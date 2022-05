Los BAFTA premian a 'Condena' y dan la espalda a 'It's a Sin'

La gran noche de la televisión británica se ha saldado con un vacío inesperado. Pese a partir como la aparente favorita de los BAFTA TV Awards, la aclamada miniserie 'It's a Sin' se ha visto superada en su categoría por el drama carcelario 'Condena', y tampoco ha sido capaz de cristalizar ninguna de las cinco nominaciones que atesoraba en los espacios de interpretación. Así pues, la ficción de Russell T. Davies deja su casillero a cero en una noche dominada por la BBC.

Sean Bean en 'Condena'

La corporación pública ha salido victoriosa al ver premiadas a 'In My Skin', 'Motherland', 'Together' y la ya mencionada 'Condena', como mejores serie de drama, de comedia, miniserie y drama autoconclusivo. Además, la BBC también ha liderado en el apartado factual con 'Uprising', la docuserie de Steve McQueen y James Rogan, mientras que en interpretación todo ha estado más repartido, aunque Sophie Willan y Sean Bean han sumado galardones al ente público.

Otra ganadora de la noche ha sido Jodie Comer, que se ha hecho con su segundo BAFTA gracias a su labor en 'Help', la TV Movie por la que también se ha premiado a Cathy Tyson. Por su parte, Jamie Demetriou y Matthew Macfadyen han triunfado con 'Stath Lets Flats' y 'Succession', respectivamente, y 'The Underground Railroad' se ha alzado con el galardón a la mejor serie internacional.

Por último, cabe destacar que uno de los temas más presentes a lo largo de la gala, que volvía a ser presencial tras dos años marcados por la pandemia de coronavirus, ha sido la privatización de Channel 4. Hace un mes, el Gobierno anunció que piensa despojar a la prestigiosa cadena responsable de 'It's a Sin' y 'Help' de su naturaleza pública, lo cual ha provocado sacudidas por parte de varios invitados a la gala. "La BBC y Channel 4 son cosas a las que tenemos que aferrarnos y por las que luchar con todas nuestras fuerzas", esgrimía vehementemente McQueen, como recoge Deadline.

Lista de ganadores en las principales categorías de los BAFTA

Mejor serie de drama

- 'In My Skin' (BBC Three)

- 'Manhunt: The Night Stalker' (ITV)

- 'Vigil: Conspiración nuclear' (BBC One)

- 'Unforgotten' (ITV)

Mejor serie de comedia

- 'Motherland' (BBC Two)

- 'Stath Lets Flats' (Channel 4)

- 'We Are Lady Parts' (Channel 4)

- 'Alma's Not Normal' (BBC Two)

Mejor miniserie

- 'Condena' (BBC One)

- 'It's a Sin' (Channel 4)

- 'Landscapers' (Sky Atlantic)

- 'Stephen' (ITV)

Mejor drama autoconclusivo

- 'Together' (BBC Two')

- 'Help' (Channel 4)

- 'Death of England: Face to Face' (Sky Arts)

- 'I Am Victoria' (Channel 4)

Mejor serie diaria

- 'Coronation Street' (ITV)

- 'Emmerdale' (ITV)

- 'Casualty' (BBC One)

- 'Holby City' (BBC One)

Mejor actor

- Sean Bean, por 'Condena' (BBC One)

- David Thewlis, por 'Landscapers' (Sky Atlantic)

- Hugh Quarshie, por 'Stephen' (ITV)

- Olly Alexander, por 'It's a Sin' (Channel 4)

- Samuel Adewunmi, por 'You Don't Know Me' (BBC One)

- Stephen Graham, por 'Help' (Channel 4)

Mejor actriz

- Jodie Comer, por 'Help' (Channel 4)

- Denise Gough, por 'Too Close' (ITV)

- Emily Watson, por 'Too Close' (ITV)

- Kate Winslet, por 'Mare of Easttown' (HBO)

- Lydia West, por 'It's a Sin' (Channel 4)

- Niamh Algar, por 'Seduciendo a un asesino' (Channel 4)

Mejor actor de reparto

- Matthew Macfadyen, por 'Succession' (HBO)

- Callum Scott Howells, por 'It's a Sin' (Channel 4)

- David Carlyle, por 'It's a Sin' (Channel 4)

- Nonso Anozie, por 'Sweet Tooth: El niño ciervo' (Netflix)

- Omari Douglas, por 'It's a Sin' (Channel 4)

- Stephen Graham, por 'Condena' (BBC One)

Mejor actriz de reparto

- Cathy Tyson, por 'Help' (Channel 4)

- Céline Buckens, por 'Showtrial' (BBC One)

- Emily Mortimer, por 'The Pursuit of Love' (BBC One)

- Jessica Plummer, por 'La chica de antes' (BBC One)

- Leah Harvey, por 'Fundación' (Apple TV+)

- Tahirah Sharif, por 'The Tower' (ITV)

Mejor interpretación masculina en comedia

- Jamie Demetriou, por 'Stath Lets Flats' (Channel 4)

- Joe Gilgun, por 'Brassic' (Sky Max)

- Ncuti Gatwa, por 'Sex Education' (Netflix)

- Samson Kayo, por 'Bloods' (Sky One)

- Steve Coogan, por 'This Time with Alan Partridge' (BBC One)

- Tim Renkow, por 'Jerk' (BBC Three)

Mejor interpretación femenina en comedia

- Sophie Willan, por 'Alma's Not Normal' (BBC Two)

- Aimee Lou Wood, por 'Sex Education' (Netflix)

- Aisling Bea, por 'This Way Up' (Channel 4)

- Anjana Vasan, por 'We Are Lady Parts' (Channel 4)

- Natasia Demetriou, por 'Stath Lets Flats' (Channel 4)

- Rose Matafeo, por 'Starstruck' (BBC Three)

Mejor serie internacional

- 'The Underground Railroad' (Amazon Prime Video)

- 'Call My Agent!' (Netflix)

- 'Lupin' (Netflix)

- 'Mare of Easttown' (HBO)

- 'El juego del calamar' (Netflix)

- 'Succession' (HBO)

Mejor serie de telerrealidad

- 'Uprising' (BBC One)

- 'The Detectives: Fighting Organised Crime' (BBC Two)

- '9/11: One Day In America' (National Geographic)

- 'Undercover Police: Hunting Paedophiles' (Channel 4)