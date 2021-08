Después de tres semanas sin aparecer en 'Sálvame', Canales Rivera, sobrino de Paquirri, ha vuelto al programa. La última aparición del torero fue en julio de 2021 tras negarse a disfrazarse de Spider-Man con la intención de bromear con los mensajes que le había mandado a Miriam, una enfermera que aseguraba haber tenido relaciones íntimas con él.

Canales Rivera en 'Sálvame'

Kiko Hernández saludaba a Canales Rivera desde la sala VIP y explicaba que la decisión de no volver al programa de Mediaset fue del propio torero. "Fue una decisión suya, por no cumplir una promesa que al parecer le hizo a un director de este programa". El colaborador aseguró que él no se comprometió y a pesar de las circunstancias personales por las que atravesaba en ese momento, siempre ha estado dispuesto a remar a favor del formato : "Yo estoy comprometido con vosotros y con el programa, hasta ahí llego. Yo vengo de un viaje muy largo [...] y mi sorpresa es que lo primero que me dicen es que me tengo que vestir de Spider-Man".

El colaborador aseguró que no habló con David Valldeperas sobre la decisión de disfrazarse aquella tarde, pero en su regreso aprovechó para disculparse por las consecuencias que provocó su negatividad: "Quiero pedir disculpas porque me trasmitieron que la escaleta me la cargaba si no me disfrazaba de Spider-Man y, efectivamente, me la cargué porque al final me echaron para casa". Y añadía: "Yo tenía claro lo que quería y no quería hacer".

"Me siento parte del grupo"

Además, el tertuliano quiso remarcar que se siente parte de la familia de 'Sálvame' hasta que le digan lo contrario. El programa le mostró un vídeo sobre los mensajes que había mantenido con Miriam y la relación sentimental que habrían mantenido, algo que negó el protagonista: "Los mensajes están manipulados. Ella no es la del audio". Sin embargo, el resto de sus compañeros quiso saber cómo había reaccionado la pareja de Canales Rivera ante la supuesta infidelidad: "Motivos ha tenido para desconfiar de mí y gracia no le hace, desde luego".