La oferta de reformas y decoración de Divinity Home Channel continúa ampliándose. El canal estrenará el próximo sábado 18 de julio a las 14:45 horas 'Reformas zombies', un nuevo factual inmobiliario protagonizado por el agente Justin Stamper, que recorrerá distintos barrios de Orlando en busca de viviendas abandonadas o completamente deterioradas para transformarlas y devolverlas al mercado.
El formato sigue el proceso completo de rehabilitación de inmuebles que llevan años deshabitados, han sido embargados por los bancos o presentan un avanzado estado de deterioro. El objetivo no solo es revalorizar las propiedades, sino también contribuir a revitalizar los barrios en los que se encuentran.
De viviendas en ruinas a casas listas para vender
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En cada entrega, Justin Stamper recorre junto a la agente inmobiliaria Ashlee Casserly distintos barrios de Orlando para localizar las llamadas "casas zombie", inmuebles abandonados cuyo aspecto las convierte en poco atractivas para cualquier comprador.
Las obras no siempre transcurren sin sobresaltos. Las diferencias de criterio entre diseño, presupuesto y conservación de elementos originales provocan frecuentes desacuerdos entre los miembros del equipo, especialmente cuando las mejoras elevan el coste de la inversión y ponen en riesgo el beneficio final.
Justin Stamper comenzó a reformar casas con solo 19 años
El protagonista del programa conoce de primera mano lo que supone empezar de cero. Su carrera en el sector inmobiliario comenzó en 2008, cuando la vivienda familiar fue subastada. Tras recuperarla y reformarla junto a su padre, ambos decidieron venderla, una operación que permitió a Stamper iniciar su propio negocio comprando, rehabilitando y revendiendo inmuebles.
Con el paso de los años ha convertido esa experiencia en su profesión, fundando junto a Ashlee Casserly la agencia inmobiliaria Blueprint Real Estate Group. Su salto a la televisión llegó en 2016 con este formato, en el que combina reformas integrales, inversión inmobiliaria y negociación para sacar el máximo partido a cada vivienda.
En el primer episodio, el equipo encontrará una antigua casa de estilo Tudor en muy mal estado. Mientras avanzan las obras surgirán las primeras discrepancias sobre si conservar parte de los elementos originales o apostar por una remodelación mucho más ambiciosa, una decisión que podría reducir el margen de beneficio de la operación antes incluso de poner la vivienda a la venta.