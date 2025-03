Por Beatriz Prieto |

Como cada entrega, el programa de 'La revuelta' del lunes 24 de marzo arrancó con David Broncano interactuando con el público del teatro. Era entonces cuando, al centrarse en la persona elegida para ocupar el privilegiado asiento en la bañera, el programa de La 1 sorprendía al descubrir a una exconcursante de 'Gran Hermano', concretamente de la quinta edición, que se emitió entre finales de 2003 y principios de 2004 en Telecinco: la gallega Carla Pinto.

Tras bromear con el hecho de que a Carla "nos la envía dios" porque Sergio Bezos había confundido su ropa en un primer momento con la de una monja, el humorista presentó a su acompañante como "la primera persona negra que participó en 'Gran Hermano'". "Nunca me imaginé estar en Televisión Española", confesó Carla, quien señaló que había participado en la quinta edición del reality. "Nunca había venido nadie de 'Gran hermano'. ¿Pero se sigue haciendo?", planteó David Broncano a una Carla que no estaba segura, dado que "hace mucho que no lo veo".

'La revuelta' repasa el casting de 'Grn hermano 5' por la visita de Carla Pinto

"No la hemos puesto en la bañera por lo de 'Gran hermano', es que ha caído bien", matizó Bezos. "Pero me han puesto por monja", bromeó Carla quien, ante la pregunta del presentador sobre si de verdad lo era, contestó con un directo "tengo dos hijas y le doy bien a todo" que despertó aplausos y risas entre los presentes. El programa mostró entonces al casting de 'Gran hermano 5', con Carla incluida, momento en el que Broncano y compañía repararon especialmente, en palabras de la gallega, en "la maldita Aída Nízar".

"Nos peleamos en el comedor de Telecinco"

"¿No os llevabais bien?", indagó el presentador, ante lo que la gallega recordó que "justamente ese era mi problema en el programa", hasta el punto de que "fue la primera agresión física sin que la echaran". "Me agredió, me insultó, me echó un vaso de agua y no fue expulsada del programa. Hoy en día, eso no pasa, la habrían echado", señaló Carla. Asimismo, ante la curiosidad de Broncano, la gallega compartió su rección a dicho momento: "Yo le dije muy malas palabras, como que le reventaría la cabeza contra el suelo. Pero no lo hice, ella me agredió primero, llevaba un ben rato insultándome".

"Al poco ya salió, salió la primera", recordó además Carla, quien siguió los pasos de Nízar dos semanas después y, como desveló ante el presentador, "tuvimos alguna que otra pelea en el comedor de Telecinco". "Se puso a vacilarme y le dije que se estaba equivocando, que ya no estaba dentro. Y la que acabó con agua encima fue ella", compartió la exconcursante. Una conversación que concluyó con Carla desvelando a qué se dedicaba actualmente: "Soy auxiliar de enfermería en la sanidad pública en Galicia y también soy trabajadora social".