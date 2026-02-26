'El capitán en Japón' (10,7%) lidera pero baja junto a 'Top Chef' (10,2%), y 'Pura sangre' (8,3%) sube

Audiencias Miércoles 25 de Febrero de 2026
'El capitán en Japón' vuelve a liderar la noche del miércoles, pero lo hace en esta ocasión con un 11,7%, lo que supone una pérdida de -1,2 puntos respecto a la semana anterior. Casualmente, es la misma bajada que experimenta 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1, firmando de ese modo un 10,2% de cuota de pantalla.
Quien sí que consigue mejorar es 'Pura sangre', que al apuntar un 8,3% en Telecinco, sube cuatro décimas respecto al miércoles anterior. Por su parte, 'Los Gipsy Kings' (5,1%) suben cuatro décimas en una semana mientras que 'El taquillazo' de laSexta pierde medio punto al firmar un 5,6% de share con la emisión de 'El pacto'.
En el access, 'El hormiguero' lidera con un 12,7% en Antena 3, superando al resto de ofertas, como 'La revuelta' (9,9%) que roza el doble dígito. En Telecinco, 'First Dates' apunta un 8,5% y queda por delante de 'Horizonte' (6,7%) en Cuatro y 'El intermedio' (6,1%) en laSexta, que solo saca un punto de ventaja a 'Cifras y letras' (5,1%) en La 2.
Belén Esteban y Eva Arguiñano, en 'Top Chef: Dulces y famosos'
Prime time
- 'Top Chef' pierde -1,2 puntos y firma un 10,2% en La 1
- Lidera 'El capitán en Japón' con un 10,7% (-1,2)
- Mejora de cuatro décimas para 'Los Gipsy Kings'
- Pierde medio punto el cine de laSexta
- 'Pura sangre' sube cuatro décimas y anota un 8,3%
La revuelta - Loles León - Rocío Molina1.260.000 9,9%
Top chef: dulces & famosos565.000 10,2%
Cifras y letras454.000 3,6%
Cifras y letras674.000 5,1%
El comisario Montalbano - Un centelleo305.000 2,9%
El hormiguero - Sandra Golpe1.628.000 12,7%
El capitán en Japón - Un cambio de rumbo727.000 10,7%
First Dates568.000 4,6%
Horizonte847.000 6,7%
Los Gipsy Kings336.000 5,1%
First Dates1.086.000 8,5%
Pura sangre - Lo que esconde la galana622.000 8,3%
La sexta clave471.000 4,1%
El intermedio789.000 6,1%
El taquillazo - El pacto (2012)377.000 5,6%
Miquel Fernández y Blanca Romero, en 'Pura sangre'
Late night
- Sube casi un punto la reposición de 'Top Chef'
- La repetición de 'El capitán' (8%) pierde -1,6 puntos
- Mejora de +1,1 puntos para 'Los Gipsy Kings'
- Pierde más de dos puntos 'GH Dúo: el diario'
- El cine de laSexta sube cuatro décimas (4,2%)
Top chef: dulces & famosos178.000 9,1%
El comisario Montalbano - Un asunto muy delicado103.000 2,6%
Conciertos Radio 3 - Talleres Molina27.000 1,5%
El capitán en América - El peso de la fama227.000 8,0%
Sportium game show69.000 3,9%
Los Gipsy Kings116.000 4,6%
GH Dúo: el diario206.000 5,0%
GH Dúo: la casa en directo141.000 5,0%
Gran madrid show26.000 1,4%
Cine - Herida abierta98.000 4,2%
'Aquí la tierra' sigue arrasando en La 1
Sobremesa y tarde
- Con un 12,7% y más de 1,3 millones, 'Aquí la Tierra' es lo más visto en la tarde de La 1
- 'Y ahora, Sonsoles' baja al 8,9%, cediendo -1,2 puntos en una semana
- 'Todo es mentira' sigue en buenos datos al firmar un 7,6% (+0,7)
