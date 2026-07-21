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Especial Audiencias La celebración de la Selección Española en Cibeles lidera con más de 4 millones y un 36%

AUDIENCIAS TDT 20 DE JULIO

Teledeporte lidera las temáticas TDT con la celebración de la Selección Española en Madrid

'Imparables: un equipo de leyenda' se convierte en lo más visto del día. 'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' completan el podio de la jornada.

Teledeporte lidera las temáticas TDT con la celebración de la Selección Española en Madrid
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Martes 21 Julio 2026 10:19 (hace 12 minutos)

Audiencias Lunes 20 de Julio de 2026

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Ranking cadenas TDT Lunes, 20 de Julio de 2026

Teledeporte 2,0%

FDF 1,9%

Nova 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

Energy 1,5%

BEMADtv 1,4%

Neox 1,3%

TRECE 1,3%

Mega (España) 1,3%

Atreseries 1,3%

Veo7 1,1%

DMAX 1,1%

DKiss 1,0%

Squirrel 1,0%

Divinity 0,8%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,3%

Ranking programas TDT Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Imparables:un equipo de leyenda
21:01
23:30
274.000
2,4%
Nova
Emanet
15:01
16:30
260.000
2,6%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
258.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:04
237.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:32
15:56
219.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:10
15:32
209.000
2,0%
Energy
Mentes criminales:evolution Conspiracion versus ...
22:55
23:55
207.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida,un ...
15:50
17:30
205.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Obra Maestra
23:55
24:42
204.000
3,3%
Canal 24 Horas
Imparables:un equipo de leyenda
21:01
23:29
204.000
1,8%

Ranking Teledeporte (2,0%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Imparables:un equipo de leyenda
21:01
23:30
274.000
2,4%
Teledeporte
La segunda estrella es nuestra
17:43
19:35
204.000
2,5%
Teledeporte
Enhorabuena,campeones
19:37
20:57
195.000
2,2%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Jornada
17:34
17:42
167.000
2,0%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Jornada
17:23
17:34
162.000
2,0%

Ranking FDF (1,9%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un muerto en vida,un ...
15:50
17:30
205.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una dispensa,un fetus in fetu ...
21:04
22:56
193.000
1,7%
FDF
Cine Prisioneros
22:56
25:49
166.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un pique,un show y un cuenco ...
14:15
15:50
145.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un empresario desbordado,un ...
19:35
21:04
130.000
1,5%

Ranking Nova (1,8%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:30
260.000
2,6%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
258.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:04
237.000
2,8%
Nova
Cuento de una noche
21:45
23:15
203.000
1,7%
Nova
Abismo de pasion
20:04
21:45
203.000
2,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Imparables:un equipo de leyenda
21:01
23:29
204.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h:en directo España,campeona del ...
17:16
17:23
176.000
2,1%
Canal 24 Horas
Enhorabuena,campeones
19:37
20:57
161.000
1,8%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:27
15:36
136.000
1,3%
Canal 24 Horas
D.reg(informativo 24h)
15:39
17:43
134.000
1,5%

Ranking Energy (1,5%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales:evolution Conspiracion versus ...
22:55
23:55
207.000
2,0%
Energy
Mentes criminales Obra Maestra
23:55
24:42
204.000
3,3%
Energy
Mentes criminales:evolution El reino de los ...
21:54
22:55
167.000
1,4%
Energy
Criminal mondays
20:16
26:30
148.000
1,9%
Energy
Mentes criminales 52,vive o muere
24:42
25:26
147.000
3,7%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 6 dias
15:33
17:16
172.000
1,8%
BEMADtv
Cine 9 dias
17:16
19:06
171.000
2,1%
BEMADtv
Cine Alerta maxima
21:01
22:47
155.000
1,4%
BEMADtv
Cine Alerta maxima 2
22:47
24:42
141.000
1,6%
BEMADtv
Cine Codigo de honor(2016)
19:06
21:01
104.000
1,2%

Ranking Neox (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:32
15:56
219.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:10
15:32
209.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:51
15:10
199.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:26
14:51
199.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
16:44
17:03
149.000
1,7%

