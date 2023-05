'Citadel' confirma su renovación por una segunda temporada y presenta su spin-off italiano

Amazon no ha esperado a comprobar el impacto de 'Citadel', la segunda serie más cara de la historia tan solo detrás de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', para expandirla y crear un "espíaverso". Mientras la ficción matriz todavía estaba intentando resolver su caos tras las cámaras, en octubre de 2022 salió a la luz que el rodaje del spin-off italiano, protagonizado por Matilda De Angelis ('The Undoing'), ya había dado comienzo. Por tanto, cabía esperar que se hiciera algún guiño a ese proyecto en algún momento de la serie principal, que ha esperado a su cierre para ofrecer un primer vistazo de su hermana europea.

Nada más terminar el último episodio de la entrega inicial de 'Citadel', que se ha estrenado este viernes 26 de mayo, se ha enlazado la intensa mirada de Richard Madden con. La producción italiana ha sido desarrollada por Alessandro Fabbri y dirigida por Arnaldo Catinari, cuya colaboración. En el reparto de la versión local, que conectará de algún modo con la estadounidense, también encontraremos a Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz

De esta manera, se apuesta firmemente por adaptar el universo a la idiosincrasia de cada país, al igual que se está haciendo en la India con la ficción protagonizada por Varun Dhawan y Samantha Ruth Prabhu, que llegará más adelante. En el horizonte también está la segunda temporada de la propia 'Citadel', que ha sido confirmada por Amazon dos meses después de que The Hollywood Reporter adelantara su encargo. En esta ocasión, será dirigida al completo por Joe Russo, mientras que David Weil se mantiene como showrunner y Richard Madden y Priyanka Chopra como los líderes frente a las cámaras.

Your first look at the next chapter in #TheCitadelSpyverse. Citadel: Diana starring Matilda De Angelis will debut exclusively on Prime Video in 2024. #CitadelDiana. pic.twitter.com/5v9SNqp51s