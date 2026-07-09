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AUDIENCIAS TDT 8 DE JULIO

El Tour de Francia en Teledeporte se cuela entre lo más visto con la etapa Lannemezan - Pau

'Emanet' en Nova lidera el día seguida por 'Cuidado con el ángel'. FDF lidera la jornada con un 2,3%.

El Tour de Francia en Teledeporte se cuela entre lo más visto con la etapa Lannemezan - Pau
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 9 Julio 2026 10:24 (hace 1 hora)

Audiencias Miércoles 8 de Julio de 2026

  • logola1

    13,2%

  • logoantena3

    12,7%

  • logotelecinco

    8,0%

  • logocuatro

    5,9%

  • logolasexta

    5,6%

  • logola2

    4,1%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,0%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logoteledeporte

    1,6%

  • logoneox

    1,6%

  • logo13tv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoboing

    1,0%

  • logoveo7

    1,0%

  • logodivinity

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Miércoles, 8 de Julio de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,2%

Energy 2,0%

Atreseries 1,9%

Neox 1,6%

Teledeporte 1,6%

TRECE 1,6%

DMAX 1,5%

BEMADtv 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,3%

Boing 1,0%

Veo7 1,0%

Squirrel 1,0%

Divinity 0,9%

Ten 0,9%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
Emanet
15:00
16:32
296.000
3,3%
Nova
Cuidado con el angel
16:32
17:47
273.000
3,3%
Teledeporte
Tour de francia Lannemezan-pau
15:30
16:17
246.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:13
15:39
246.000
2,7%
Nova
Mañana es para siempre
17:47
20:01
245.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:39
15:58
239.000
2,6%
Energy
Fbi most wanted El regreso
23:07
24:06
235.000
2,9%
BEMADtv
Cine Alerta maxima
21:37
23:28
231.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
14:59
17:01
227.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
20:58
22:55
219.000
2,3%

Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
14:59
17:01
227.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
20:58
22:55
219.000
2,3%
FDF
Cine Elysium
22:55
25:08
186.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un suegro lapa,una maruja ...
19:07
20:58
159.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una vejacion de juju,una furia ...
17:01
19:07
156.000
2,0%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
Emanet
15:00
16:32
296.000
3,3%
Nova
Cuidado con el angel
16:32
17:47
273.000
3,3%
Nova
Mañana es para siempre
17:47
20:01
245.000
3,3%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:45
207.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
22:04
23:45
199.000
2,1%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
Fbi most wanted El regreso
23:07
24:06
235.000
2,9%
Energy
Fbi most wanted Cadena de suministro
22:08
23:07
210.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted Bonne terre
24:06
25:02
185.000
3,6%
Energy
CSI: Miami Por cuenta propia
17:45
18:36
177.000
2,3%
Energy
Distrito 8
20:15
26:30
157.000
2,3%

Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
Los misterios de murdoch Dias de gloria
19:24
20:07
193.000
2,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch El regreso de ...
17:48
18:33
187.000
2,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ...
16:56
17:48
187.000
2,3%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdochfobia
18:33
19:24
186.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del ...
22:45
23:47
182.000
2,0%

Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Neox
Los Simpson
15:13
15:39
246.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:39
15:58
239.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:22
14:48
210.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:48
15:13
205.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
16:50
17:09
199.000
2,4%

Ranking Teledeporte (1,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Tour de francia Lannemezan-pau
15:30
16:17
246.000
2,7%
Teledeporte
Teledeporte:directo al mundial
16:19
16:24
210.000
2,4%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
17:30
19:24
205.000
2,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
23:23
23:54
141.000
1,8%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Todos los goles 1/8 ...
22:39
22:50
133.000
1,3%

Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Cine western Fort worth
18:55
20:37
200.000
2,8%
TRECE
Tu cine Amenaza en la sombra(2013)
20:48
22:12
188.000
2,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:37
20:48
177.000
2,3%
TRECE
Sesion doble Duelo en el amazonas
17:07
18:52
144.000
1,8%
TRECE
El cascabel
22:12
24:31
134.000
1,6%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
146.000
1,5%
DMAX
Cazadores de zafiros
17:07
18:00
145.000
1,8%
DMAX
Cazadores de zafiros
18:00
18:54
132.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
16:18
17:07
130.000
1,5%
DMAX
La fiebre del oro
15:24
16:18
127.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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BEMADtv
Cine Alerta maxima
21:37
23:28
231.000
2,4%
BEMADtv
Cine Alerta maxima 2
23:28
25:28
127.000
2,3%
BEMADtv
Cine Papillon
17:00
19:34
120.000
1,5%
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:00
17:00
118.000
1,3%
BEMADtv
Cine El ultimo heroe(2019)
19:34
21:37
82.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:01
24:32
207.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Cruz sanchez de ...
22:00
23:01
166.000
1,6%
Canal 24 Horas
24h
21:43
22:00
121.000
1,3%
Canal 24 Horas
Teledeporte 2
21:38
21:43
109.000
1,2%
Canal 24 Horas
D.reg(informativo 24h:en directo) Pedro sanchez ...
15:41
16:21
108.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
145.000
3,9%
Mega (España)
Forjado a fuego La partesana
22:42
23:45
110.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El sable de napoleon
21:53
22:42
110.000
1,1%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
104.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
19:16
20:05
104.000
1,5%

Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
Home town
14:50
15:40
146.000
1,6%
DKiss
El asesino de al lado Sexo,dinero y ...
17:35
18:30
124.000
1,6%
DKiss
El asesino de al lado Una confianza ...
16:37
17:35
118.000
1,4%
DKiss
¿quien contrato al sicario?
15:40
16:37
105.000
1,2%
DKiss
Renovacion aloha
21:15
22:14
100.000
1,1%

Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:18
14:29
159.000
2,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:03
14:15
155.000
2,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:44
14:55
144.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:29
14:40
144.000
1,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:55
15:06
139.000
1,6%

Ranking Veo7 (1,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Veo7
Blue bloods,familia de policias El juego del ...
21:14
22:03
140.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Secretos a ...
19:31
20:21
132.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Sal en la ...
20:21
21:14
131.000
1,7%
Veo7
Navy, investigacion criminal Seguridad ...
22:57
23:51
82.000
0,9%
Veo7
Navy, investigacion criminal El submarino
22:03
22:57
82.000
0,8%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Duda razonable
22:05
23:33
109.000
1,1%
Squirrel
Cine La sangre llama a la sangre
17:25
19:00
103.000
1,3%
Squirrel
Cine Una pistola en manos del diablo
16:06
17:25
91.000
1,1%
Squirrel
Cine Suburra
23:33
25:42
78.000
1,5%
Squirrel
Cine Camino hacia la libertad
14:37
16:06
59.000
0,7%

Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
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Divinity
Chicago Fire Con respecto a esta boda
18:39
19:33
107.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Cuando las tortugas vuelen
21:14
22:20
95.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Tu dia esta por llegar
17:46
18:39
87.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire 2112
19:33
20:14
84.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Chicago se creo asi
20:14
21:14
77.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ten
Caso cerrado
16:21
17:22
83.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:16
19:09
77.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:22
18:16
70.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
15:20
16:21
70.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
19:09
20:02
68.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Clan TVE
Bluey
17:13
17:20
94.000
1,1%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:22
17:32
89.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
17:05
17:13
80.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:49
16:56
74.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
16:58
17:05
73.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 8 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Cine Fuga mortal
23:33
25:22
103.000
1,9%
Real Madrid TV
Cine Darkness of man
21:35
23:33
89.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Pedro el cruel
15:35
17:21
47.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:24
20.000
0,3%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Copa intercontinental ...
17:26
19:25
12.000
0,2%
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