"Un hombre", con Paul Newman, lidera la jornada del domingo en las temáticas TDT

Publicado: Lunes 3 Agosto 2026 10:28 (hace 54 minutos)|
Audiencias Domingo 2 de Agosto de 2026
10,8%
10,4%
7,4%
6,7%
5,8%
2,9%
2,5%
2,4%
2,3%
2,3%
2,3%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Domingo, 2 de Agosto de 2026
2,5%
2,4%
2,3%
2,3%
2,3%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Un hombre
18:23
20:15
277.000
3,8%
Cine Ejecutor
22:03
23:56
266.000
3,2%
Los Simpson
14:30
14:54
249.000
3,4%
Viva el cine español.tv Amor a la ...
16:38
18:23
244.000
3,1%
Batalla de restaurantes
21:54
23:03
243.000
2,7%
Los Simpson
14:54
15:20
235.000
2,9%
Will trent,agente especial Mal caracter y falta ...
21:52
22:50
222.000
2,5%
El pueblo
17:00
18:34
217.000
2,8%
Cine La sombra del faraon
20:18
22:03
212.000
2,6%
Control de fronteras:españa
20:39
21:01
212.000
2,8%
Ranking Atreseries (2,5%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Angel o demonio
22:11
23:07
195.000
2,2%
Crimen en el pacifico Angel o demonio(2 ...
23:07
24:03
191.000
2,5%
Crimen en el paraíso
11:29
22:11
166.000
2,5%
Crimen en el pacifico Ron indio
24:03
24:59
118.000
2,4%
Crimen en el pacifico Ron indio(2 parte)
24:59
25:50
61.000
2,0%
Ranking Neox (2,4%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Ejecutor
22:03
23:56
266.000
3,2%
Los Simpson
14:30
14:54
249.000
3,4%
Los Simpson
14:54
15:20
235.000
2,9%
Cine La sombra del faraon
20:18
22:03
212.000
2,6%
Cine Los viajes de gulliver
17:16
18:42
208.000
2,7%
Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El pueblo
17:00
18:34
217.000
2,8%
Cine La ultima llamada
22:20
24:00
202.000
2,4%
La que se avecina Un show-room,un gobierno en ...
20:27
22:13
189.000
2,3%
La que se avecina Una vagina sin vida,una ...
18:34
20:27
154.000
2,1%
La que se avecina Una derrama nupcial,un ...
15:02
17:00
153.000
1,9%
Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Will trent,agente especial Mal caracter y falta ...
21:52
22:50
222.000
2,5%
Will trent,agente especial Me llamo will ...
22:50
23:39
180.000
2,2%
The Rookie Fuego cruzado
23:39
24:34
170.000
2,8%
The Rookie La elección
18:30
19:16
156.000
2,1%
The Rookie La estimación
20:09
21:01
155.000
2,1%
Ranking TRECE (2,3%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Un hombre
18:23
20:15
277.000
3,8%
Viva el cine español.tv Amor a la ...
16:38
18:23
244.000
3,1%
Viva el cine español.tv El padre de la ...
14:58
16:34
206.000
2,5%
Tu cine La leyenda del indomable
20:15
22:22
194.000
2,4%
Cine Marcado para morir
22:22
23:48
172.000
2,0%
Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Control de fronteras:españa
20:39
21:01
212.000
2,8%
Control de fronteras:españa
19:20
19:42
190.000
2,7%
Granjas en accion
21:31
22:19
186.000
2,1%
Control de fronteras:españa
21:05
21:27
172.000
2,1%
Control de fronteras:españa
19:46
20:08
167.000
2,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fin de semana 24h:en directo Miguel angel perez ...
11:09
11:27
154.000
5,7%
Fin de semana 24h:en directo Abel bautista
10:03
10:09
138.000
6,9%
Fin de semana 24h:en directo Isabel diaz ...
13:17
13:33
137.000
3,2%
Fin de semana 24h
09:52
14:53
131.000
3,5%
Teled. fin semana 1
14:55
15:41
124.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,7%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
21:54
23:03
243.000
2,7%
Batalla de restaurantes
23:03
24:24
185.000
2,6%
Batalla de restaurantes
20:22
21:54
126.000
1,6%
¿Quién da más? Mucho ruido y pocas ...
