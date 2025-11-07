FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Gran Hermano' se estrena por debajo del millón de espectadores y 'Futuro imperfecto' sube

OTRA FACETA

María Patiño expone la hipocresía de José Ribagorda tras su palo a 'Sálvame': "Me felicitaba por mi trabajo"

La presentadora desveló los comentarios que el periodista le habría hecho tras las cámaras.

María Patiño expone la hipocresía de José Ribagorda tras su palo a 'Sálvame': "Me felicitaba por mi trabajo"
Por Beatriz PrietoPublicado: Viernes 7 Noviembre 2025 03:09 (hace 7 horas)

María Patiño, en imágenes 43 fotos

María Patiño posa sonriente en el plató de 'Socialité' María Patiño posando por el segundo aniversario de 'Socialité' María Patiño posando en el plató de 'Socialité' María Patiño, sonriente en unas fotos promocionales de 'Socialité' María Patiño posando para el segundo aniversario de 'Socialité' La periodista María Patiño, presentadora de 'Socialité', posando María Patiño en un plano cercano María Patiño sentada en una silla María Patiño posa con un vestido blanco y negro María Patiño en el plató de 'Socialité' María Patiño, en las Campanadas 2017-2018 de Mediaset María Patiño disfrazada de "La Inmaculada del Escorial" en 'Sálvame' María Patiño en el plató de 'Sábado Deluxe' Edmundo Arrocet y María Patiño en 'Sábado Deluxe' María Patiño posa sentada para 'Socialité by Cazamariposas' Maria Patiño presenta el programa 'Socialité by Cazamariposas' María Patiño protagoniza la portada de Diez Minutos María Patiño en el último desfile de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week" María Patiño en el cuarto desfile de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week" María Patiño en el tercer desfile de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week"

La última entrega hasta la fecha de 'En primicia', el programa de entrevistas de Lara Siscar en La 2, contó con la presencia de dos de los presentadores más icónicos de 'Informativos Telecinco': José Ribagorda y Pedro Piqueras. Entre sus declaraciones, ambos se pronunciaron sobre el paso de 'Sálvame' al informativo, que dio tantos momentos surrealistas que el primero no dudó en criticar sin tapujos, lo que animó a María Patiño a pronunciarse en redes sociales.

En medio de la entrevista a Piqueras, ante la mención de dichas transiciones, Ribagorda no vaciló a la hora de tachar dichos momentos de "completamente ridículos". "Era algo que nadie entendía ni podía entenderlo, no tenía ningún tipo de sentido, ni lógica, ni un porqué, ni gracia, nada", declaraba el madrileño, para quien, además, dicha estrategia restaba seriedad a los informativos.

José Ribagorda en &#39;En primicia&#39;
José Ribagorda en 'En primicia'
Vídeos FormulaTV

Dichas declaraciones llegaron a Patiño, una de las presentadoras del difunto formato de Telecinco, quien no dudó en compartir brevemente sus pensamientos al respecto. "José Ribagorda irrumpe en TVE junto a Pedro Piqueras y se crispa contra 'Sálvame': 'Eran completamente ridículos'", se hacía eco la presentadora, desde su cuenta personal de la red social X, anteriormente Twitter.

La gallega desvelaba que "Ribagorda en más de una ocasión me felicitaba por mi trabajo en 'Socialité' y cómo la curva ascendente del programa favorecía al informativo". Unas palabras que el presentador le habría dedicado fuera de cámaras durante su etapa al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' con Ángeles Blanco, cuando Patiño y compañía lograban impulsar la audiencia de Ribagorda con el efecto arrastre.

Pedro Piqueras en una de las transiciones entre &#39;Sálvame&#39; e &#39;Informativos Telecinco&#39;
Pedro Piqueras en una de las transiciones entre 'Sálvame' e 'Informativos Telecinco'

"Me enfadé"

Mientras tanto, Piqueras, protagonista de muchos de dichos momentos, confesó su malestar cuando, desde 'Sálvame', se le dio paso mientras Paz Padilla y Anabel Pantoja no dejaban de bailar, justo antes de que diera el devastador recuento de muertos por el Covid-19. "Me enfadé porque no paraban de bailar, el informativo tenía que entrar, estaban haciendo chistes, (...) y yo tenía ese día casi 1.000 muertos en España como consecuencia del covid", confesó el periodista, que llegó incluso a hablar con Paolo Vasile sobre el asunto.

Ver todos los comentarios (6)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Programas relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas