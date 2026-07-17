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Audiencias El final de temporada de 'La revuelta' y 'El perro andaluz' lideran la noche

AUDIENCIAS TDT 16 DE JULIO

El sprint de Chalon-Sur-Sâone del Tour de Francia, lo más visto de las temáticas TDT

'Mañana es para siempre' y 'Cuidado con el ángel' cierran el top 3. FDF y Nova lideran la jornada con un 2,3%.

El sprint de Chalon-Sur-Sâone del Tour de Francia, lo más visto de las temáticas TDT
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 17 Julio 2026 09:35 (hace 20 minutos)

Audiencias Jueves 16 de Julio de 2026

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Ranking cadenas TDT Jueves, 16 de Julio de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,3%

Neox 1,8%

Energy 1,8%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

BEMADtv 1,7%

TRECE 1,5%

DKiss 1,5%

Veo7 1,4%

Teledeporte 1,4%

Canal 24 Horas 1,2%

Mega (España) 1,2%

Boing 0,9%

Ten 0,9%

Squirrel 0,9%

Divinity 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Tour de francia Circuit nevers magny ...
14:55
16:16
267.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
262.000
3,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:50
255.000
3,1%
Nova
Emanet
15:00
16:31
253.000
2,8%
FDF
Cine Jurassic world:dominion
22:56
25:49
228.000
3,9%
Neox
Los Simpson
15:47
16:06
217.000
2,4%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:46
209.000
2,3%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
204.000
2,7%
Energy
CSI: Bosques muertos
23:04
24:03
196.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la visita ...
22:03
22:50
195.000
2,1%

Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
Cine Jurassic world:dominion
22:56
25:49
228.000
3,9%
FDF
La que se avecina Una patata al aire,una batalla ...
20:57
22:55
175.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ...
14:57
17:02
175.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una secesion,una sub-piña y ...
17:02
18:57
131.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un aprendiz de empotrador,un ...
18:57
20:57
112.000
1,6%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
262.000
3,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:50
255.000
3,1%
Nova
Emanet
15:00
16:31
253.000
2,8%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:46
209.000
2,3%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
204.000
2,7%

Ranking Neox (1,8%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:47
16:06
217.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:07
16:33
185.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
20:02
20:20
182.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:33
16:57
180.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
20:20
20:40
179.000
2,6%

Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
CSI: Bosques muertos
23:04
24:03
196.000
2,4%
Energy
CSI: Angulo de ataque
22:08
23:04
174.000
1,8%
Energy
CSI: Mercaderes de la amenaza
24:57
25:46
148.000
4,8%
Energy
Welcome to las vegas
20:17
26:30
144.000
2,2%
Energy
CSI: El bien comun
24:03
24:57
143.000
2,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
España despues de la guerra:el franquismo en color ...
23:30
24:21
170.000
2,4%
DMAX
España despues de la guerra:el franquismo en color ...
22:31
23:23
160.000
1,7%
DMAX
Expedicion al pasado
15:08
16:04
152.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
144.000
1,5%
DMAX
La fiebre del oro
16:04
16:59
135.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la visita ...
22:03
22:50
195.000
2,1%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del instinto ...
21:09
22:03
192.000
2,3%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del footing ...
22:50
23:48
176.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch El gran frio
20:16
21:09
143.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch y el templo de ...
17:53
18:39
138.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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BEMADtv
Cine Heat
15:28
18:33
176.000
2,1%
BEMADtv
Cine Trece vidas
22:02
24:52
144.000
1,8%
BEMADtv
Cine El hombre de toronto
20:10
22:02
124.000
1,6%
BEMADtv
Cine Brick mansions(la fortaleza)
18:33
20:10
101.000
1,5%
BEMADtv
Cine Panico nuclear
24:52
26:30
83.000
3,1%

Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
157.000
2,2%
TRECE
Tu cine El hombre del valle maldito
20:27
22:05
154.000
1,9%
TRECE
El cascabel
22:05
24:31
152.000
1,8%
TRECE
Cine western Bandido
18:29
20:24
152.000
2,2%
TRECE
Sesion doble El capitan fuego
16:38
18:26
142.000
1,8%

Ranking DKiss (1,5%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
El asesino de al lado Horror en la colina
17:23
18:12
122.000
1,6%
DKiss
El asesino de al lado El pelo del perro
16:26
17:22
120.000
1,4%
DKiss
Crimenes en la red
18:12
19:08
113.000
1,6%
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el dr.now Esta es la ...
22:01
22:57
111.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
22:57
23:57
110.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
22:04
22:54
185.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Historias de ...
21:17
22:04
174.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Fantasmas del ...
22:54
23:40
156.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Hogar,dulce ...
20:20
21:17
129.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Exiliados
23:40
24:31
116.000
1,8%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Tour de francia Circuit nevers magny ...
14:55
16:16
267.000
3,0%
Teledeporte
Teledeporte:directo al mundial
16:16
16:23
158.000
1,8%
Teledeporte
Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
16:24
17:23
137.000
1,6%
Teledeporte
Atletismo:meeting de madrid
20:12
22:48
119.000
1,4%
Teledeporte
Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
17:23
18:12
105.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Juan cruz-julian ...
22:01
23:05
161.000
1,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:05
24:34
120.000
1,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:01
99.000
1,1%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:29
15:36
71.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:28
67.000
0,8%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
136.000
3,7%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:46
24:00
97.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego Shashka cosaco
22:01
22:48
97.000
1,0%
Mega (España)
Aislados(alone)
18:12
19:02
91.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada jian
22:48
23:46
90.000
1,0%

Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:24
14:35
159.000
2,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:13
14:24
152.000
2,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:13
15:25
134.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:52
15:03
131.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:13
127.000
1,4%

Ranking Ten (0,9%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Hermanos asesinos
24:38
25:27
64.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
18:11
19:04
63.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
16:15
17:16
61.000
0,7%
Ten
Hermanos asesinos
23:41
24:38
60.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:16
18:11
55.000
0,7%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Arizona colt
18:19
20:13
108.000
1,6%
Squirrel
Cine Shorta.el peso de la ley
22:01
23:58
80.000
0,9%
Squirrel
Cine Cruzando la gran barrera
16:31
18:19
73.000
0,9%
Squirrel
Cine El ultimo superviviente
14:28
16:30
54.000
0,6%
Squirrel
Cine Butch cassidy:grupo salvaje
20:13
22:01
52.000
0,7%

Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Despedirse de ella
16:41
17:37
90.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Continúa su legado
19:13
20:03
87.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Jura de bandera
18:28
19:13
85.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Los bebés y los tontos
17:37
18:28
79.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Mi milagro
21:52
22:48
73.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:52
16:59
66.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
19:39
19:49
61.000
0,9%
Clan TVE
Bob Esponja
20:24
20:35
59.000
0,9%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del loro ...
22:45
24:01
56.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
19:28
19:39
56.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 16 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Pies grandes
21:39
23:37
133.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Sangre por sangre
23:37
25:11
82.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine La guerra de troya
15:35
17:31
43.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:29
32.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
17:36
19:27
14.000
0,2%
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