FormulaTV
Conectar
Última hora Sale a la luz de qué ha muerto Antonio Tejero: el mismo día que se desclasifica el 23-F

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO

'El capitán en Japón' (10,7%) lidera pero baja junto a 'Top Chef' (10,2%), y 'Pura sangre' (8,3%) sube

'El hormiguero' lidera en su franja (12,7%) mientras que 'La revuelta' se queda en un 9,9%.

'El capitán en Japón' (10,7%) lidera pero baja junto a 'Top Chef' (10,2%), y 'Pura sangre' (8,3%) sube
Por RedacciónPublicado: Jueves 26 Febrero 2026 09:00 (hace 11 horas) | Última actualización: Jueves 26 Febrero 2026 09:52 (hace 10 horas)

Audiencias Miércoles 25 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,0%

  • logola1

    12,3%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    6,0%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logo13tv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logodkiss

    0,7%

  • logoboing

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

'El capitán en Japón' vuelve a liderar la noche del miércoles, pero lo hace en esta ocasión con un 11,7%, lo que supone una pérdida de -1,2 puntos respecto a la semana anterior. Casualmente, es la misma bajada que experimenta 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1, firmando de ese modo un 10,2% de cuota de pantalla.

Quien sí que consigue mejorar es 'Pura sangre', que al apuntar un 8,3% en Telecinco, sube cuatro décimas respecto al miércoles anterior. Por su parte, 'Los Gipsy Kings' (5,1%) suben cuatro décimas en una semana mientras que 'El taquillazo' de laSexta pierde medio punto al firmar un 5,6% de share con la emisión de 'El pacto'.

Vídeos FormulaTV

En el access, 'El hormiguero' lidera con un 12,7% en Antena 3, superando al resto de ofertas, como 'La revuelta' (9,9%) que roza el doble dígito. En Telecinco, 'First Dates' apunta un 8,5% y queda por delante de 'Horizonte' (6,7%) en Cuatro y 'El intermedio' (6,1%) en laSexta, que solo saca un punto de ventaja a 'Cifras y letras' (5,1%) en La 2.

Belén Esteban y Eva Arguiñano, en &#39;Top Chef: Dulces y famosos&#39;

Belén Esteban y Eva Arguiñano, en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Prime time

  • 'Top Chef' pierde -1,2 puntos y firma un 10,2% en La 1
  • Lidera 'El capitán en Japón' con un 10,7% (-1,2)
  • Mejora de cuatro décimas para 'Los Gipsy Kings'
  • Pierde medio punto el cine de laSexta
  • 'Pura sangre' sube cuatro décimas y anota un 8,3%
La 1

La revuelta - Loles León - Rocío Molina1.260.000 9,9%

Top chef: dulces & famosos565.000 10,2%

La 2

Cifras y letras454.000 3,6%

Cifras y letras674.000 5,1%

El comisario Montalbano - Un centelleo305.000 2,9%

Antena 3

El hormiguero - Sandra Golpe1.628.000 12,7%

El capitán en Japón - Un cambio de rumbo727.000 10,7%

Cuatro

First Dates568.000 4,6%

Horizonte847.000 6,7%

Los Gipsy Kings336.000 5,1%

Telecinco

First Dates1.086.000 8,5%

Pura sangre - Lo que esconde la galana622.000 8,3%

laSexta

La sexta clave471.000 4,1%

El intermedio789.000 6,1%

El taquillazo - El pacto (2012)377.000 5,6%

Miquel Fernández y Blanca Romero, en &#39;Pura sangre&#39;

Miquel Fernández y Blanca Romero, en 'Pura sangre'

Late night

  • Sube casi un punto la reposición de 'Top Chef'
  • La repetición de 'El capitán' (8%) pierde -1,6 puntos
  • Mejora de +1,1 puntos para 'Los Gipsy Kings'
  • Pierde más de dos puntos 'GH Dúo: el diario'
  • El cine de laSexta sube cuatro décimas (4,2%)
La 1

