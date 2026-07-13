Publicado: Lunes 13 Julio 2026 10:28 (hace 25 minutos)|
Audiencias Sábado 11 de Julio de 2026
12,8%
11,6%
7,2%
5,5%
4,3%
3,9%
2,6%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Sábado, 11 de Julio de 2026
2,6%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
20:00
21:53
438.000
6,4%
Post futbol:campeonato de europa sub 19 ...
21:53
22:11
371.000
4,7%
Previo futbol:campeonato de europa sub 19 ...
19:55
20:00
283.000
4,3%
Gran estadio mundial
22:14
23:40
276.000
3,2%
Tour de francia Perigueux-bergerac
14:41
16:16
252.000
2,9%
Cine El jinete purpura
18:28
20:11
237.000
3,4%
Cine Cuatro mujeres y un destino
16:48
18:28
224.000
2,8%
Los Simpson
14:55
15:20
215.000
2,5%
Fifa world cup 2026 11 julio campeones del ...
23:41
24:10
211.000
2,6%
Teledeporte:directo al mundial
19:27
19:53
201.000
3,0%
Ranking Teledeporte (2,6%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:campeonato de europa femenino sub 19 ...
20:00
21:53
438.000
6,4%
Post futbol:campeonato de europa sub 19 ...
21:53
22:11
371.000
4,7%
Previo futbol:campeonato de europa sub 19 ...
19:55
20:00
283.000
4,3%
Gran estadio mundial
22:14
23:40
276.000
3,2%
Tour de francia Perigueux-bergerac
14:41
16:16
252.000
2,9%
Ranking TRECE (2,1%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El jinete purpura
18:28
20:11
237.000
3,4%
Cine Cuatro mujeres y un destino
16:48
18:28
224.000
2,8%
Tu cine Ejecucion inminente
20:11
22:28
171.000
2,4%
Cine El desafio
14:47
16:48
160.000
1,8%
Cine Invasion u.s.a.
22:28
24:18
152.000
1,8%
Ranking FDF (1,9%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Exposados
22:20
24:38
165.000
2,0%
La que se avecina Un pinchito nublado,una itv ...
14:18
16:39
164.000
1,9%
El pueblo
16:39
18:10
145.000
1,8%
La que se avecina Un bar con wifi,un hombre con ...
18:10
20:00
132.000
1,8%
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
20:00
22:12
124.000
1,8%
Ranking Neox (1,8%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
14:55
15:20
215.000
2,5%
Cine Mi gran amigo joe
15:21
17:31
201.000
2,3%
Cine Las cronicas de narnia:la travesia del ...
17:31
19:34
176.000
2,3%
Cine Hermosas criaturas
19:37
22:04
138.000
2,0%
Cine In time
22:04
24:25
135.000
1,6%
Ranking Energy (1,8%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Nueva York Control p
22:59
23:57
176.000
2,1%
CSI: Nueva York Mentiras legales
23:57
24:54
156.000
2,2%
CSI: Nueva York Novecientos trece
24:54
25:45
148.000
3,0%
CSI: Nueva York Incomprension
17:12
18:12
144.000
1,8%
CSI: Nueva York Oro blanco
25:45
26:30
129.000
4,4%
Ranking DMAX (1,8%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Control de carreteras
20:04
20:26
165.000
2,6%
Control de carreteras
19:42
20:03
161.000
2,4%
Desmontando la historia La torre inclinada de ...
17:34
18:23
150.000
1,9%
Control de carreteras
19:16
19:37
148.000
2,1%
Control de carreteras
20:29
21:00
147.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Zona vip
21:57
22:59
158.000
1,9%
Crimen en el pacifico Zona vip(parte 2)
22:59
24:01
116.000
1,4%
Crimen en el paraíso
10:07
21:57
110.000
1,8%
Crimen en el pacifico Patada de capoeira
24:01
24:58
83.000
1,2%
Crimen en el pacifico Patada de capoeira(2 ...
