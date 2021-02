Belén Esteban deja en manos de sus abogados su conflicto con María José Campanario: "No voy a responder más"

La tarde del miércoles 10 de febrero, 'Sálvame' trasladó la decisión final de Belén Esteban en su reciente guerra con María José Campanario, a través de un comunicado emitido por la propia colaboradora. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de compartir la decisión de su compañera, quien se decantaba por dejar la disputa en un ámbito más privado y judicial. Todo ello, a raíz de la carta que la actual pareja de Jesulín de Ubrique publicó contra ella y su familia a través de la red social Facebook, y que puso a Esteban al límite el pasado fin de semana.

Jorge Javier lee el comunicados de Belén Esteban sobre María José Campanario en 'Sálvame'

"Ante las manifestaciones publicadas hace unos días por doña María José Campanario en la red social Facebook, a modo de carta, en la que se dirigía y refería a mí y a parte de mi familia, siguiendo la recomendación de mis abogados quiero hacer constar lo siguiente: en esa carta, que ha sido difundida por muchos medios de comunicación, se hacían comentarios vejatorios e injuriosos sobre mí que sobrepasan completamente los límites de la libertad de expresión", leyó el presentador, en nombre de Belén Esteban. "Se me acusaba infundadamente de insultar y amenazar, se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían, con intención de intimidarme, y se hacían insinuaciones tan ofensivas como falsas, que ponían en tela de juicio mi dignidad y no solo me afectaban a mí, también a familiares muy cercanos que ni son personajes públicos, ni han querido serlo nunca", continuó Vázquez.

Jorge Javier recalcó entonces, de parte de la colaboradora, que "no voy a responder más públicamente ni a esos comentarios ni a esas provocaciones. Dada su gravedad, he decidido dejar la cuestión en manos de mis abogados". "A través de ellos, me reservo el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas para proteger mi dignidad y la de mi familia. Tanto en relación con esa carta, como con cualquier otra manifestación de María José Campanario o de terceros que pudiesen atentar contra mis derechos fundamentales", remataba el comunicado, antes de señalar que "ni yo, ni mi familia, ni mis abogados, haremos más declaraciones sobre este asunto" y dar las gracias "a todos por vuestro cariño y apoyo". Un discurso conciso que llegaba apenas un día después de que Jesús Manuel Ruiz comunicara la intención de Campanario de poner fin al conflicto con Esteban, algo que María Patiño había achacado, apenas minutos antes de conocer el comunicado, al deseo de la mujer de Jesulín de proteger el futuro y la privacidad de su hija mayor, quien en dos meses cumplirá los dieciocho años y será mayor de edad.

"Lo hace para proteger a la niña"

"Puede tener un par de lecturas: uno, que está harta de guerra y dos, que tiene miedo a que siga el escándalo", apostaba Kiko Matamoros, cuando Jorge Javier quiso conocer la opinión de los presentes sobre la decisión de Belén. Unas palabras que el colaborador achacó tanto a su compañera como a Campanario, que se habrían "dado cuenta de que están en una posición que no beneficia a nadie", mientras que Patiño aseguraba que el movimiento de Esteban era para "proteger a su hija de insinuaciones muy feas". "En privado, María José Campanario desarrolla lo que, en esta carta, ha querido dar a entender", matizó la colaboradora al respecto, algo que de lo que tendría constancia la propia Belén. Asimismo, Patiño afirmó que Esteban "va a interponer medidas legales", además de que su abogado "le ha aconsejado que no continúe hablando de esto". "Más que para protegerse a ella, lo hace para proteger a la niña", recalcó María.