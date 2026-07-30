Por Diego López |

No se puede manipular lo que no existe. Una de las noticias políticas de este miércoles fue la publicación, en el diario El País, de la compra de un lujoso ático por parte de la Comunidad de Madrid cerca de la actual residencia de la Presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

La compra de este ático, ocultada en los portales de transparencia, servirá supuestamente como despacho provisional de Ayuso mientras se realizan obras en el suyo en la sede de la Comunidad. Esta compra está llena de interrogantes, desde la legalidad a la moralidad: por qué se ha ocultado, cómo es posible que con todos los edificios que tiene la Comunidad en propiedad o alquiler no exista espacio para un despacho provisional para Ayuso o por qué comprar un espacio en un edificio residencial y no de oficinas si va a ser para un despacho de uso profesional.

Como suele ser habitual, la respuesta de Ayuso ha consistido en sentirse atacada por los medios, asegurando que el ático "no es para mí: no es mi casa, no es mi residencia", sin que ningún medio haya publicado que fuese a ser para su propiedad. Además, asegura que se ha obrado de mala fe cuando se difunden estas noticias mientras está inmersa en la gestión de los incendios que han asolado varias regiones de la Comunidad estos días.

Ático, ¿qué ático?

La aparición de este misterioso Ático es un tema que. La noticia directamente no ha existido en los informativos, ni aparece publicada en la web de la cadena, pese a que fue comentada tanto por medios de comunicación como políticos de la oposición en Madrid.

Sí hubo tiempo para "desmontar" los mensajes de Pedro Sánchez

Los servicios informativos de Telemadrid sí dedicaron parte de su emisión a hablar sobre la rueda de prensa de Ayuso esa misma mañana, rueda en la que fue preguntada por ese piso, aunque Telemadrid no ofreció ninguna de estas preguntas. Sí hubo tiempo para atacar al Gobierno.

Primero, durante el tramo de la cobertura de los incendios, acusando a Sánchez de falta de hidroaviones y la subasta de cuatro aparatos "mientras sí se preocupa por el mantenimiento del Falcon". En el apartado político, tiempo para el caso Leire, para las cuentas de Gertrudis Alcázar (la secretaria de Zapatero), el indulto a Laura Borrás, o las novedades en el caso Begoña Gómez.

Para terminar, en la segunda edición, un reportaje sobre el balance del curso realizado por Pedro Sánchez, "poniendo sobre la mesa datos macroeconómicos que no se reflejan en el día a día de las familias: los españoles son más pobres según las estadísticas europeas, y ni el aumento del empleo ni el PIB mejoran la posición de nuestro país respecto a sus socios del Euro". El reportaje titulaba "Los datos de Sánchez y la realidad" en el faldón.

Los 'Telenoticias' han visto aumentar ligeramente su audiencia con la cobertura de los incendios. Este miércoles, la primera edición anotó un 11,3% de share con 78.000 espectadores, mientras que la segunda marcó un 6,6% con 58.000 televidentes.