'Cuéntame cómo pasó' pasa una crisis en su matrimonio con la audiencia y cierra la temporada 20 con un 14,4%

Audiencias parte 2 temporada 20 de 'Cuéntame' Nº programa Fecha Espectadores Share 1. Cinco razones para odiar la Navidad 02/01/2020 2.131.000 14,1% 2. Extraños en la noche 09/01/2020 2.123.000 14,2% 3. Está pasando, lo estás viendo 16/01/2020 2.224.000 15,0% 4. Hasta que el aval nos separe 23/01/2020 2.178.000 14,0% 5. Es grande ser joven 30/01/2020 2.219.000 15,2% 6. Taquicardia 06/02/2020 2.233.000 14,7% 7. Puro teatro 13/02/2020 2.125.000 13,9% 8. Mala gente 20/02/2020 2.038.000 13,9% 9. Paren el mundo, que yo me bajo 27/02/2020 2.116.000 14,5% 10. Herminia forever 05/03/2020 2.200.000 14,9% 11. No haremos el amor, él nos hará 12/03/2020 2.346.000 15,3% 12. Desmontando a los Alcántara (Especial) 19/03/2020 2.337.000 13,4% Media Enero - Marzo 2.189.000 14,4%

Las peripecias de ' Cuéntame cómo pasó ' volvían a nuestras vidas a comienzos de 2020. Siguiendo el estilo americano, la temporada 20 de la ficción creada por Grupo Ganga y Televisión española decidía dividirse en dos, por lo que. El matrimonio de Merche ( Ana Duato ) y Antonio ( Imanol Arias ) ha vivido su mayor crisis, mientras que otros miembros de la familia, como Herminia ( María Galiana ), han pagado las consecuencias. No todo era tristeza en San Genaro, que celebraba, a quien no veremos más, puesto que Ana Arias abandona definitivamente la serie. El resto de la familia seguía más o menos en su línea. Inés ( Irene Visedo ) centrada en sus amoríos y Toni ( Pablo Rivero ) experimentando más locuras en su trabajo, que esta vez le ha llevado a la Guerra del Golfo.Con todo ello, la segunda parte de la temporada 20 cierra ciclo con un, unos datos que comparados con la media de TVE son bastante buenos. Sin embargo, si se comparan con las medias de temporadas pasadas, vemos que el matrimonio de la ficción con la audiencia, que comenzó en la segunda parte de su temporada 19, la cual pasaba de un 18% a un 15%. No obstante, al igual que el matrimonio de los Alcántara, parece que se van recuperando, ya queLa ficción arrancó, precisamente, con el dato de media con el que cerraba la anterior tanda, un 14,1%. Parecía que la progresión de la serie iba a mejor, ya que en capítulos anteriores remontaba poco a poco las audiencias, pero, dato que marcó también en la emisión siguiente. A partir de ahí, la trama volvió a reconciliarse con el público y, curioso es, que según se iban acercando Merche y Antonio, también lo iba haciendo la audiencia con la serie.En el caso del capítulo más y menos visto, observamos otro fenómeno curioso, ya que se podría decir que el último episodio ha sido el más y el menos visto. Y es que, en esta tanda, la serie decidió incluir un especial, titulado "Desmontando a los Alcántara", que hacía de, utilizando como guía una terapia de pareja. Parece que la trama no convenció del todo a la audiencia, ya queEn el otro lado, tenemos al que podríamos considerar como. Este ha supuesto el, ya que se alzaba con un. Los datos no eran de extrañar, ya que, como hemos avanzado al principio, suponía el final de uno de sus personajes más míticos, Paquita, la cual además tenía bastantes tramas por cerrar.No obstante, todos los datos hay que ponerlos en su contexto y, si miramos los de 'Cuéntame' en comparación con la competencia a la que le ha tenido que hacer frente, nos damos cuenta de que es un hueso duro de roer. A la pobre familia Alcántara le ha tocado, que ha colocado a dos de sus programas estrella contra ella. Primero, ' La isla de las tentaciones ', el, ya que el episodio "Puro teatro" se emitía contra la gala especial que preparó el programa con sus protagonistas seis meses después. Y solo hay que ver qué estrenaron al jueves siguiente para comprender que continuara con el dato bajo,. Aun así, una vez más, la serie ha demostrado que tiene una audiencia fiel, ya que no ha experimentado notables bajadas a pesar de los duros golpes de la competencia. 'Cuéntame cómo pasó'