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Audiencias El Francia - Marruecos no da opción a la competencia

AUDIENCIAS TDT 9 DE JULIO

Teledeporte, lo más visto de las TDT con el Tour y el previo del Francia - Marruecos

'Emanet' y 'Cuidado con el ángel' completan los cinco espacios más vistos. FDF y Nova empatan el el liderazgo con un 1,8%.

Teledeporte, lo más visto de las TDT con el Tour y el previo del Francia - Marruecos
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 10 Julio 2026 10:38 (hace 13 minutos)

Audiencias Jueves 9 de Julio de 2026

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    22,8%

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    11,0%

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Ranking cadenas TDT Jueves, 9 de Julio de 2026

FDF 1,8%

Nova 1,8%

Atreseries 1,7%

Neox 1,5%

Energy 1,4%

Teledeporte 1,4%

BEMADtv 1,4%

TRECE 1,3%

DMAX 1,3%

DKiss 1,3%

Veo7 1,1%

Canal 24 Horas 1,1%

Divinity 1,0%

Mega (España) 1,0%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,7%

Squirrel 0,7%

Boing 0,6%

Real Madrid TV 0,3%

Ranking programas TDT Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Pau-gavarnie gedre
13:57
15:52
280.000
3,4%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
21:05
21:42
268.000
2,9%
Teledeporte
Camino a ny
21:42
21:57
263.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
263.000
2,9%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
236.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:05
15:32
232.000
2,5%
TRECE
Cine western Arizona prision federal
18:36
20:18
218.000
3,1%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:55
23:49
213.000
1,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:00
22:55
212.000
1,6%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:01
209.000
2,9%

Ranking FDF (1,8%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un libro guarro,una loba ...
14:55
17:05
185.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un depredador africano,una ...
20:52
22:55
167.000
1,5%
FDF
La que se avecina Un bypass,un conserje titulado ...
19:02
20:52
140.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una sonambula,un hombre ...
17:05
19:02
139.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un chantaje,una exclusiva y un ...
12:58
14:55
130.000
2,3%

Ranking Nova (1,8%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
263.000
2,9%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
236.000
2,8%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:01
209.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
23:03
23:45
181.000
1,4%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:45
179.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:55
23:49
213.000
1,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:00
22:55
212.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Republica de ...
17:48
18:34
204.000
2,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
16:54
17:48
202.000
2,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch La sociedad para el ...
16:00
16:54
149.000
1,7%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:05
15:32
232.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:38
15:05
190.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:32
15:55
184.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
18:25
18:51
174.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
20:16
20:36
167.000
2,3%

Ranking Energy (1,4%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: El camino a la recuperacion
24:08
25:03
186.000
3,2%
Energy
CSI: Homicidio de goma
25:03
25:55
141.000
4,2%
Energy
CSI: La paradoja del gemelo
23:10
24:08
136.000
1,1%
Energy
Welcome to las vegas
20:17
26:30
113.000
1,4%
Energy
CSI: Hagamos un trato
25:55
26:30
105.000
4,9%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Pau-gavarnie gedre
13:57
15:52
280.000
3,4%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
21:05
21:42
268.000
2,9%
Teledeporte
Camino a ny
21:42
21:57
263.000
2,5%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:29
20:59
135.000
1,7%
Teledeporte
Gran estadio mundial
17:57
19:31
110.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Kalahari
17:04
18:33
185.000
2,3%
BEMADtv
Cine Venganza(army of one)
15:28
17:04
162.000
1,8%
BEMADtv
Cine El ultimo guerrero(2017)
18:33
20:22
118.000
1,7%
BEMADtv
Cine Destino oculto
22:21
24:16
114.000
0,9%
BEMADtv
Cine El ultimo guerrero:las raices del mal
20:22
22:21
109.000
1,1%

Ranking TRECE (1,3%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Arizona prision federal
18:36
20:18
218.000
3,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
188.000
2,5%
TRECE
Sesion doble El ultimo pistolero de la ...
17:00
18:33
176.000
2,2%
TRECE
Tu cine Mr.majestyk
20:18
22:14
168.000
1,8%
TRECE
Sesion doble El septimo amanecer
14:44
17:00
121.000
1,3%

Ranking DMAX (1,3%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La pesca del oro
18:53
19:46
154.000
2,2%
DMAX
La pesca del oro
17:05
17:59
130.000
1,6%
DMAX
Expedicion al pasado
14:33
15:49
129.000
1,5%
DMAX
La pesca del oro
17:59
18:53
125.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
15:49
17:05
116.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Crimenes en la red
18:29
19:24
129.000
1,8%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
24:10
25:03
121.000
2,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
23:09
24:09
120.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
25:03
25:52
115.000
3,4%
DKiss
Home town
14:50
15:46
100.000
1,1%

Ranking Veo7 (1,1%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:06
22:59
146.000
1,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Luchas por la ...
21:17
22:06
134.000
1,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:59
23:49
123.000
1,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Pactos ...
20:23
21:17
105.000
1,3%
Veo7
Profilage Una vida por otra
17:04
18:03
101.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
14:27
14:53
121.000
1,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:34
114.000
1,1%
Canal 24 Horas
D.reg(diario 24 horas)
14:01
14:27
104.000
1,6%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
98.000
1,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Fermin de la ...
22:00
23:07
87.000
0,7%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Sofa,cine y divinity Pretty woman
23:01
25:27
109.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire El camino de la destrucción
18:35
19:32
102.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Todo parece dificil
21:11
22:06
95.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire El alma del parque
17:45
18:35
89.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire No todo el mundo lo logra
19:32
20:13
88.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
116.000
2,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:29
18:19
100.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:38
17:29
86.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
19:17
20:05
78.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:34
16:38
77.000
0,9%

Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:18
18:10
80.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
16:17
17:18
73.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
14:05
15:06
69.000
0,9%
Ten
Hermanos asesinos
24:33
25:26
68.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
15:06
16:17
67.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
15:42
15:49
88.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
11:40
11:51
86.000
3,6%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la ...
22:55
24:17
83.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
11:29
11:40
82.000
3,6%
Clan TVE
Bluey
15:35
15:42
75.000
0,8%

Ranking Squirrel (0,7%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Tiroteo en rio bravo
16:00
17:19
89.000
1,0%
Squirrel
Cine Grayeagle
17:19
18:51
86.000
1,1%
Squirrel
Cine Ases y ochos(la mano del hombre ...
22:04
23:37
62.000
0,5%
Squirrel
Cine Huracan sobre mexico
18:51
20:36
59.000
0,8%
Squirrel
Cine Yellow rock
20:36
22:04
52.000
0,6%

Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La pelu del señor pan
20:05
20:15
111.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:19
20:31
104.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:31
20:42
102.000
1,4%
Boing
La pelu del señor pan
19:56
20:05
99.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:49
21:00
91.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,3%) - Jueves, 9 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El capitan intrepido
15:35
17:11
47.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Sonaron cuatro balazos
21:35
22:56
30.000
0,2%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:25
23.000
0,3%
Real Madrid TV
Cine Codigos de guerra
22:57
24:28
19.000
0,2%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:31
14:56
19.000
0,2%
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