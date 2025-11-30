'Bailando con las estrellas' firma un 12,4% con su edición de 2025, muy por encima de la media de Telecinco

Por Sergio Navarro |

Tras una exitosa edición de 'Bailando con las estrellas' en 2018 emitida en La 1, Telecinco adquiría la marca para ofrecer la segunda en 2024. Funcionó bien en audiencias con una media de 958.000 espectadores y un 10,8%, por lo que la principal cadena de Mediaset no dudó en renovarlo por lo que sería la tercera edición. Tras 12 entregas emitidas de septiembre a noviembre de 2025, la final ha proclamado a Jorge González como ganador de la edición.

Esta temporada emitida en 2025 ha bajado ligeramente el número de espectadores, firmando una media de 921.000, aunque sí que crece en cuota de pantalla. Con su 12,4%, no solo supera a la edición anterior en Telecinco, sino que también se impone al 11,9% que cosechó de media la primera edición en La 1.

Nerea Rodríguez y Genís Betrian en 'Bailando con las estrellas'

Los máximos y el mínimo

El máximo de edición lo encontramos en dos entregas distintas, según cómo lo midamos. Si nos fijamos en la cuota de pantalla, lo encontramos en la entrega de estreno del 13 de septiembre, con un 14,5% de share. En cuanto al número de espectadores, ha sobrepasado en tres ocasiones el millón de espectadores, siendo la cifra más alta la del 30 de noviembre, el día de su gala final, con 1.092.000.

Audiencias de 'Bailando con las estrellas 2025', en Telecinco Nº de programa Fecha Espectadores Share Programa 1 13/09/2025 954.000 14,5% Programa 2 20/09/2025 859.000 12,4% Programa 3 27/09/2025 903.000 12,2% Programa 4 04/10/2025 913.000 12,4% Programa 5 11/10/2025 1.003.000 14% Programa 6 18/10/2025 997.000 13,4% Programa 7 25/10/2025 1.005.000 12,8% Programa 8 01/11/2025 731.000 9,5% Programa 9 08/11/2025 827.000 10,9% Programa 10 15/11/2025 828.000 10,5% Programa 11 22/11/2025 934.000 12% Programa 12 29/11/2025 1.092.000 14% Media Septiembre - Noviembre 921.000 12,4%

Casi 4 puntos por encima de la media de Telecinco

Respecto al mínimo de temporada, solo ha habido una ocasión en la que bajara del doble dígito y de los 800.000 espectadores. Se trata de la emitida el festivo 1 de noviembre, con la repesca de Sara Escudero y Rubén Rodríguez. En esa ocasión,frente al televisor.

Estos datos que firma el talent de baile son todo un éxito para el Telecinco actual. Las entregas emitidas en septiembre promedian un 13%, siendo la media de la cadena ese mes de un 9,2%; se repite la diferencia en octubre, con un 13,2% para el programa mientras que Telecinco firma un 9,4% de media. Por último, en noviembre promedia un 11,4%, mientras que la media mensual está, a falta de un día para completar el mes, en un 9%.

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca en 'Bailando con las estrellas'

Una noche con fuerte competencia

La edición de 2025 de 'Bailando con las estrellas' arrancó fuerte, liderando en sus cinco primeras semanas, teniendo al frente cine de La 1 y de Cuatro, 'Emparejados' en Antena 3 y 'laSexta Xplica!' en laSexta. A partidr de la sexta semana, Antena 3 lanza nuevas entregas de La ruleta de la suerte y aunque el talent de baile lidere en cuota, ya deja de ser lo más visto.

A partir de la octava entrega, 'Bailando' pasa a ser lo tercero más visto de la noche (por detrás de 'La ruleta' y el cine de La 1) y en la décima entrega ya cae a cuarta posición, tras 'La ruleta', el cine de Cuatro y el especial '50 años del Gran Cambio' en La 1, aunque sí que mantuviese el 2º share más alto. En su semifinal, recupera el liderazgo en cuota, aunque se queda como lo segundo más visto tras el concurso de Antena 3.