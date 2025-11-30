'Bailando con las estrellas' firma un 12,4% con su edición de 2025, muy por encima de la media de Telecinco

Programa relacionado
Tras una exitosa edición de 'Bailando con las estrellas' en 2018 emitida en La 1, Telecinco adquiría la marca para ofrecer la segunda en 2024. Funcionó bien en audiencias con una media de 958.000 espectadores y un 10,8%, por lo que la principal cadena de Mediaset no dudó en renovarlo por lo que sería la tercera edición. Tras 12 entregas emitidas de septiembre a noviembre de 2025, la final ha proclamado a Jorge González como ganador de la edición.
Esta temporada emitida en 2025 ha bajado ligeramente el número de espectadores, firmando una media de 921.000, aunque sí que crece en cuota de pantalla. Con su 12,4%, no solo supera a la edición anterior en Telecinco, sino que también se impone al 11,9% que cosechó de media la primera edición en La 1.
Los máximos y el mínimo
El máximo de edición lo encontramos en dos entregas distintas, según cómo lo midamos. Si nos fijamos en la cuota de pantalla, lo encontramos en la entrega de estreno del 13 de septiembre, con un 14,5% de share. En cuanto al número de espectadores, ha sobrepasado en tres ocasiones el millón de espectadores, siendo la cifra más alta la del 30 de noviembre, el día de su gala final, con 1.092.000.
Sara Escudero y Rubén Rodríguez. En esa ocasión, el talent de baile apuntó un 9,5% y reunió a 731.000 espectadores frente al televisor.
|Audiencias de 'Bailando con las estrellas 2025', en Telecinco
|Nº de programa
|Fecha
|Espectadores
|Share
|Programa 1
|13/09/2025
|954.000
|14,5%
|Programa 2
|20/09/2025
|859.000
|12,4%
|Programa 3
|27/09/2025
|903.000
|12,2%
|Programa 4
|04/10/2025
|913.000
|12,4%
|Programa 5
|11/10/2025
|1.003.000
|14%
|Programa 6
|18/10/2025
|997.000
|13,4%
|Programa 7
|25/10/2025
|1.005.000
|12,8%
|Programa 8
|01/11/2025
|731.000
|9,5%
|Programa 9
|08/11/2025
|827.000
|10,9%
|Programa 10
|15/11/2025
|828.000
|10,5%
|Programa 11
|22/11/2025
|934.000
|12%
|Programa 12
|29/11/2025
|1.092.000
|14%
|Media
|Septiembre - Noviembre
|921.000
|12,4%
Casi 4 puntos por encima de la media de Telecinco
Estos datos que firma el talent de baile son todo un éxito para el Telecinco actual. Las entregas emitidas en septiembre promedian un 13%, siendo la media de la cadena ese mes de un 9,2%; se repite la diferencia en octubre, con un 13,2% para el programa mientras que Telecinco firma un 9,4% de media. Por último, en noviembre promedia un 11,4%, mientras que la media mensual está, a falta de un día para completar el mes, en un 9%.
Una noche con fuerte competencia
La edición de 2025 de 'Bailando con las estrellas' arrancó fuerte, liderando en sus cinco primeras semanas, teniendo al frente cine de La 1 y de Cuatro, 'Emparejados' en Antena 3 y 'laSexta Xplica!' en laSexta. A partidr de la sexta semana, Antena 3 lanza nuevas entregas de La ruleta de la suerte y aunque el talent de baile lidere en cuota, ya deja de ser lo más visto.
A partir de la octava entrega, 'Bailando' pasa a ser lo tercero más visto de la noche (por detrás de 'La ruleta' y el cine de La 1) y en la décima entrega ya cae a cuarta posición, tras 'La ruleta', el cine de Cuatro y el especial '50 años del Gran Cambio' en La 1, aunque sí que mantuviese el 2º share más alto. En su semifinal, recupera el liderazgo en cuota, aunque se queda como lo segundo más visto tras el concurso de Antena 3.