Teledeporte lidera las temáticas TDT con la celebración de la Selección Española en Madrid

Publicado: Martes 21 Julio 2026 10:19 (hace 12 minutos)|
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Ranking cadenas TDT Lunes, 20 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Lunes, 20 de Julio de 2026
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Cuidado con el angel
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Mañana es para siempre
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Los Simpson
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Los Simpson
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La que se avecina Un muerto en vida,un ...
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Mentes criminales Obra Maestra
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Ranking Teledeporte (2,0%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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La segunda estrella es nuestra
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Enhorabuena,campeones
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Fútbol:copa mundial resumen Jornada
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Fútbol:copa mundial resumen Jornada
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Ranking FDF (1,9%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Cine Prisioneros
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La que se avecina Un pique,un show y un cuenco ...
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La que se avecina Un empresario desbordado,un ...
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Ranking Nova (1,8%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Emanet
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Cuidado con el angel
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Mañana es para siempre
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Cuento de una noche
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Abismo de pasion
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Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Imparables:un equipo de leyenda
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Enhorabuena,campeones
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Ranking Energy (1,5%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Mentes criminales Obra Maestra
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Criminal mondays
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Mentes criminales 52,vive o muere
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Ranking BEMADtv (1,4%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Cine Codigo de honor(2016)
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Ranking Neox (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Los Simpson
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Los Simpson
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Los Simpson
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Los Simpson
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The Big Bang Theory
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Ranking TRECE (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Cine western El ultimo atardecer
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Tu cine ¿quien grita venganza?
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El cascabel
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Sesion doble Patton
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Cine Babylon
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Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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El Chiringuito de Jugones
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El chiringuito de jugones:la cuenta atras
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Mountain men Lion alley
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Ferias carnivoras
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Aislados(alone) Eso no fue un conejito
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Ranking Atreseries (1,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Bright minds Las flores del mal
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Bright minds Soterrado
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Los misterios de murdoch Detective astuto
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Bright minds Sangre de oro
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Los misterios de murdoch Desde buffalo con ...
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110.000
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Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Blue bloods,familia de policias A traves del ...
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The Closer Regusto
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The Closer Proteger y servir
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Blue bloods,familia de policias Gajes del ...
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Blue bloods,familia de policias Malas ...
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Ranking DMAX (1,1%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Grandes conspiraciones
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Grandes conspiraciones
22:31
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La fiebre del oro
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Expedicion al pasado
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Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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La doctora lee:los mejores momentos
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Sucedio en urgencias End zone
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Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Cine Baño de sangre al salir el sol
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Cine Caza al testigo(2021)
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Cine El sabor del odio
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Cine The moderator
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Cine Operacion seawolf
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Ranking Divinity (0,8%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Chicago Med Curar el alma
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Chicago Med Victoria derrota
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Chicago Fire El mal es bien
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Chicago Fire La gracia de vivir juntos
17:32
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Chicago Med Oportunidad
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Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Los green en la gran ciudad
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Los amigos del bloque slip
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Los amigos del bloque slip
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Bluey
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Bluey
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Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Ranking Real Madrid TV (0,3%) - Lunes, 20 de Julio de 2026
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Cine Los secretos de la cosa nostra
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Cine Deudas de sangre
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Cine Promesa sagrada
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Real madrid conecta
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Historia que tu hiciste Champions league ...
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