Brays Efe ha vuelto a encarnar a Oli, el excéntrico moderno de Malasaña al que ya interpretó hace tres años. El actor estrena la segunda temporada de 'Por H o por B' tres años después del lanzamiento de los primeros episodios, sobre los que nos ha querido hablar en una entrevista concedida a FormulaTV. El intérprete nos explica cómo ha crecido la serie en estos años de ausencia y destaca ese toque reivindicativo en su argumento.

En la primera temporada Oli era el compañero de piso de Belén y lo sigue siendo. También descubríamos que Oli mentía sobre su origen. Ha pasado un tiempo y Hache y Belén ya están más integradas en Malasaña y mi personajesestá viviendo más su verdad. Sigue siendo el compañero de Belén y se ve envuelto con las aventuras de estas chicas.

¿Cómo van a ser esas vivencias? ¿Cómo es el tono de los nuevos episodios?

Lo que ya se vio en la primera temporada se sigue en esa línea. Son situaciones de lo más locas y absurdas posibles. Además, salimos de Malasaña y vamos a Benidorm y a Parla.

La serie ha tardado en regresar. ¿Cómo ha sido la espera?

Ha sido un parón motivado por varias cosas. Estoy feliz. Ha pasado más tiempo y ha cambiado Manuela Buró Moreno también porque la serie está en otro punto. Eso sí, siempre es una putada que pase tanto tiempo.

¿Temisteis por la posibilidad de que no llegase a hacer realidad cuando desapareció de HBO Max hasta que llegó SkyShowtime?

La verdad es que no lo viví porque cuando hice la primera temporada ya firmé mi participación en la segunda. Las lo que se suele hacer. Luego, los líos de plataformas fueron cuando ya se rodaba. Recuerdo que cuando decían y salían noticias de que la serie estaba en la cuerda floja yo iba a doblarla. En el mundo actual de las plataformas hay que ser consciente de que a veces se publican cosas que luego no se hacen realidad.

En la primera temporada destacaste que la serie contaba con personajes muy diferentes y que representaban otras realidad a veces menos vistas en televisión, ¿se mantiene esa reivindicación en esta temporada?

Uno de los puntos fuertes de esta series es el casting. Sobre todo en los protagonistas y en los muchos secundarios que hay. Hay caras y voces muy particulares y únicas. Eso me encanta, que haya actrices y actores mayores o gordos.

¿Hace falta más representación?

Siempre es positiva la representación. Estamos empezando a que cada vez haya más representación, pero siento que a veces es más una cuota, que no que haya alma. Yo creo que siempre falta representación y no lo reclamo como persona que se pueda ver afectada. Como público me gusta que me cuenten cosas que no conocemos y creo que el espectador es así, que quiere cosas diferentes y que no conoce para descubrirlas.

Analizando tu carrera y echando la vista atrás. ¿Qué personajes consideras que han marcado tu carrera?

Con Oli me he divertido mucho. Viene de un personaje que me marcó mucho y que fue con Manuela Buró Moreno también. Fue Mateo en "Cómo sobrevivir a una despedida". Fue la primera vez que actué en un nivel profesional en una experiencia que disfruté y que sufrí. Lo que se llama una experiencia. No podría evitar mencionar a 'Paquita Salas', que me ha dado muchas cosas, que me ha permitido que me vea mucha gente y que me vea de una manera diferente. También me ha dado muchos regalos, premios y gente que me dice que le ha gustado verme en ese papel. Destaco el narrador de la obra de teatro "Las cosas extraordinarias". Estaba muy unido a muchas cosas que me han pasado a mí y me enseñó mucho y me ayudó.

¿Echas de menos a alguno de ellos, como a Paquita Salas?

Al final es un trabajo. Disfruto mucho haciendo Paquita y me encantaría volver a hacerla, pero la experiencia es muy exigente en todos los niveles. Cuando terminas un rodaje así de exigente es como que te vas de vacaciones. A Paquita no la hecho de menos porque está presente en mi día a día porque cada día me hablan de ella y me hace feliz y muy honrado.

Para acabar Brays, te hemos visto actuar y estar en programas de televisión. ¿Qué le pides a la profesión? ¿Una tercera temporada de pPor H o por B'?

Seguir trabajando y ojalá llegue una tercera temporada, yo encantado.