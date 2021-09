Canales Rivera rompió su relación con su pareja dos semanas antes de 'Secret Story'

La noche del jueves 23 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su segunda gala en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez como presentador. En ella, tras un momento de "picardía" protagonizado por José Antonio Canales Rivera y Cynthia Martínez la noche anterior, terminó saliendo una información que ya se había adelantado en 'Sálvame' esa misma tarde: que Canales Rivera había entrado en el reality soltero.

Jorge Javier habla con José, amigo de Canales Rivera, en 'Secret Story'

"Está sufriendo muchísimo", confesaba José, amigo de Canales Rivera, sobre la novia del gaditano, tras lo cual soltó la bomba: "ellos no están juntos desde hace dos semanas antes de entrar en el concurso". "Lo deja cuando ella se entera de que Cynthia iba a entrar y él no se lo había dicho", concretó entonces Terelu Campos, al tanto de lo que había sucedido, para después añadir que "Isabel esperaba que Canales se lo dijera y no lo hizo". Asimismo, la malagueña desveló que la pareja de Canales Rivera "le había pillado mensajes con otras mujeres y dijo que 'así se entretenía un poco'", al igual que "la información me la ha dado mi compañero Kike Calleja".

"Me llamó y me comentó que no estaban juntos. Dijo que no quería que la machacasen y que lo soltara si veía que la presionaban", explicaba entonces el defensor de Canales Rivera quien, durante una conexión en directo desde la casa, con Vázquez, siguió sin dejar muy claro lo que había ocurrido entre él y su novia, aunque tampoco afirmó lo contrario. "Te sale hacer gracia con Cynthia", comentaba el presentador, ante lo que el aludido señalaba que "bueno, con todos. A los demás también se las gasto". El catalán preguntó entonces si estaba "todo bien con tu novia", ante lo que el gaditano respondió con un "bien, teniendo en cuenta donde he entrado y con quien, no resulta fácil".

"Creo que ha confirmado que ha roto"

"¿A ella le hacía gracia?", indagó Vázquez, sobre la novia del concursante. "Lo he hablado en muchas ocasiones, que no tiene absolutamente nada que ver con este mundo de la televisión y está totalmente al margen de todo. Es comprensible que le choque, pero ahora mismo hay que subsistir", explicó Canales Rivera, de quien se había afirmado en 'Sálvame' que habría ingresado en el reality para conseguir dinero para cubrir los gastos de la herencia de su tío Riverita.

"¿Crees que te sigue esperando?", preguntó el presentador, a lo que el gaditano contestó con un "claro que sí. O que no, quien sabe", antes de que el catalán diera por zanjada la conexión en directo. "Creo que ha confirmado que ha roto", opinó Vázquez, acerca de las palabras de su compañero. "Yo he dicho lo que tenía que decir en el momento que tenía que decirlo", comentó el amigo de Canales Rivera, quien apostaba por que se le desvelase al gaditano que la información ya había saludo, "para que haga su concurso tranquilo, normal". "Quiero que sea el mismo, sin pensar en lo de fuera", añadió el defensor del gaditano.