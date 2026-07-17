El sprint de Chalon-Sur-Sâone del Tour de Francia, lo más visto de las temáticas TDT

Publicado: Viernes 17 Julio 2026 09:35 (hace 20 minutos)|
Audiencias Jueves 16 de Julio de 2026
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Ranking cadenas TDT Jueves, 16 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Jueves, 16 de Julio de 2026
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Tour de francia Circuit nevers magny ...
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267.000
3,0%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
262.000
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Cuidado con el angel
16:31
17:50
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Emanet
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16:31
253.000
2,8%
Cine Jurassic world:dominion
22:56
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Los Simpson
15:47
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217.000
2,4%
Cuento de una noche
21:46
23:46
209.000
2,3%
Abismo de pasion
20:00
21:46
204.000
2,7%
CSI: Bosques muertos
23:04
24:03
196.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio de la visita ...
22:03
22:50
195.000
2,1%
Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
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Cine Jurassic world:dominion
22:56
25:49
228.000
3,9%
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
20:57
22:55
175.000
2,0%
La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ...
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175.000
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La que se avecina Una secesion,una sub-piña y ...
17:02
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131.000
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La que se avecina Un aprendiz de empotrador,un ...
18:57
20:57
112.000
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Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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Mañana es para siempre
17:50
20:00
262.000
3,8%
Cuidado con el angel
16:31
17:50
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Emanet
15:00
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Cuento de una noche
21:46
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209.000
2,3%
Abismo de pasion
20:00
21:46
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Ranking Neox (1,8%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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Los Simpson
15:47
16:06
217.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:07
16:33
185.000
2,1%
The Big Bang Theory
20:02
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182.000
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The Big Bang Theory
16:33
16:57
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2,1%
The Big Bang Theory
20:20
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Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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CSI: Bosques muertos
23:04
24:03
196.000
2,4%
CSI: Angulo de ataque
22:08
23:04
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CSI: Mercaderes de la amenaza
24:57
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Welcome to las vegas
20:17
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144.000
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CSI: El bien comun
24:03
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143.000
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Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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España despues de la guerra:el franquismo en color ...
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España despues de la guerra:el franquismo en color ...
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Expedicion al pasado
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¿Cómo lo hacen?
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La fiebre del oro
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Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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The Mysteries of Laura El misterio de la visita ...
22:03
22:50
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2,1%
The Mysteries of Laura El misterio del instinto ...
21:09
22:03
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The Mysteries of Laura El misterio del footing ...
22:50
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Los misterios de murdoch El gran frio
20:16
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143.000
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Los misterios de murdoch Murdoch y el templo de ...
17:53
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138.000
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Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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Cine Heat
15:28
18:33
176.000
2,1%
Cine Trece vidas
22:02
24:52
144.000
1,8%
Cine El hombre de toronto
20:10
22:02
124.000
1,6%
Cine Brick mansions(la fortaleza)
18:33
20:10
101.000
1,5%
Cine Panico nuclear
24:52
26:30
83.000
3,1%
Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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Trece y cope es noticia
20:30
20:41
157.000
2,2%
Tu cine El hombre del valle maldito
20:27
22:05
154.000
1,9%
El cascabel
22:05
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152.000
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Cine western Bandido
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152.000
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Sesion doble El capitan fuego
16:38
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142.000
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Ranking DKiss (1,5%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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El asesino de al lado Horror en la colina
17:23
18:12
122.000
1,6%
El asesino de al lado El pelo del perro
16:26
17:22
120.000
1,4%
Crimenes en la red
18:12
19:08
113.000
1,6%
Mi vida con 300 kilos y el dr.now Esta es la ...
22:01
22:57
111.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
22:57
23:57
110.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
22:04
22:54
185.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Historias de ...
21:17
22:04
174.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Fantasmas del ...
22:54
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156.000
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Blue bloods,familia de policias Hogar,dulce ...
20:20
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129.000
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Blue bloods,familia de policias Exiliados
23:40
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116.000
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Ranking Teledeporte (1,4%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
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Tour de francia Circuit nevers magny ...
14:55
16:16
267.000
3,0%
Teledeporte:directo al mundial
16:16
16:23
158.000
1,8%
Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
16:24
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Atletismo:meeting de madrid
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Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
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Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h:portada Juan cruz-julian ...
22:01
23:05
161.000
1,7%
La noche en 24h
23:05
24:34
120.000
1,6%
Informativo 24h
21:43
22:01
99.000
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Teledeporte:directo al mundial
15:29
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Telediario 1
14:55
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67.000
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Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
136.000
3,7%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:46
24:00
97.000
1,4%
Forjado a fuego Shashka cosaco
22:01
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97.000
1,0%
Aislados(alone)
18:12
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91.000
1,3%
Forjado a fuego La espada jian
22:48
23:46
90.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:24
14:35
159.000
2,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:13
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152.000
2,3%
Doraemon,el gato cosmico
15:13
15:25
134.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:52
15:03
131.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:13
127.000
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Ranking Ten (0,9%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Hermanos asesinos
24:38
25:27
64.000
1,7%
Caso cerrado
18:11
19:04
63.000
0,9%
Caso cerrado
16:15
17:16
61.000
0,7%
Hermanos asesinos
23:41
24:38
60.000
1,0%
Caso cerrado
17:16
18:11
55.000
0,7%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Arizona colt
18:19
20:13
108.000
1,6%
Cine Shorta.el peso de la ley
22:01
23:58
80.000
0,9%
Cine Cruzando la gran barrera
16:31
18:19
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0,9%
Cine El ultimo superviviente
14:28
16:30
54.000
0,6%
Cine Butch cassidy:grupo salvaje
20:13
22:01
52.000
0,7%
Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
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Final
Espectadores
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Chicago Fire Despedirse de ella
16:41
17:37
90.000
1,1%
Chicago Fire Continúa su legado
19:13
20:03
87.000
1,3%
Chicago Fire Jura de bandera
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19:13
85.000
1,2%
Chicago Fire Los bebés y los tontos
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79.000
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Chicago Fire Mi milagro
21:52
22:48
73.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bluey
16:52
16:59
66.000
0,8%
Una casa de locos
19:39
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61.000
0,9%
Bob Esponja
20:24
20:35
59.000
0,9%
Los misterios de Laura El misterio del loro ...
22:45
24:01
56.000
0,7%
Una casa de locos
19:28
19:39
56.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 16 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Pies grandes
21:39
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133.000
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Cine Sangre por sangre
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82.000
1,4%
Cine La guerra de troya
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17:31
43.000
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Real madrid conecta
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32.000
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Historia que tu hiciste La duodecima 2017
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