Ranking TRECE (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El ultimo atardecer
18:01
20:10
190.000
2,3%
TRECE
Tu cine ¿quien grita venganza?
20:11
21:54
144.000
1,5%
TRECE
El cascabel
21:54
24:31
132.000
1,3%
TRECE
Sesion doble Patton
14:51
17:58
132.000
1,4%
TRECE
Cine Babylon
24:31
26:04
68.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
188.000
4,8%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
174.000
2,3%
Mega (España)
Mountain men Lion alley
14:25
15:11
114.000
1,3%
Mega (España)
Ferias carnivoras
23:11
23:45
111.000
1,1%
Mega (España)
Aislados(alone) Eso no fue un conejito
15:11
16:32
96.000
1,0%

Ranking Atreseries (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Las flores del mal
22:05
23:07
178.000
1,4%
Atreseries
Bright minds Soterrado
23:07
24:31
160.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Detective astuto
17:44
18:28
113.000
1,4%
Atreseries
Bright minds Sangre de oro
20:57
22:05
112.000
1,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch Desde buffalo con ...
19:18
20:04
110.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias A traves del ...
21:15
22:05
147.000
1,3%
Veo7
The Closer Regusto
16:13
16:59
135.000
1,5%
Veo7
The Closer Proteger y servir
16:59
17:52
110.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Gajes del ...
19:33
20:23
107.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Malas ...
20:23
21:15
101.000
1,1%

Ranking DMAX (1,1%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Grandes conspiraciones
23:27
24:18
179.000
2,3%
DMAX
El libro de los secretos de estados unidos ...
24:22
25:09
138.000
2,9%
DMAX
Grandes conspiraciones
22:31
23:22
122.000
1,0%
DMAX
La fiebre del oro
16:18
17:10
122.000
1,3%
DMAX
Expedicion al pasado
15:27
16:18
107.000
1,1%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora lee:los mejores momentos
24:33
25:15
117.000
2,7%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:18
18:06
104.000
1,3%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:50
17:17
102.000
1,2%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:23
16:50
99.000
1,1%
DKiss
Sucedio en urgencias End zone
25:15
25:59
94.000
3,2%

Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Baño de sangre al salir el sol
18:43
20:35
135.000
1,6%
Squirrel
Cine Caza al testigo(2021)
22:01
23:43
132.000
1,1%
Squirrel
Cine El sabor del odio
17:13
18:43
105.000
1,3%
Squirrel
Cine The moderator
23:43
25:00
88.000
1,4%
Squirrel
Cine Operacion seawolf
20:35
22:01
80.000
0,8%

Ranking Divinity (0,8%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med Curar el alma
23:36
24:32
103.000
1,5%
Divinity
Chicago Med Victoria derrota
24:32
25:14
101.000
2,3%
Divinity
Chicago Fire El mal es bien
18:37
19:32
86.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire La gracia de vivir juntos
17:32
18:37
77.000
0,9%
Divinity
Chicago Med Oportunidad
22:45
23:36
70.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:10
18:20
93.000
1,1%
Clan TVE
Los amigos del bloque slip
18:22
18:33
90.000
1,1%
Clan TVE
Los amigos del bloque slip
18:33
18:44
86.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:49
16:56
84.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
16:35
16:42
81.000
0,9%

Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:45
14:55
140.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:07
134.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:45
131.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:18
14:29
112.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:18
109.000
1,1%

Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Snapped
22:45
23:38
71.000
0,6%
Ten
Snapped
23:38
24:31
65.000
0,9%
Ten
Snapped
24:31
25:24
53.000
1,2%
Ten
Snapped
21:53
22:45
53.000
0,4%
Ten
Caso cerrado
18:08
19:03
50.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Los secretos de la cosa nostra
21:35
23:46
87.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Deudas de sangre
23:46
25:22
60.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Promesa sagrada
15:35
17:33
27.000
0,3%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:29
8.000
0,1%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Champions league ...
25:27
26:30
4.000
0,2%
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