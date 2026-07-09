Por Diego López |

La temporada de premios estadounidense es un negocio que mueve miles de millones de dólares. Pasear por Los Angeles en esta temporada es toparse con multitud de anuncios "For Your Consideration". Se estima que una cadena puede llegar a invertir más de 10 millones de dólares para la campaña de una serie "competitiva", incluyendo anuncios, agencias de prensa y consultoría.

Por eso sorprende saber que dos de los nominados a los Emmy 2026 anunciados este miércoles no contaron con el apoyo de su plataforma para presentarse a estos prestigiosos galardones. Estamos hablando de Brittany Allen y Jeff Kober, que se apuntaron por su cuenta ante la negativa de HBO Max de enviar sus participaciones a la categoría de mejor actor invitado a una serie dramática. Y eso que, gracias a estas dos nominaciones, 'The Pitt' se convirtió en la serie más nominada de la temporada y pudo superar a 'Hacks', que se quedó con una menos.

Ambos intérpretes tuvieron que pagar de su bolsillo los 225 dólares que cuesta presentarse a los premios pero, sobre todo, los gastos asociados a la campaña. Allen, por ejemplo, contrató los servicios de un publicista durante un mes aunque, por temas económicos, pasó a encargarse personalmente de su campaña junto a su pareja, intentando hacer mucho ruido en redes sociales.

La actriz canadiense, de 40 años de edad, interpreta en 'The Pitt' a, Roxie Hamler, una madre de familia enferma de cáncer terminal que acude al hospital con una fractura en la pierna pero decide quedarse ahí para morir.

Britanny Allen en la segunda temporada de 'The Pitt'

Allen, natural de Toronto, reconoce la dificultad de los actores canadienses para hacerse un hueco en Hollywood. "Hasta ayer no podía encontrar ni representante en Estados Unidos", asegura. Su historia es especialmente particular porque hace 15 años, en 2011, también se presentó por su cuenta a un Daytime Emmy a raíz de su trabajo en el culebrón 'All My Children'. Y lo ganó.

El otro auto-presentado, Jeff Kober, de 72 años, interpreta a uno de los mejores amigos del doctor Robby y permanece en urgencias buena parte de la segunda mitad de la temporada para hacerse las pruebas para una operación. Como Allen, también ganó un Daytime Emmy por su trabajo en 'General Hospital' y, como ella, se presentó él mismo. "Sólo quiero ser visto, me da igual el resultado", declara tras presentar su candidatura.

Las quinielas de las cadenas

Presentar una candidatura a un Emmy para una cadena como HBO no es solo una cuestión económica, sino estratégica. Todas las plataformas buscan maximizar sus oportunidades y, dentro de las normas, utilizan toda una ingeniería de premios para aspirar al máximo. Por ejemplo, elegir si una serie se presenta a comedia o drama puede suponer llevarse el premio o no en función de la competencia, aunque en casos como 'The Bear' tengas poco de comedia.

También depende cuántos rivales tengas en tu misma categoría y quienes sean. La teoría dice que si hay varios actores de una misma serie compartiendo categoría, las oportunidades se difuminan, por eso muchas veces series con una pareja protagonista mandan a un actor como principal y al otro a reparto.

La estrategia no es nueva. Actores ahora tan conocidos como Alfie Allen, Gwendoline Christie o Carice van Houten también enviaron ellos mismos sus propias candidaturas cuando aparecieron por primera vez en 'Juego de Tronos', e igualmente consiguieron las nominaciones.

Como reconoce Allen, 'The Pitt' tiene un reparto de más de 100 actores, y no se lo toma como algo personal, "al principio molesta un poco, pero este negocio es así".