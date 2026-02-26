'El capitán en Japón' (10,7%) lidera pero baja junto a 'Top Chef' (10,2%), y 'Pura sangre' (8,3%) sube

Por Redacción | |

'El capitán en Japón' vuelve a liderar la noche del miércoles, pero lo hace en esta ocasión con un 11,7%, lo que supone una pérdida de -1,2 puntos respecto a la semana anterior. Casualmente, es la misma bajada que experimenta 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1, firmando de ese modo un 10,2% de cuota de pantalla.

Quien sí que consigue mejorar es 'Pura sangre', que al apuntar un 8,3% en Telecinco, sube cuatro décimas respecto al miércoles anterior. Por su parte, 'Los Gipsy Kings' (5,1%) suben cuatro décimas en una semana mientras que 'El taquillazo' de laSexta pierde medio punto al firmar un 5,6% de share con la emisión de 'El pacto'.

En el access, 'El hormiguero' lidera con un 12,7% en Antena 3, superando al resto de ofertas, como 'La revuelta' (9,9%) que roza el doble dígito. En Telecinco, 'First Dates' apunta un 8,5% y queda por delante de 'Horizonte' (6,7%) en Cuatro y 'El intermedio' (6,1%) en laSexta, que solo saca un punto de ventaja a 'Cifras y letras' (5,1%) en La 2.

Belén Esteban y Eva Arguiñano, en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Prime time

'Top Chef' pierde -1,2 puntos y firma un 10,2% en La 1

Lidera 'El capitán en Japón' con un 10,7% (-1,2)

Mejora de cuatro décimas para 'Los Gipsy Kings'

Pierde medio punto el cine de laSexta

'Pura sangre' sube cuatro décimas y anota un 8,3%

La 1

La revuelta - Loles León - Rocío Molina1.260.000 9,9% Top chef: dulces & famosos565.000 10,2%

La 2

Cifras y letras454.000 3,6% Cifras y letras674.000 5,1% El comisario Montalbano - Un centelleo305.000 2,9%

Antena 3

El hormiguero - Sandra Golpe1.628.000 12,7% El capitán en Japón - Un cambio de rumbo727.000 10,7%

Cuatro

First Dates568.000 4,6% Horizonte847.000 6,7% Los Gipsy Kings336.000 5,1%

Telecinco

First Dates1.086.000 8,5% Pura sangre - Lo que esconde la galana622.000 8,3%

laSexta

La sexta clave471.000 4,1% El intermedio789.000 6,1% El taquillazo - El pacto (2012)377.000 5,6%

Miquel Fernández y Blanca Romero, en 'Pura sangre'

Late night

Sube casi un punto la reposición de 'Top Chef'

La repetición de 'El capitán' (8%) pierde -1,6 puntos

Mejora de +1,1 puntos para 'Los Gipsy Kings'

Pierde más de dos puntos 'GH Dúo: el diario'

El cine de laSexta sube cuatro décimas (4,2%)

La 1

Top chef: dulces & famosos178.000 9,1%

La 2

El comisario Montalbano - Un asunto muy delicado103.000 2,6% Conciertos Radio 3 - Talleres Molina27.000 1,5%

Antena 3

El capitán en América - El peso de la fama227.000 8,0% Sportium game show69.000 3,9%

Cuatro

Los Gipsy Kings116.000 4,6%

Telecinco

GH Dúo: el diario206.000 5,0% GH Dúo: la casa en directo141.000 5,0% Gran madrid show26.000 1,4%

laSexta

Cine - Herida abierta98.000 4,2%

'Aquí la tierra' sigue arrasando en La 1

Sobremesa y tarde

Con un 12,7% y más de 1,3 millones, 'Aquí la Tierra' es lo más visto en la tarde de La 1

'Y ahora, Sonsoles' baja al 8,9%, cediendo -1,2 puntos en una semana

'Todo es mentira' sigue en buenos datos al firmar un 7,6% (+0,7)

Sube +1,1 puntos 'El diario de Jorge' al firmar un 10,5%

'Zapeando' (5,2%) pierde -1,3 puntos en una semana

La 1

Directo al grano868.000 11,0% Valle Salvaje915.000 13,1% La promesa987.000 12,9% Malas lenguas1.017.000 11,7% Aquí la Tierra1.305.000 12,7%

La 2

Saber y ganar523.000 5,9% Grandes documentales291.000 3,8% Dinastias - Macacos288.000 3,6% Fauna letal - Guepardo294.000 4,2% Malas lenguas573.000 7,9% Sukha213.000 2,4% Stanley Tucci recorriendo Italia - Los acariciadores de quesos238.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.234.000 14,7% Y ahora, Sonsoles649.000 8,9% Pasapalabra1.786.000 18,0%

Cuatro

Todo es mentira594.000 7,6% Lo sabe no lo sabe405.000 5,3%

Telecinco

El tiempo justo690.000 9,1% El diario de Jorge789.000 10,5% ¡Allá tú!906.000 9,2%

laSexta

Zapeando431.000 5,2% Más vale tarde412.000 5,6%

'En boca de todos' sigue analizando el caso de Errejón con el abogado de Elisa Mouliáa

Mañana

La 1

La hora de La 1388.000 19,2% Entrevista - Ernest Urtasun451.000 23,7% Mañaneros 360482.000 15,9% Mañaneros 360915.000 11,6%

La 2

Arqueomania - Los millares22.000 2,1% Flash moda17.000 1,2% Dinastias - Suricatas32.000 1,8% Pagina2 - Juan Gómez-Jurado28.000 1,4% Aquí hay trabajo30.000 1,3% La aventura del saber24.000 1,0% Baserri gourmet - Halty30.000 1,3% El western de La 2 - La carga de la policía montada (1966)94.000 3,0% El cazador122.000 2,0% El cazador208.000 2,4%

Antena 3

Espejo publico258.000 10,2% Entrevista - Fernando López Miras309.000 14,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pato a la vainilla con arroz724.000 15,1% La ruleta de la suerte1.475.000 20,5%

Cuatro

¡Toma salami! - ¡Alto! o mi madre dispara7.000 0,5% Alerta cobra - Avaricia18.000 1,0% Alerta cobra - Apagón56.000 2,8% Alerta cobra - Elección mortal88.000 3,9% En boca de todos265.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica149.000 8,3% El programa de AR270.000 11,7% Vamos a ver358.000 10,1% El precio justo641.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning170.000 11,4% Aruser@s347.000 15,7% Al rojo vivo291.000 8,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' lidera en la sobremesa con un 21,9% y superando los 2 millones de espectadores. En esta franja, adelanta a 'Telediario 1' con su 15,5% y a 'Informativos Telecinco 15:00' con un 9,3%. Por la noche se repite el orden, con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza al firmar un 17,8%, por delante del 11,8% de 'Telediario 2' y el 7,5% de 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Informativo territorial 1796.000 12,9% Telediario 11.414.000 15,5% Informativo territorial 21.130.000 12,5% Telediario 21.415.000 11,8%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.002.000 21,9% Antena 3 noticias 22.150.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1603.000 8,7% El desmarque Cuatro 1466.000 5,2% Noticias Cuatro 2543.000 5,8%

Telecinco

El matinal114.000 8,9% Informativos Telecinco 15:00850.000 9,3% Informativos Telecinco 21:00892.000 7,5%

laSexta

laSexta noticias 14h665.000 8,2% laSexta noticias: jugones492.000 5,3% laSexta noticias 20h650.000 6,9%