- Sube +1,1 puntos 'El diario de Jorge' al firmar un 10,5%
- 'Zapeando' (5,2%) pierde -1,3 puntos en una semana
Directo al grano868.000 11,0%
Valle Salvaje915.000 13,1%
La promesa987.000 12,9%
Malas lenguas1.017.000 11,7%
Aquí la Tierra1.305.000 12,7%
Saber y ganar523.000 5,9%
Grandes documentales291.000 3,8%
Dinastias - Macacos288.000 3,6%
Fauna letal - Guepardo294.000 4,2%
Malas lenguas573.000 7,9%
Sukha213.000 2,4%
Stanley Tucci recorriendo Italia - Los acariciadores de quesos238.000 2,2%
Sueños de libertad1.234.000 14,7%
Y ahora, Sonsoles649.000 8,9%
Pasapalabra1.786.000 18,0%
Todo es mentira594.000 7,6%
Lo sabe no lo sabe405.000 5,3%
El tiempo justo690.000 9,1%
El diario de Jorge789.000 10,5%
¡Allá tú!906.000 9,2%
Zapeando431.000 5,2%
Más vale tarde412.000 5,6%
'En boca de todos' sigue analizando el caso de Errejón con el abogado de Elisa Mouliáa
Mañana
- Enorme 23,7% para la entrevista a Ernest Urtasun en 'La hora de La 1'
- 'La ruleta de la suerte' firma un gran 20,5%, pese a ceder seis décimas
- 'En boca de todos' (8,6%) sube un punto
- Pérdida de más de dos puntos para 'El programa de Ana Rosa' (11,7%)
La hora de La 1388.000 19,2%
Entrevista - Ernest Urtasun451.000 23,7%
Mañaneros 360482.000 15,9%
Mañaneros 360915.000 11,6%
Arqueomania - Los millares22.000 2,1%
Flash moda17.000 1,2%
Dinastias - Suricatas32.000 1,8%
Pagina2 - Juan Gómez-Jurado28.000 1,4%
Aquí hay trabajo30.000 1,3%
La aventura del saber24.000 1,0%
Baserri gourmet - Halty30.000 1,3%
El western de La 2 - La carga de la policía montada (1966)94.000 3,0%
El cazador122.000 2,0%
El cazador208.000 2,4%
Espejo publico258.000 10,2%
Entrevista - Fernando López Miras309.000 14,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pato a la vainilla con arroz724.000 15,1%
La ruleta de la suerte1.475.000 20,5%
¡Toma salami! - ¡Alto! o mi madre dispara7.000 0,5%
Alerta cobra - Avaricia18.000 1,0%
Alerta cobra - Apagón56.000 2,8%
Alerta cobra - Elección mortal88.000 3,9%
En boca de todos265.000 8,6%
La mirada crítica149.000 8,3%
El programa de AR270.000 11,7%
Vamos a ver358.000 10,1%
El precio justo641.000 9,2%
Aruser@s el humorning170.000 11,4%
Aruser@s347.000 15,7%
Al rojo vivo291.000 8,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' lidera en la sobremesa con un 21,9% y superando los 2 millones de espectadores. En esta franja, adelanta a 'Telediario 1' con su 15,5% y a 'Informativos Telecinco 15:00' con un 9,3%. Por la noche se repite el orden, con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza al firmar un 17,8%, por delante del 11,8% de 'Telediario 2' y el 7,5% de 'Informativos Telecinco 21:00'.
Informativo territorial 1796.000 12,9%
Telediario 11.414.000 15,5%
Informativo territorial 21.130.000 12,5%
Telediario 21.415.000 11,8%
Antena 3 noticias 12.002.000 21,9%
Antena 3 noticias 22.150.000 17,8%
Noticias Cuatro 1603.000 8,7%
El desmarque Cuatro 1466.000 5,2%
Noticias Cuatro 2543.000 5,8%
El matinal114.000 8,9%
Informativos Telecinco 15:00850.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:00892.000 7,5%
laSexta noticias 14h665.000 8,2%
laSexta noticias: jugones492.000 5,3%
laSexta noticias 20h650.000 6,9%