Leonor Watling y Paz Vega protagonizarán 'Cabeza alta', la nueva miniserie de Mediaset

Por Fidel Conejero |

Mediaset España ha anunciado su nueva apuesta por la ficción nacional con 'Cabeza alta', una miniserie de dos capítulos producida por Shine Iberia (Banijay Iberia). La cadena ha anunciado el inicio del proyecto, cuyo rodaje arrancará en las próximas semanas en Madrid y que estará encabezado por Leonor Watling, Paz Vega y Tomás del Estal.

La ficción adapta 'A testa alta: Il coraggio di una donna', la serie protagonizada por Sabrina Ferilli y emitida este mismo año en el prime time de Canale 5 que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada en Italia. La versión española estará dirigida por Belén Macías, con guion de Virginia Yagüe, y completan su reparto nombres como Silvia Abascal, Lucía Jiménez, Juan Carlos Vellido, Daniel Ortiz, Almagro San Miguel y Lola Alterio.

Sabrina Ferilli, protagonista de 'A testa alta: Il coraggio di una donna'

Un thriller sobre violencia digital y abuso de poder

La protagonista de la historia será(Leonor Watling), una prestigiosaque ha construido toda su carrera alrededor de la. Sin embargo,cuando ungrabado sin su consentimiento se difunde eny desencadena unque amenaza contanto suprofesional como su

Mientras intenta averiguar quién está detrás de la filtración, contará con la ayuda de su hermana Cecilia (Paz Vega), sargento de la Guardia Civil. La investigación acabará destapando una trama mucho más compleja de lo que parecía en un principio, en la que se entrecruzan intereses políticos, económicos y personales, además de chantajes, amenazas e incluso varias muertes.

Según avanza Mediaset, la serie abordará cuestiones como la violencia digital, el chantaje sexual, la exposición pública en las redes sociales, el abuso de poder y la corrupción, todo ello a través de un thriller emocional centrado en las consecuencias que puede tener la pérdida de la intimidad en la era digital.