Can Yaman ('Erkenci Kus') rescata a una fan que se arrojó al río tras intentar besarle en su cumpleaños

El 8 de noviembre, Can Yaman fue sorprendido por sus seres queridos con una fiesta por su trigésimo cumpleaños. "Me gustaría dar las gracias a todos los que han celebrado sinceramente mi cumpleaños", compartió el actor en su cuenta de Twitter. Una ocasión que, no obstante, se vio ligeramente empañada por una fan que actuó de un modo inesperado: acabó arrojándose al río, donde fue rescatada por Yaman y los miembros de seguridad del local en el que estaba teniendo lugar la fiesta.

Can Yaman

Yaman, siempre defensor de mostrarse cercano con sus fans, compartió múltiples imágenes del momento en redes. Unas imágenes por las que algunos de sus seguidores optaron por acudir al local donde se encontraba, en el barrio Ortaköy, en Estambul, con la esperanza de estar cerca de su ídolo. Según apuntan medios turcos, algunos de ellos habrían logrado entrar en establecimiento, donde fueron atendidos por Yaman, que no dudó en hacerse fotografías con ellos.

No obstante, según recogen algunos medios, una de las seguidoras de Yaman no se habría conformado con sacarse una foto junto a él y, empujada por los efectos del alcohol, habría tratado de besarle aprovechando la ocasión. Una actitud por la que los miembros de seguridad del local decidieron sacarla del lugar, tras lo cual la admiradora optó por arrojarse al río Bósforo. Afortunadamente, tanto el propio Yaman como los miembros de seguridad del local se lanzaron al agua y lograron sacarla sana y a salvo, tras lo cual la mujer fue enviada a su casa.

Procurando ser atento con sus fans

El pasado 1 de noviembre, fueron muchos los fans españoles que, llevados por una falsa alarma, aguardaron la llegada de Yaman en el aeropuerto de Madrid, algo que se había repetido ya en otros países como Italia o Grecia. Una larga espera que no se vio recompensada con la aparición del actor turco, para quien lo sucedido no pasó desapercibido. "Esta foto de hoy en España es fantástica, pero no sé quién ha hecho creer a todo el mundo que iba a viajar a España hoy. ¡Malas noticias! Lo siento...", compartió Yaman, junto a una imagen de sus fans en el aeropuerto madrileño, antes de prometer que comunicaría la fecha en la que visitaría España, aún desconocida. "Existe la posibilidad de que vaya a Madrid el 25 de noviembre. Pero, de nuevo, aún no es seguro", concluyó el intérprete en su mensaje.