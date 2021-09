Diez capítulos; cincuenta minutos; un eliminado por entrega, una dificultad que va creciendo... hasta encontrar al mejor pastelero VIP. Eso es lo que nos depara 'Celebrity Bake Off España', el talent que Amazon Prime Video va a estrenar antes de que acabe 2021. Todavía queda por definir si su emisión será semanal, pero todo apunta a que se lanzará toda la temporada de golpe. Pero parece que no será la única, ya que desde la plataforma tienen ganas de preparar nuevas edición con famosos e incluso lanzarse con anónimos.

Presentadores y concursantes de 'Celebrity Bake Off'

Para dar a conocer los principales detalles del formato, el FesTVal ha acogido la presentación de 'Celebrity Bake Off', reuniendo a casi todos sus concursantes, a los dos presentadores y a parte del equipo directivo, como Edi Walter, de Boxfish TV. Este último reconoce que ha sido "un reto grabar durante la pandemia", además de "un desafío encontrar un casting de calidad, con gente talentosa que brillara en su día a día y que fueran lo más vírgenes posibles en el mundo de la cocina", pues exceptuando Yolanda Ramos, ninguno más ha estado en un talent con esta temática.

Un tándem con mucha química como presentadores

Paula Vázquez y Brays Efe son los encargados de presentar este talent y de poner orden entre los nuevos maestros reposteros. De ella resaltan sus compañeros el carisma que tiene, mientras que de él esperan que esta no sea su primera y única experiencia presentado. "Juntos combinan de una manera espectacular", asegura Walter. Vázquez reconoce haberse divertido al frente de este formato y destaca que es la primera vez que le encierran con los concursantes, lo que hacía que empatizara más con ellos.

Efe coincide completamente con este testimonio, habiendo sentido pena cada vez que uno de los participantes tenía que abandonar la carpa. Aunque haya sido un trabajo intenso pero al mismo tiempo dulce porque ha probado todos los postres, Brays Efe dudó cuando le ofrecieron el programa: "No sabía si me veía, pero me he visto muy apoyado por todo el equipo y he disfrutado mucho la experiencia", cuenta ahora en la presentación.

El casting: ingrediente estrella para los pasteles

Súper generosos. Así define Ana Ansola, directora de 'Celebrity Bake Off' al casting, quienes "han dado todo y han hecho recuerdos de sus vidas dándonos una versión muy humana para evocar eso en los postres. Todos ellos llegaban "haciendo unas natillas o un bizcocho y se van hablando de almíbar de mango, una ganache, de grados que necesita una elaboración...". Y es que no hay duda que el reparto es de lo más variopinto y promete regalarnos momentazos a los espectadores.

Rueda de prensa de 'Celebrity Bake Off'

Con alguna baja destacada como la de Esperanza Aguirre, Paula Gonu, JJoan Capdevila y la propia Ramos, el resto de participantes han estado en la presentación contando sus sensaciones, como Chenoa, que afirma que le ha venido muy bien salir de su zona de confort, aunque fue honesta al recibir la propuesta y dijo que ella sabía limpiar muy bien, pero ni idea de cocinar. "En 20 años habréis visto muchas reacciones mías, pues en este programa están todas", promete la artista.

La "putada" para Adriana por ser celiaca

Su compañera Adriana Torrebejano tampoco "había hecho un huevo en su vida" tal y como cuenta, aunque se sincera más todavía al exclamar que es una "real putada ser celiaca en este programa porque no he probado un puto postre. Ni siquiera lo que he hecho yo". Por su parte, Soraya Arnelas ha participado embarazada y por ello se sorprende ella misma de que lo se lo "haya comido absolutamente todo. Estar en un programa de alta repostería es el sueño de cualquier embarazada", confiesa entre risas haciendo alusión a los antojos.

Quien ha podido meter en la carpa una de sus pertenencias más queridas es James Rhodes, quien ha contado con su piano en las grabaciones. "He tenido actuaciones antes y después de grabar, entonces tenía que ensayar durante la grabación", justifica el músico, mientras que Eduardo Iturralde, que promete dar mucho juego, se sorprendía en los cocinados de cómo quedaban las elaboraciones: "No puede ser que hayamos hecho esos postres doce inútiles". Con su gran sentido del humor, se sorprendía de estar rodeado de otros once compañeros a los que "conocía de las revistas" y luego vio "que son gente normal".

La relación Esty - Espe

Sin estar presente en la rueda de prensa, Esperanza Aguirre ha sido una de las grandes protagonistas, y más cuando Esty Quedada ha contado cómo era su relación. "Cuando vi la mesa y estaban los cartelitos pensé que era Esperanza Gracia. Dije que podría ser Aguirre de broma y me dijeron que sí". Después de esto, fueron estrechando lazos y ahora la Pringada se enorgullece al recordar que le llamó "Mi Esty" y que en la foto grupal fue la política quien pidió a la youtuber que se pusiera a su lado. El último dato que ha revelado es que "le contaba chistes de ETA y se reía".

Más allá de esto, Esty Quesada también ha querido contar cómo ha sido su experiencia, resaltando lo mejor y lo peor de su paso por el programa. "Lo más difícil es cocinar y hacer el programa. Cocinar es horrible, y como sabía que yo era inútil tampoco me he esforzado mucho. Y si me sale mal, agur. Lo más fácil ha sido cotillear, comer y cenar".

Rivero, un "gordo en potencia" que ha roto una barrera

"Yo he hecho también muchas mierdas, voy a dar momentazos", asegura Pablo Rivero, quien se define como "un gordo en potencia", que hizo saber que no tenía ni idea de repostería. Aunque se centrara en los postres, tampoco se podía olvidar de que estaban haciendo televisión: "Ya no es solo la cocina, es también hacer un programa, con una cámara delante y con los jueces viniendo a hablar contigo". Además, participar en entretenimiento le ha ayudado a "vencer esa barrera de querer ser solo actor". Por último, Andrés Velencoso ha confesado que no ha vuelto a hacer un postre desde que acabó el programa y que han aprendido un montón de palabras que ya han olvidado. ¡Qué ganas de verlos en acción con las manos en la masa!