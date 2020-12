Chelo García-Cortés rompe a llorar en 'Sálvame' al hablar de la muerte de su hermana

El 22 de diciembre, los colaboradores de 'Sálvame' realizaron un juego donde señalaron la mejor faceta que tiene cada trabajador del programa. Mientras que Chelo García-Cortés destacó la honestidad de Mila Ximénez, esta le devolvió el halago y alabó su ausencia absoluta de rencor que siempre ha caracterizado a la exsuperviviente. Las palabras de su compañera le emocionaron: "Tengo el día un poco más sensible de lo habitual", comentó la tertuliana antes de romperse por completo y desvelar su mayor secreto.

Mila Ximénez y Chelo García-Cortés en 'Sálvame'

Paz Padilla invitó a la periodista a que contase lo que la ocurría y, aunque en un principio Chelo intentó evitarlo, finalmente acabó soltando todo de golpe: "Hace mes y medio murió alguien muy importante en mi vida que era como mi hermana", confesó la colaboradora. Aunque no eran hijas de los mismos padres, la tertuliana afirmó que María Jesús, ella le sigue llamando Susi, se trataba de una persona muy importante. "Era un ser maravilloso, valientes y fuerte pero que no quise hacerlo público por respeto a la otra hermana que hay y por sus hijos".

La tertuliana no pudo evitar derrumbarse al recordar la bonita despedida que tuvo de Susi: "La visita de mi hermana me demostró que la vida es otra cosa. Hoy puedes tener dinero, mañana no, pero lo importante es poder tener gente a tu lado que te quiera y que te vengan a decir: 'Hasta pronto hermana'". Cortés quiso hacer mención también al duro año que han vivido sus compañeras; Paz Padilla, que perdió a su marido, y Mila Ximénez, quien se encuentra en tratamiento por un cáncer de pulmón: "Admiro mucho la fuerza que tiene esa señora que tengo ahí delante", señalaba a su la exconcursante de 'GH VIP 7'.

Chelo García-Cortés agradece el silencio de 'Sálvame'

Aunque finalmente se abrió al público y contó lo que le ocurría, Chelo García-Cortés agradeció al equipo de 'Sálvame' que respetase sus deseos de mantener su triste noticia en secreto: "Doy gracias al programa porque lo sabía y no se hizo eco del tema". Aunque algunos de sus compañeros eran conscientes de la triste noticia como Gema López o María Patiño nunca sacaron ningún detalle a la luz. La periodista afirmaba que le duele mucho la pérdida de su hermana Susi, pero especialmente en la época navideña donde siempre se recuerda a aquellos que no están.