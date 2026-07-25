El Tour de Francia en Teledeporte lidera las temáticas TDT con la etapa Gap - Alpe d'Huez

Publicado: Sábado 25 Julio 2026 13:17 (hace 52 minutos)|
Audiencias Viernes 24 de Julio de 2026
13,1%
11,4%
8,9%
6,3%
5,5%
5,2%
2,3%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Viernes, 24 de Julio de 2026
2,3%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
Ranking programas TDT Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tour de francia Gap-alpe d\'huez
15:30
16:17
464.000
5,2%
Cuidado con el angel
16:33
17:48
275.000
3,3%
Cine western Hondo
18:50
20:30
273.000
4,0%
Emanet
15:00
16:33
253.000
2,9%
Mañana es para siempre
17:50
19:59
242.000
3,4%
Los Simpson
16:00
16:26
232.000
2,6%
Los Simpson
15:33
16:00
230.000
2,6%
Abismo de pasion
19:59
21:45
214.000
3,0%
The Big Bang Theory
16:28
16:52
208.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:52
17:17
207.000
2,4%
Ranking Nova (2,3%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cuidado con el angel
16:33
17:48
275.000
3,3%
Emanet
15:00
16:33
253.000
2,9%
Mañana es para siempre
17:50
19:59
242.000
3,4%
Abismo de pasion
19:59
21:45
214.000
3,0%
Cuento de una noche
21:45
23:45
205.000
2,5%
Ranking FDF (1,9%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una derrama nupcial,un ...
20:19
22:20
166.000
2,2%
La que se avecina Una conserja,un romance ...
14:32
16:41
137.000
1,6%
La que se avecina Un micromachista,un condenado ...
18:31
20:19
128.000
1,9%
La que se avecina Una novia virtual,una pretty ...
16:41
18:31
124.000
1,5%
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
22:20
24:20
122.000
1,6%
Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
16:00
16:26
232.000
2,6%
Los Simpson
15:33
16:00
230.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:28
16:52
208.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:52
17:17
207.000
2,4%
Los Simpson
15:08
15:33
202.000
2,3%
Ranking TRECE (1,8%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Hondo
18:50
20:30
273.000
4,0%
Sesion doble El valor de la amistad
17:17
18:47
192.000
2,5%
Tu cine Un rey para cuatro reinas
20:44
22:10
167.000
2,2%
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
163.000
2,4%
Sesion doble Aeropuerto
14:49
17:17
108.000
1,2%
Ranking Energy (1,7%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Miami Doble procesamiento
22:12
22:59
180.000
2,1%
CSI: Miami Impetuosos
22:59
23:57
166.000
2,1%
CSI: Miami Caída libre
23:57
24:47
131.000
2,3%
CSI: El fin del mundo
18:33
19:31
127.000
1,8%
This is miami:c.s.i.:miami
20:14
26:30
124.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el paraíso
24:07
25:55
152.000
3,4%
Los misterios de murdoch Maldita sea
17:41
18:27
128.000
1,7%
Crimen en el paraíso
21:06
24:07
121.000
1,5%
Los misterios de murdoch Casa de trabajo
16:49
17:41
114.000
1,4%
Los misterios de murdoch El molesto planeta ...
15:50
16:49
113.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El ataque del cocadrilo
22:07
23:31
189.000
2,3%
Cine Serpientes en el avion
15:25
17:14
149.000
1,7%
Cine Oso vicioso
23:31
25:05
143.000
2,4%
Cine The host
17:14
19:08
131.000
1,7%
Cine A 47 metros 2
20:46
22:07
112.000
1,5%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro:salvando la mina
18:49
19:43
163.000
2,4%
La fiebre del oro:salvando la mina
19:43
20:31
158.000
2,3%
La fiebre del oro:salvando la mina
20:31
21:29
131.000
1,8%
La fiebre del oro:salvando la mina
17:28
18:48
128.000
1,7%
La fiebre del oro
16:39
17:28
123.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
21:49
22:25
127.000
1,6%
Telediario 1
14:55
15:32
112.000
1,3%
Informativo 24h
23:00
23:27
111.000
1,4%
Informativo 24h:en directo Francisco ...
23:10
23:16
110.000
1,4%
Europa 2026
22:25
22:58
109.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,3%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Falta de ...
21:16
22:00
127.000
1,6%
Cine La hija de dios
22:00
23:41
109.000
1,3%
The Closer Destrozahogares
15:45
16:45
108.000
1,2%
The Closer Dudas graves
16:45
17:31
107.000
1,3%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:59
19:42
102.000
1,5%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tour de francia Gap-alpe d\'huez
15:30
16:17
464.000
5,2%
Atletismo:campeonato de españa(d)
14:56
15:29
98.000
1,1%
Atletismo:cpto.españa
19:54
23:18
88.000
1,1%
Atletismo:campeonato de españa(d)
16:23
16:58
84.000
1,0%
Piraguismo:campeonato del mundo aguas bravas ...
17:02
19:13
51.000
0,7%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Como reconocer a un psicopata
17:01
17:27
99.000
1,2%
Como reconocer a un psicopata
17:27
17:53
97.000
1,2%
Como reconocer a un psicopata
16:18
17:01
92.000
1,0%
Un dia en mi cuerpo
22:10
23:07
82.000
1,0%
Crimenes en la red
17:54
18:46
79.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El super chef
22:07
23:39
88.000
1,1%
Cine El sol bajo la tierra
17:03
18:50
88.000
1,1%
Cine Who am i?
23:39
25:24
82.000
1,5%
Cine Chacal
14:38
17:03
75.000
0,9%
Cine Quince horcas para un asesino
18:51
20:39
74.000
1,1%
Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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9-1-1
22:00
22:47
95.000
1,1%
Chicago Fire Tú decides
18:36
19:32
89.000
1,3%
Chicago Fire No son solo trastos
17:46
18:36
89.000
1,2%
Chicago Fire Arreglalo
19:32
20:13
88.000
1,3%
9-1-1
22:47
23:40
83.000
1,0%
Ranking Mega (España) (0,9%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Aislados(alone)
17:39
20:01
105.000
1,5%
Aislados(alone) Al limite(2 parte)
16:27
17:39
80.000
0,9%
Aislados(alone) Atrapado
14:57
16:27
69.000
0,8%
Ferias carnivoras
22:33
23:04
58.000
0,7%
Ferias carnivoras
23:04
23:35
54.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bob Esponja
22:27
22:37
101.000
1,2%
Bob Esponja
22:37
22:48
99.000
1,2%
Bob Esponja
22:48
22:59
94.000
1,1%
Bob Esponja
22:15
22:27
90.000
1,1%
Cine Ferdinand
17:17
18:51
89.000
1,1%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:40
93.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
20:25
20:35
89.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:13
14:24
86.000
1,3%
Teen titans go!
17:14
17:25
80.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
77.000
1,0%
Ranking Ten (0,8%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:25
16:25
78.000
0,9%
Caso cerrado
18:16
19:07
73.000
1,0%
Caso cerrado
19:07
20:01
71.000
1,0%
Caso cerrado
16:25
17:20
71.000
0,8%
Caso cerrado
17:20
18:16
63.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 24 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Garringo
21:37
23:10
76.000
0,9%
Cine En el nombre de la ley
23:10
24:52
75.000
1,1%
Ciudad real madrid:entrenamiento
17:25
18:33
48.000
0,6%
45 minutos Supercopa de españa 2024
18:45
19:24
42.000
0,6%
Ciudad real madrid
18:33
19:25
40.000
0,6%