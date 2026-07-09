El Tour de Francia en Teledeporte se cuela entre lo más visto con la etapa Lannemezan - Pau

Publicado: Jueves 9 Julio 2026 10:24 (hace 1 hora)|
Audiencias Miércoles 8 de Julio de 2026
13,2%
12,7%
8,0%
5,9%
5,6%
4,1%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Miércoles, 8 de Julio de 2026
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:32
296.000
3,3%
Cuidado con el angel
16:32
17:47
273.000
3,3%
Tour de francia Lannemezan-pau
15:30
16:17
246.000
2,7%
Los Simpson
15:13
15:39
246.000
2,7%
Mañana es para siempre
17:47
20:01
245.000
3,3%
Los Simpson
15:39
15:58
239.000
2,6%
Fbi most wanted El regreso
23:07
24:06
235.000
2,9%
Cine Alerta maxima
21:37
23:28
231.000
2,4%
La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
14:59
17:01
227.000
2,5%
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
20:58
22:55
219.000
2,3%
Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
14:59
17:01
227.000
2,5%
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
20:58
22:55
219.000
2,3%
Cine Elysium
22:55
25:08
186.000
2,7%
La que se avecina Un suegro lapa,una maruja ...
19:07
20:58
159.000
2,2%
La que se avecina Una vejacion de juju,una furia ...
17:01
19:07
156.000
2,0%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:32
296.000
3,3%
Cuidado con el angel
16:32
17:47
273.000
3,3%
Mañana es para siempre
17:47
20:01
245.000
3,3%
Abismo de pasion
20:01
21:45
207.000
2,6%
Cuento de una noche
22:04
23:45
199.000
2,1%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fbi most wanted El regreso
23:07
24:06
235.000
2,9%
Fbi most wanted Cadena de suministro
22:08
23:07
210.000
2,1%
Fbi most wanted Bonne terre
24:06
25:02
185.000
3,6%
CSI: Miami Por cuenta propia
17:45
18:36
177.000
2,3%
Distrito 8
20:15
26:30
157.000
2,3%
Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los misterios de murdoch Dias de gloria
19:24
20:07
193.000
2,7%
Los misterios de murdoch El regreso de ...
17:48
18:33
187.000
2,4%
Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ...
16:56
17:48
187.000
2,3%
Los misterios de murdoch Murdochfobia
18:33
19:24
186.000
2,5%
The Mysteries of Laura El misterio del ...
22:45
23:47
182.000
2,0%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:13
15:39
246.000
2,7%
Los Simpson
15:39
15:58
239.000
2,6%
Los Simpson
14:22
14:48
210.000
2,7%
Los Simpson
14:48
15:13
205.000
2,3%
The Big Bang Theory
16:50
17:09
199.000
2,4%
Ranking Teledeporte (1,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tour de francia Lannemezan-pau
15:30
16:17
246.000
2,7%
Teledeporte:directo al mundial
16:19
16:24
210.000
2,4%
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
17:30
19:24
205.000
2,7%
Fútbol:copa mundial resumen ...
23:23
23:54
141.000
1,8%
Fútbol:copa mundial resumen Todos los goles 1/8 ...
22:39
22:50
133.000
1,3%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western Fort worth
18:55
20:37
200.000
2,8%
Tu cine Amenaza en la sombra(2013)
20:48
22:12
188.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:37
20:48
177.000
2,3%
Sesion doble Duelo en el amazonas
17:07
18:52
144.000
1,8%
El cascabel
22:12
24:31
134.000
1,6%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
146.000
1,5%
Cazadores de zafiros
17:07
18:00
145.000
1,8%
Cazadores de zafiros
18:00
18:54
132.000
1,7%
La fiebre del oro
16:18
17:07
130.000
1,5%
La fiebre del oro
15:24
16:18
127.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Alerta maxima
21:37
23:28
231.000
2,4%
Cine Alerta maxima 2
23:28
25:28
127.000
2,3%
Cine Papillon
17:00
19:34
120.000
1,5%
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:00
17:00
118.000
1,3%
Cine El ultimo heroe(2019)
19:34
21:37
82.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h
23:01
24:32
207.000
2,7%
La noche en 24h:portada Cruz sanchez de ...
22:00
23:01
166.000
1,6%
24h
21:43
22:00
121.000
1,3%
Teledeporte 2
21:38
21:43
109.000
1,2%
D.reg(informativo 24h:en directo) Pedro sanchez ...
15:41
16:21
108.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
145.000
3,9%
Forjado a fuego La partesana
22:42
23:45
110.000
1,2%
Forjado a fuego El sable de napoleon
21:53
22:42
110.000
1,1%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
104.000
1,4%
Vida bajo cero
19:16
20:05
104.000
1,5%
Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Home town
14:50
15:40
146.000
1,6%
El asesino de al lado Sexo,dinero y ...
17:35
18:30
124.000
1,6%
El asesino de al lado Una confianza ...
16:37
17:35
118.000
1,4%
¿quien contrato al sicario?
15:40
16:37
105.000
1,2%
Renovacion aloha
21:15
22:14
100.000
1,1%
Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:18
14:29
159.000
2,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:03
14:15
155.000
2,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:44
14:55
144.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
14:29
14:40
144.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:55
15:06
139.000
1,6%
Ranking Veo7 (1,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias El juego del ...
21:14
22:03
140.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias Secretos a ...
19:31
20:21
132.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Sal en la ...
20:21
21:14
131.000
1,7%
Navy, investigacion criminal Seguridad ...
22:57
23:51
82.000
0,9%
Navy, investigacion criminal El submarino
22:03
22:57
82.000
0,8%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Duda razonable
22:05
23:33
109.000
1,1%
Cine La sangre llama a la sangre
17:25
19:00
103.000
1,3%
Cine Una pistola en manos del diablo
16:06
17:25
91.000
1,1%
Cine Suburra
23:33
25:42
78.000
1,5%
Cine Camino hacia la libertad
14:37
16:06
59.000
0,7%
Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Con respecto a esta boda
18:39
19:33
107.000
1,5%
Chicago Fire Cuando las tortugas vuelen
21:14
22:20
95.000
1,0%
Chicago Fire Tu dia esta por llegar
17:46
18:39
87.000
1,1%
Chicago Fire 2112
19:33
20:14
84.000
1,2%
Chicago Fire Chicago se creo asi
20:14
21:14
77.000
1,0%
Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
16:21
17:22
83.000
1,0%
Caso cerrado
18:16
19:09
77.000
1,0%
Caso cerrado
17:22
18:16
70.000
0,9%
Caso cerrado
15:20
16:21
70.000
0,8%
Caso cerrado
19:09
20:02
68.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Bluey
17:13
17:20
94.000
1,1%
Los green en la gran ciudad
17:22
17:32
89.000
1,1%
Bluey
17:05
17:13
80.000
1,0%
Bluey
16:49
16:56
74.000
0,9%
Bluey
16:58
17:05
73.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Fuga mortal
23:33
25:22
103.000
1,9%
Cine Darkness of man
21:35
23:33
89.000
0,9%
Cine Pedro el cruel
15:35
17:21
47.000
0,5%
Real madrid conecta
19:30
21:24
20.000
0,3%
Historia que tu hiciste Copa intercontinental ...
17:26
19:25
12.000
0,2%