24:58
25:51
63.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teled. fin semana 1
14:55
15:26
132.000
1,5%
Teledeporte:directo al mundial
15:27
15:54
119.000
1,3%
Fin de semana 24h
13:05
14:53
113.000
2,0%
Informe semanal
21:30
22:03
94.000
1,2%
Teled. fin semana 2
20:58
21:25
93.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine A 47 metros
15:50
17:14
146.000
1,7%
Cine Tiburon 2
21:00
23:14
116.000
1,5%
Cine A 47 metros 2
17:14
18:43
109.000
1,4%
Cine Jaws 3(el gran tiburon)
23:14
25:08
106.000
1,4%
Cine The yacht:la pasajera
14:14
15:50
104.000
1,3%
Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
20:41
21:36
149.000
2,1%
La tormenta
21:36
22:25
137.000
1,7%
La tormenta
17:14
18:07
122.000
1,5%
La tormenta
19:53
20:41
120.000
1,8%
La tormenta
16:19
17:14
111.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Pesadilla en la cocina
17:10
18:32
121.000
1,5%
¿Quién da más?
15:35
15:55
115.000
1,3%
Batalla de restaurantes
21:05
22:24
108.000
1,4%
¿Quién da más?
13:13
13:40
103.000
2,5%
Pesadilla en la cocina
15:57
17:10
102.000
1,2%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Dra.marion a sus pies
22:01
23:01
107.000
1,3%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
19:22
20:11
105.000
1,6%
Dra.marion a sus pies
23:01
24:00
102.000
1,2%
Si,quiero ese vestido(uk)
15:22
15:48
95.000
1,1%
Si,quiero ese vestido
15:48
16:38
92.000
1,1%
Ranking Divinity (1,2%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Tu casa de vacaciones lo vale
16:42
17:28
100.000
1,2%
La casa de mis sueños Sandy y susy
20:18
21:24
93.000
1,4%
La casa de mis sueños Franklin y heather
17:28
18:36
91.000
1,2%
La casa de mis sueños Chris y mike
21:24
22:31
84.000
1,1%
La casa de mis sueños Joe y melissa
19:23
20:18
77.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Las minas del rey salomon(2 parte)
20:37
22:07
160.000
2,2%
Cine Las minas del rey salomon
19:06
20:37
116.000
1,7%
Cine The island(2023)
22:07
23:49
107.000
1,3%
Cine El comando
23:49
25:17
82.000
1,2%
Cine Jack hunter y el tesoro perdido de ...
17:28
19:05
73.000
0,9%
Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:24
14:35
143.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:38
14:56
123.000
1,5%
Looney tunes cartoons
17:12
17:18
102.000
1,2%
Cine Happy feet
15:20
17:07
102.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:16
102.000
1,2%
Ranking Ten (0,9%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
16:01
17:02
86.000
1,0%
Caso cerrado
18:56
19:50
73.000
1,0%
Caso cerrado
18:03
18:56
73.000
1,0%
Caso cerrado
14:59
16:01
72.000
0,8%
Snapped
23:38
24:36
70.000
0,9%
Ranking Veo7 (0,8%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias
19:29
20:18
97.000
1,5%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:00
22:50
87.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:50
23:32
85.000
1,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales La ...
21:10
22:00
85.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:32
24:20
72.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Wonder woman 1984
22:45
25:05
65.000
0,8%
Bob Esponja
14:49
14:59
56.000
0,7%
Superthings:rivals of kaboom
12:13
12:20
55.000
1,8%
Bob Esponja
14:37
14:49
50.000
0,6%
Grand Prix
18:26
20:34
48.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 11 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Scherezade
15:35
17:44
82.000
1,0%
Cine El supersheriff
21:35
23:10
78.000
1,0%
Cine El corsario de la media luna
17:44
19:25
56.000
0,8%
Cine Los forajidos de rio bravo
23:11
25:09
34.000
0,5%
30 minutos R.madrid-bayern munich:camino de la ...
19:35
20:11
22.000
0,3%