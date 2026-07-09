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NUEVA FICCIÓN

Leonor Watling y Paz Vega protagonizarán 'Cabeza alta', la nueva miniserie de Mediaset

La ficción, basada en la serie italiana 'A testa alta: Il coraggio di una donna', narrará la historia de una directora de instituto cuya vida cambia tras la difusión de un vídeo íntimo grabado sin su consentimiento.

Leonor Watling y Paz Vega protagonizarán 'Cabeza alta', la nueva miniserie de Mediaset
©Canale 5
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 9 Julio 2026 15:16 (hace 1 hora)

Mediaset España ha anunciado su nueva apuesta por la ficción nacional con 'Cabeza alta', una miniserie de dos capítulos producida por Shine Iberia (Banijay Iberia). La cadena ha anunciado el inicio del proyecto, cuyo rodaje arrancará en las próximas semanas en Madrid y que estará encabezado por Leonor Watling, Paz Vega y Tomás del Estal.

La ficción adapta 'A testa alta: Il coraggio di una donna', la serie protagonizada por Sabrina Ferilli y emitida este mismo año en el prime time de Canale 5 que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada en Italia. La versión española estará dirigida por Belén Macías, con guion de Virginia Yagüe, y completan su reparto nombres como Silvia Abascal, Lucía Jiménez, Juan Carlos Vellido, Daniel Ortiz, Almagro San Miguel y Lola Alterio.

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Sabrina Ferilli, protagonista de 'A testa alta: Il coraggio di una donna'
Sabrina Ferilli, protagonista de 'A testa alta: Il coraggio di una donna'

Un thriller sobre violencia digital y abuso de poder

La protagonista de la historia será Verónica (Leonor Watling), una prestigiosa directora de instituto que ha construido toda su carrera alrededor de la educación y la protección de los jóvenes. Sin embargo, su vida cambia de forma radical cuando un vídeo íntimo grabado sin su consentimiento se difunde en internet y desencadena un escándalo que amenaza con destruir tanto su reputación profesional como su vida personal.

Mientras intenta averiguar quién está detrás de la filtración, contará con la ayuda de su hermana Cecilia (Paz Vega), sargento de la Guardia Civil. La investigación acabará destapando una trama mucho más compleja de lo que parecía en un principio, en la que se entrecruzan intereses políticos, económicos y personales, además de chantajes, amenazas e incluso varias muertes.

Según avanza Mediaset, la serie abordará cuestiones como la violencia digital, el chantaje sexual, la exposición pública en las redes sociales, el abuso de poder y la corrupción, todo ello a través de un thriller emocional centrado en las consecuencias que puede tener la pérdida de la intimidad en la era digital.

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