranking Nova (2,6%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuento de una noche
21:45
25:00
258.000
3,3%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:43
243.000
3,2%
Nova
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
237.000
3,4%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
236.000
3,1%

Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Ambulance,plan de huida
22:55
25:26
194.000
3,1%
FDF
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano,un ...
21:16
22:55
192.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un bypass,un conserje titulado ...
15:49
17:43
177.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un datafono,un suicida y un ...
14:00
15:49
164.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un depredador africano,una ...
17:43
19:36
135.000
1,9%

Ranking Neox (2,0%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:22
15:45
303.000
3,5%
Neox
Los Simpson
14:58
15:22
278.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:45
16:05
262.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
18:17
18:40
237.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
16:51
17:13
222.000
2,9%

Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Pompa y boato
23:02
23:50
211.000
2,5%
Energy
Fbi most wanted El dinero se mueve
22:07
23:02
203.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted La matanza del cerdo
21:19
22:07
168.000
1,9%
Energy
Fbi most wanted Autopista al infierno
23:50
24:44
156.000
2,7%
Energy
Distrito 8
20:21
26:14
147.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del casero ...
22:47
23:33
234.000
2,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El Misterio del ...
22:01
22:47
215.000
2,2%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
23:33
24:31
200.000
3,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch La identidad de ...
20:11
21:06
139.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Cualquier cosa que ...
19:23
20:11
138.000
2,1%

Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
El cascabel
22:02
24:28
206.000
2,5%
TRECE
Sesion doble Dos super policias en miami
16:54
18:02
173.000
2,3%
TRECE
Cine western:presentacion Horizontes del ...
18:08
18:44
170.000
2,4%
TRECE
Cine western Horizontes del oeste
18:44
20:22
156.000
2,3%
TRECE
Sesion doble Dos super policias
14:47
16:54
151.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Red de mentiras
22:30
24:45
198.000
2,6%
BEMADtv
Cine El mexicano(once upon a time in ...
20:47
22:30
150.000
1,7%
BEMADtv
Cine Alejandro magno
17:40
20:47
123.000
1,8%
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
15:40
17:40
123.000
1,5%
BEMADtv
Cine El justiciero de la ciudad
24:45
26:15
72.000
2,4%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:03
22:26
155.000
1,6%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros Ovnis ...
22:31
23:23
142.000
1,5%
DMAX
La pesca del oro
18:57
19:50
142.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:16
18:03
136.000
1,8%
DMAX
La pesca del oro
18:03
18:57
133.000
1,9%

Ranking Veo7 (1,2%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Ciudad sin ...
21:19
22:02
131.000
1,5%
Veo7
The Closer Choque cultural
15:42
16:30
118.000
1,4%
Veo7
Navy, investigacion criminal Bestia negra
22:02
22:46
112.000
1,2%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Amigos que ...
20:34
21:19
108.000
1,4%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Ayudame a ...
19:50
20:34
99.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
134.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:49
22:30
122.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
117.000
1,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
23:00
96.000
1,0%
Canal 24 Horas
D.reg(informativo 24h)
15:44
16:29
87.000
1,0%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:22
16:48
119.000
1,5%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:36
18:03
111.000
1,5%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:10
17:36
111.000
1,5%
DKiss
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:30
16:22
109.000
1,3%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:48
17:10
101.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Aislados(alone)
18:34
19:44
98.000
1,5%
Mega (España)
Ferias carnivoras
22:14
22:45
93.000
1,0%
Mega (España)
Aislados(alone)
15:01
16:17
90.000
1,0%
Mega (España)
Ferias carnivoras
21:53
22:14
89.000
1,0%
Mega (España)
Aislados(alone)
16:17
17:26
80.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Doom
22:02
23:44
139.000
1,5%
Squirrel
Cine Winchester 73(1967)
18:39
20:21
91.000
1,4%
Squirrel
Cine Valle prohibido
17:15
18:39
79.000
1,1%
Squirrel
Cine Extremadamente peligrosa
20:21
22:02
64.000
0,8%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Habla,pueblo,habla
14:27
15:40
63.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
22:29
22:39
112.000
1,2%
Clan TVE
Bob Esponja
22:17
22:29
101.000
1,0%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los ocho ...
22:40
23:39
81.000
0,9%
Clan TVE
Bob Esponja
22:07
22:17
76.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Operación Galaxia
23:40
24:53
65.000
1,1%

Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Lo que está mal
21:19
22:05
113.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Abróchate el cinturón
20:22
21:19
65.000
0,9%
Divinity
Castle La guarida de los ladrones
26:21
26:30
61.000
3,6%
Divinity
My Life is Murder
23:04
24:01
61.000
0,8%
Divinity
My Life is Murder
22:05
23:04
61.000
0,6%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:15
109.000
1,3%
Boing
La pelu del señor pan
15:18
15:29
106.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:54
15:04
103.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
13:41
13:51
103.000
2,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:53
100.000
1,3%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis futbol:amistoso Como-villarreal
22:52
23:01
106.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol:amistoso Como-villarreal
22:05
22:52
106.000
1,1%
Teledeporte
Previo futbol:amistoso Como-villarreal
21:57
22:05
106.000
1,2%
Teledeporte
Deportes 2
23:05
23:11
97.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol:amistoso R.betis-lyon
20:02
21:49
92.000
1,2%

Ranking Ten (0,6%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:22
16:24
63.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
16:24
17:22
56.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
14:16
15:22
45.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
13:17
14:16
42.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
17:22
18:17
41.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 29 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Venganza(2018)
23:10
24:42
104.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Amerigeddon
21:38
23:10
63.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Alambradas de violencia
15:35
17:03
35.000
0,4%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:33
18.000
0,2%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:00
18.000
0,2%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas