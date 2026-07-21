Ane Gabarain y Nora Navas protagonizan 'Las Vecinas', la nueva serie original de Atresplayer

Atresplayer continúa ampliando su catálogo de ficción original y ya ha comenzado el rodaje de 'Las Vecinas', una nueva serie que estará protagonizada por Ane Gabarain y Nora Navas. Ambas actrices encabezan el reparto de esta producción, anunciada por Atresmedia hace unas semanas, que convierte un conflicto vecinal en el eje de un drama judicial con tintes corales.
Gabarain y Navas interpretarán a Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y mantienen una enemistad que se prolonga durante más de una década. Lo que comienza como una disputa entre vecinas acaba afectando a toda la comunidad y a sus respectivas familias, hasta el punto de terminar resolviéndose en los tribunales.
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Junto a las dos protagonistas, la serie cuenta con un amplio reparto formado por Laura Weissmahr, Ana Rujas, Marian Álvarez, Manolo Solo, Carlos González, Lorena López, Raquel Pérez y Roger Casamajor, que darán vida a los distintos personajes implicados en una historia en la que cada testimonio aportará una perspectiva diferente sobre el conflicto.
Una disputa vecinal convertida en un drama judicial
Según adelanta la sinopsis, 'Las Vecinas' plantea un relato en el que los distintos puntos de vista de los personajes tendrán un papel fundamental para reconstruir los hechos, poniendo en cuestión qué ocurrió realmente entre las dos mujeres y cómo un conflicto cotidiano terminó convirtiéndose en una batalla judicial.
La serie está creada por Natàlia Boadas y Almudena Monzú, que también firma la dirección junto a Javier Ferreiro. Ambas creadoras definen la ficción como un drama judicial que utiliza el proceso en los tribunales para explorar las diferentes versiones de una misma historia y el impacto que un enfrentamiento prolongado puede tener en todo un entorno.
'Las Vecinas' es una producción de Atresmedia en colaboración con Suma Content y cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos.