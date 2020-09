Jorge Javier Vázquez, sobre sus problemas con Hacienda: "A las dos semanas me dio un ictus"

El presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez sufrió meses atrás un importante varapalo judicial y es que la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso-administrativo que el catalán presentó en contra de las sanciones por la forma en la que este declaró el IRPF en los ejercicios de los años 2005, 2006 y 2007. El fisco considera que Vázquez "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF" y por ello le reclama 796.928,81 euros.

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'

La victoria de Vázquez en los tribunales

Pues bien, tras años de silencio, en su vuelta a 'Sálvame' este 1 de septiembre, Vázquez ha abordado el tema. El catalán ha dejado muy claro que "no debo nada a Hacienda" y ha explicado que mientras que ha ganado ya siete años de sanciones que el Tribunal ha declarado nulas, ahora se enfrenta a "las sanciones de dos años que están recurridas en el Tribunal Supremo". Lo hace en un proceso en el que lleva inmerso diez años, un tiempo que ha sido muy difícil para él y los suyos, tal y como también ha explicado.

"He sentido rabia, frustración y miedo"

"Cuando Hacienda aparece en tu vida siempre pierdes y es que aunque ganes, entras en una dinámica de abogados, juicios... es lo peor que te puede pasar en la vida", ha seguido diciendo, para después confesar que "después de diez años, es un tema que tuve en silencio porque no quería compartir (...) y es ahora cuando empiezo a ver la luz". Vázquez además ha adelantado que cuando toda la crisis del coronavirus pase "me gustaría sentarme y explicar personalmente todo lo que ha sucedido (...) porque han sido unos años en los que he luchado contra (...) rabia, frustración, muchísimo miedo e incertidumbre".

"Quise dejarlo todo"

"He tenido muchísimas ganas de abandonar y dejarlo todo", ha reconocido incluso, contando después que cuando su cuñado, que además es su administrador, le explicó las consecuencias reales que podía tener este proceso todo se desmoronó en su mundo. "Yo dije: ¡qué barbaridad! Y a las dos semanas me dio un ictus, esto es así", ha confesado Vázquez. Pese a ello, este sí se considera afortunado ya que su posición económica le ha permitido afrontar el problema y sobrellevar esta crisis y ha explicado que a día de hoy su tributación es del 48%, algo que considera lógico y normal. "Las rentas altas debemos pagar más impuestos (...) y en un momento como este, no deben pagar los de siempre, nosotros también debemos arrimar el hombro".