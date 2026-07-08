Las telenovelas de Nova y 'Los Simpson' en Neox recuperan el control de las temáticas TDT

Publicado: Miércoles 8 Julio 2026 11:05 (hace 16 minutos)|
Audiencias Martes 7 de Julio de 2026
18,4%
11,6%
7,2%
6,2%
4,9%
3,4%
2,0%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Martes, 7 de Julio de 2026
2,0%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:29
298.000
3,1%
Cuidado con el angel
16:29
17:51
286.000
3,3%
Mañana es para siempre
17:51
20:00
248.000
2,6%
Los Simpson
14:54
15:20
239.000
2,5%
Los Simpson
15:20
15:47
236.000
2,4%
Abismo de pasion
20:01
21:45
233.000
2,5%
Cuento de una noche
21:45
23:14
231.000
2,2%
Estudio estadio:mundial
23:05
24:07
219.000
2,4%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:33
23:04
217.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias
22:46
23:38
216.000
2,1%
Ranking FDF (2,0%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
20:52
22:55
198.000
1,9%
La que se avecina Un escolta gorron,un espetero ...
14:41
16:48
196.000
2,1%
Cine Acero puro
22:55
25:22
182.000
2,5%
La que se avecina Una pretty yonqui,una ...
16:48
18:57
135.000
1,5%
La que se avecina Un reencuentro,un desalojo y ...
12:48
14:41
119.000
2,1%
Ranking Nova (2,0%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:29
298.000
3,1%
Cuidado con el angel
16:29
17:51
286.000
3,3%
Mañana es para siempre
17:51
20:00
248.000
2,6%
Abismo de pasion
20:01
21:45
233.000
2,5%
Cuento de una noche
21:45
23:14
231.000
2,2%
Ranking Energy (1,7%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FBI Poli fracasado
22:09
23:06
183.000
1,7%
FBI Victima
21:12
22:09
173.000
1,7%
Fbi international June
23:06
24:02
171.000
1,9%
CSI: Miami No aterrizar
17:46
18:35
157.000
1,8%
La noche de los fbi
20:14
26:30
148.000
2,0%
Ranking Neox (1,5%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
14:54
15:20
239.000
2,5%
Los Simpson
15:20
15:47
236.000
2,4%
Los Simpson
15:47
16:13
213.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:24
17:50
211.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:50
18:15
207.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,5%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bright minds El hombre que no existia
22:14
23:23
191.000
1,8%
Los misterios de murdoch Crimen y castigo
16:48
17:44
172.000
2,0%
Bright minds Fulcanelli
21:04
22:14
159.000
1,6%
Los misterios de murdoch Trampa para ...
17:44
18:31
150.000
1,7%
Bright minds La muerte y la compañia
23:23
24:44
141.000
1,9%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Estudio estadio:mundial
23:05
24:07
219.000
2,4%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:33
23:04
217.000
2,0%
Tour de francia Carcassonne-foix
14:41
15:52
175.000
1,9%
Post tour de francia Carcassonne-foix
17:43
18:05
147.000
1,8%
Estadio 2:mundial
14:00
14:41
143.000
1,9%
Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Incas:las momias perdidas Control y ...
23:27
24:16
164.000
2,0%
¿Cómo lo hacen?
22:02
23:21
126.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:57
116.000
1,2%
La fiebre del oro
16:21
17:09
114.000
1,3%
Machu picchu:ciudad de piedra
24:21
25:11
100.000
1,8%
Ranking DKiss (1,3%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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¿quien contrato al sicario?
15:30
16:26
118.000
1,3%
Home town
13:44
14:36
113.000
1,7%
Home town
14:36
15:30
109.000
1,2%
El asesino de al lado Un cargamento ...
16:26
17:22
100.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
20:04
20:26
98.000
1,0%
Ranking Veo7 (1,2%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias
22:46
23:38
216.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:46
215.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Manhattan ...
21:15
22:00
191.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Asuntos ...
20:24
21:15
151.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias La ciudad que ...
23:38
24:31
111.000
1,5%
Ranking TRECE (1,2%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Tu cine El angel vengador
20:49
22:11
156.000
1,6%
Trece y cope es noticia
20:28
20:43
147.000
1,6%
Sesion doble Escrito en el cielo
14:48
17:26
131.000
1,4%
Sesion doble El rifle que conquisto el ...
17:26
18:52
130.000
1,5%
El cascabel
22:11
24:30
129.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h:portada David botello
22:01
23:05
166.000
1,5%
La noche en 24h
23:05
24:31
155.000
1,9%
Informativo 24h
24:35
25:00
103.000
1,9%
Teledeporte:directo al mundial
15:23
15:50
90.000
0,9%
Telediario 1
14:55
15:22
87.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
139.000
3,3%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
127.000
1,5%
Forjado a fuego El bracamarte
22:44
23:45
113.000
1,1%
Vida bajo cero
15:30
16:32
113.000
1,2%
Vida bajo cero
16:32
17:23
100.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,1%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine La venganza del conde de montecristo
15:30
18:09
155.000
1,7%
Cine 6 dias
22:30
24:14
134.000
1,4%
Cine Tomiris
20:14
22:30
99.000
1,0%
Cine Medieval
18:09
20:14
60.000
0,6%
Cine Love\'s kitchen
13:52
15:30
59.000
0,7%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
16:26
17:26
113.000
1,3%
Caso cerrado
17:26
18:19
102.000
1,2%
Caso cerrado
15:24
16:26
96.000
1,0%
Caso cerrado
14:21
15:24
88.000
1,0%
Caso cerrado
18:19
19:13
74.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:55
15:06
191.000
2,0%
Doraemon,el gato cosmico
15:06
15:18
167.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
14:41
14:51
140.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:29
14:41
133.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:13
14:25
131.000
1,8%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La ley de la calle
22:05
23:41
99.000
1,0%
Cine Requiescant
16:36
18:28
83.000
1,0%
Cine El gran mclintock
18:28
20:38
67.000
0,7%
Cine Juego sucio en las vegas
20:38
22:04
55.000
0,6%
Cine Tres sargentos
14:46
16:36
55.000
0,6%
Ranking Divinity (0,7%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire La llamamos gominola
17:48
18:41
80.000
0,9%
Chicago Fire Que se queme
20:14
21:12
79.000
0,9%
Chicago Fire Espartaco
19:33
20:14
77.000
0,7%
Chicago Fire Esto es chicago
21:12
22:20
76.000
0,8%
Chicago Fire El viento a tu espalda
18:41
19:33
69.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bob Esponja
22:44
22:55
98.000
0,9%
Bob Esponja
22:33
22:44
98.000
0,9%
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:55
23:54
94.000
1,0%
Bluey
15:43
15:50
81.000
0,9%
Bluey
17:00
17:06
73.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 7 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Cazadores a sueldo
21:38
23:25
93.000
0,9%
Cine Como el perro y el gato(1983)
15:36
17:26
51.000
0,6%
Cine Hervidero
23:25
25:46
48.000
0,8%
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
17:31
19:23
17.000
0,2%
Ciudad real madrid
17:30
19:24
17.000
0,2%