14:01
14:22
118.000
2,0%
¿Quién da más? Elige un trastero
13:36
14:01
110.000
2,2%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Jumper
20:54
22:18
166.000
2,0%
Cine En tiempo de brujas
17:22
18:57
165.000
2,1%
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
15:32
17:22
125.000
1,5%
Cine El ejecutor
22:18
24:17
114.000
1,4%
Cine Codigo de honor(2016)
18:57
20:54
112.000
1,6%
Ranking Veo7 (1,4%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:27
23:11
156.000
1,7%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Vidas ...
21:42
22:27
140.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:11
23:56
128.000
1,7%
Caso abierto Instinto maternal
15:11
15:53
115.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Rendir ...
20:58
21:42
109.000
1,3%
Ranking Squirrel (1,4%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El rey escorpion 3:la batalla por la ...
17:05
18:51
154.000
2,0%
Cine Tolerancia cero
20:33
22:02
127.000
1,6%
Cine R.i.p.d.2:rise of the damned
22:02
23:46
126.000
1,5%
Cine El rey escorpion 2:el nacimiento del ...
15:19
17:05
122.000
1,5%
Cine Blanco humano 2
18:51
20:33
116.000
1,6%
Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
15:31
16:19
150.000
1,8%
La tormenta
17:00
17:59
148.000
1,9%
La tormenta
16:19
17:00
147.000
1,8%
Cabo
18:01
22:00
101.000
1,3%
Vera Voces silenciosas
23:37
25:24
83.000
1,6%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Dra.emma:clinica dermatologica
23:13
24:07
90.000
1,2%
Dra.emma:clinica dermatologica
22:18
23:12
77.000
0,9%
Renovacion aloha
17:05
17:57
72.000
0,9%
Maestros de la restauración
09:44
10:30
71.000
3,4%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
17:57
19:40
70.000
0,9%
Ranking Divinity (1,0%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Levi y alysha
21:31
22:31
104.000
1,2%
La casa de mis sueños Michelle y john
19:55
20:44
86.000
1,2%
Regreso a Las Sabinas
22:31
23:10
82.000
0,9%
Chicago Fire Tirar tabiques
26:16
26:30
64.000
3,6%
La casa de mis sueños Michelle y michael
19:03
19:55
64.000
0,9%
Ranking Boing (0,9%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
21:08
21:18
126.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
21:58
22:08
123.000
1,4%
Los thunderman Dia de perros
22:34
22:55
113.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
11:00
11:11
110.000
4,2%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
11:13
11:24
109.000
4,0%
Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
17:53
18:39
119.000
1,5%
Caso cerrado
16:57
17:53
101.000
1,3%
Caso cerrado
18:39
19:29
97.000
1,3%
Caso cerrado
16:03
16:57
88.000
1,1%
Conocia a mi asesino
25:57
26:18
79.000
4,0%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Post tour de francia femenino Aigle-geneve
18:12
18:17
124.000
1,6%
Tour de francia femenino Aigle-geneve
16:47
18:12
109.000
1,4%
Natacion artistica:campeonato de europa mixto ...
15:58
16:47
98.000
1,2%
Ciclismo:circuito getxo(d)
18:19
18:55
82.000
1,1%
Ciclismo:circuito getxo
15:01
15:57
64.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Olmos y robles:una pareja de ley En tumba ...
22:40
23:50
96.000
1,2%
Bob Esponja
15:13
15:24
78.000
0,9%
Bluey
10:44
10:50
78.000
3,0%
Cine Operacion cacahuete
21:24
22:39
73.000
0,8%
Bluey
10:37
10:44
61.000
2,4%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 2 de Agosto de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Fuerza bruta(2022)
21:35
23:25
82.000
0,9%
Cine Re:born
23:25
25:08
52.000
0,9%
Conecta informativo
21:07
21:32
43.000
0,5%
Cine El largo dia de la masacre
15:37
17:20
43.000
0,5%
Historia que tu hiciste La decimoquinta:final ...
18:50
21:06
39.000
0,5%