Top chef: dulces & famosos178.000 9,1%

La 2

El comisario Montalbano - Un asunto muy delicado103.000 2,6%

Conciertos Radio 3 - Talleres Molina27.000 1,5%

Antena 3

El capitán en América - El peso de la fama227.000 8,0%

Sportium game show69.000 3,9%

Cuatro

Los Gipsy Kings116.000 4,6%

Telecinco

GH Dúo: el diario206.000 5,0%

GH Dúo: la casa en directo141.000 5,0%

Gran madrid show26.000 1,4%

laSexta

Cine - Herida abierta98.000 4,2%

&#39;Aquí la tierra&#39; sigue arrasando en La 1

'Aquí la tierra' sigue arrasando en La 1

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano868.000 11,0%

Valle Salvaje915.000 13,1%

La promesa987.000 12,9%

Malas lenguas1.017.000 11,7%

Aquí la Tierra1.305.000 12,7%

La 2

Saber y ganar523.000 5,9%

Grandes documentales291.000 3,8%

Dinastias - Macacos288.000 3,6%

Fauna letal - Guepardo294.000 4,2%

Malas lenguas573.000 7,9%

Sukha213.000 2,4%

Stanley Tucci recorriendo Italia - Los acariciadores de quesos238.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.234.000 14,7%

Y ahora, Sonsoles649.000 8,9%

Pasapalabra1.786.000 18,0%

Cuatro

Todo es mentira594.000 7,6%

Lo sabe no lo sabe405.000 5,3%

Telecinco

El tiempo justo690.000 9,1%

El diario de Jorge789.000 10,5%

¡Allá tú!906.000 9,2%

laSexta

Zapeando431.000 5,2%

Más vale tarde412.000 5,6%

&#39;En boca de todos&#39; sigue analizando el caso de Errejón con el abogado de Elisa Mouliáa

'En boca de todos' sigue analizando el caso de Errejón con el abogado de Elisa Mouliáa

Mañana

La 1

La hora de La 1388.000 19,2%

Entrevista - Ernest Urtasun451.000 23,7%

Mañaneros 360482.000 15,9%

Mañaneros 360915.000 11,6%

La 2

Arqueomania - Los millares22.000 2,1%

Flash moda17.000 1,2%

Dinastias - Suricatas32.000 1,8%

Pagina2 - Juan Gómez-Jurado28.000 1,4%

Aquí hay trabajo30.000 1,3%

La aventura del saber24.000 1,0%

Baserri gourmet - Halty30.000 1,3%

El western de La 2 - La carga de la policía montada (1966)94.000 3,0%

El cazador122.000 2,0%

El cazador208.000 2,4%

Antena 3

Espejo publico258.000 10,2%

Entrevista - Fernando López Miras309.000 14,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pato a la vainilla con arroz724.000 15,1%

La ruleta de la suerte1.475.000 20,5%

Cuatro

¡Toma salami! - ¡Alto! o mi madre dispara7.000 0,5%

Alerta cobra - Avaricia18.000 1,0%

Alerta cobra - Apagón56.000 2,8%

Alerta cobra - Elección mortal88.000 3,9%

En boca de todos265.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica149.000 8,3%

El programa de AR270.000 11,7%

Vamos a ver358.000 10,1%

El precio justo641.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning170.000 11,4%

Aruser@s347.000 15,7%

Al rojo vivo291.000 8,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' lidera en la sobremesa con un 21,9% y superando los 2 millones de espectadores. En esta franja, adelanta a 'Telediario 1' con su 15,5% y a 'Informativos Telecinco 15:00' con un 9,3%. Por la noche se repite el orden, con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza al firmar un 17,8%, por delante del 11,8% de 'Telediario 2' y el 7,5% de 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Informativo territorial 1796.000 12,9%

Telediario 11.414.000 15,5%

Informativo territorial 21.130.000 12,5%

Telediario 21.415.000 11,8%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.002.000 21,9%

Antena 3 noticias 22.150.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1603.000 8,7%

El desmarque Cuatro 1466.000 5,2%

Noticias Cuatro 2543.000 5,8%

Telecinco

El matinal114.000 8,9%

Informativos Telecinco 15:00850.000 9,3%

Informativos Telecinco 21:00892.000 7,5%

laSexta

laSexta noticias 14h665.000 8,2%

laSexta noticias: jugones492.000 5,3%

laSexta noticias 20h650.000 6,9%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (475)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas