La última entrega hasta la fecha de 'En primicia', el programa de entrevistas de Lara Siscar en La 2, contó con la presencia de dos de los presentadores más icónicos de 'Informativos Telecinco': José Ribagorda y Pedro Piqueras. Entre sus declaraciones, ambos se pronunciaron sobre el paso de 'Sálvame' al informativo, que dio tantos momentos surrealistas que el primero no dudó en criticar sin tapujos, lo que animó a María Patiño a pronunciarse en redes sociales.

En medio de la entrevista a Piqueras, ante la mención de dichas transiciones, Ribagorda no vaciló a la hora de tachar dichos momentos de "completamente ridículos". "Era algo que nadie entendía ni podía entenderlo, no tenía ningún tipo de sentido, ni lógica, ni un porqué, ni gracia, nada", declaraba el madrileño, para quien, además, dicha estrategia restaba seriedad a los informativos.

Dichas declaraciones llegaron a Patiño, una de las presentadoras del difunto formato de Telecinco, quien no dudó en compartir brevemente sus pensamientos al respecto. "José Ribagorda irrumpe en TVE junto a Pedro Piqueras y se crispa contra 'Sálvame': 'Eran completamente ridículos'", se hacía eco la presentadora, desde su cuenta personal de la red social X, anteriormente Twitter.

"Me enfadé"

La gallega desvelaba que "Ribagorda en más de una ocasióny cómo la curva ascendente del programa favorecía al informativo". Unas palabras que el presentador le habría dedicadocon Ángeles Blanco , cuando Patiño y compañía lograban impulsar la audiencia de Ribagorda con el efecto arrastre.

Mientras tanto, Piqueras, protagonista de muchos de dichos momentos, confesó su malestar cuando, desde 'Sálvame', se le dio paso mientras Paz Padilla y Anabel Pantoja no dejaban de bailar, justo antes de que diera el devastador recuento de muertos por el Covid-19. "Me enfadé porque no paraban de bailar, el informativo tenía que entrar, estaban haciendo chistes, (...) y yo tenía ese día casi 1.000 muertos en España como consecuencia del covid", confesó el periodista, que llegó incluso a hablar con Paolo Vasile sobre el asunto.