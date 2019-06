La claves de 'Içerde', un thriller turco cargado de acción e intriga que no olvida su lado romántico

Los fans de 'Kara Sevda (Amor eterno)' se despidieron de Kemal y Nihan en la noche del viernes 21 de junio, justo después de que Divinity presentara un adelanto de su nueva apuesta turca: 'Içerde: Nada es lo que parece'. Una producción protagonizada por los actores Cagatay Ulusoy (protagonista de 'Medcezir' y 'Hakan, el Protector') y Aras Bulut Iynemli en los papeles de Sarp y Umut, dos hermanos separados que acaban reencontrándose muchos años después, sin conocer su relación familiar.

Cagatay Ulusoy y Aras Bulut Iynemli, actores protagonistas de 'Içerde'

Después de mucho tiempo trabajando para convertirse en policía, Sarp es expulsado por su jefe Yusuf con el pretexto de ser hijo de un asesino que trabaja para la mafia. Llevado por la rabia, acaba apuntando a su exsuperior en pleno acto de graduación, tras lo cual es detenido y encarcelado por un tiempo. Una ocasión que Sarp aprovecha para, poco a poco, infiltrarse en la mafia, mientras su hermano, secuestrado siendo un niño, hace justamente lo contrario: en deuda con el líder de la mafia por sacarlo de las calles, Umut se convierte en topo en el cuerpo de policía para devolverle el favor.

Producida por Ay Yapim, la serie cuenta originalmente con 39 episodios, de dos horas de duración, cuya emisión comenzó en su país de origen en septiembre de 2016. Desde entonces, 'Içerde' ha alcanzado ya más de veinte países de todo el mundo, en los que ha cosechado grandes éxito de audiencia, antes de que pasara a formar parte de la parrilla de Divinity. Con motivo de su estreno oficial tras el adelanto de la noche del 21 de junio, en FormulaTV recogemos las claves que pueden convertir a 'Içerde' en un nuevo éxito para la cadena de Mediaset.

Cagatay Ulusoy como Sarp Yilmaz

Sarp Yilmaz, protagonista de 'Içerde'

Sin duda el principal foco de atención en el aranque de 'Içerde', Sarp se define como un hombre tan idealista como temerario que carga con una enorme culpa desde la infancia: el secuestro de su hermano menor Umut cuando era muy pequeño mientras ambos jugaban al escondite. Un remordimiento que despierta su lado más vulnerable, momentos en los que cuenta con el apoyo incondicional de su madre, especialmente cuando ambos creen que el pequeño fue asesinado dados los hallazgos posteriores a su desaparición.

La expulsión de Sarp del cuerpo de policía con motivo de la relación de su padre con la mafia juegan a su favor, ganándose así al público ante tal injusticia, dado que no existe relación alguna entre ellos. Además, sus momentos con su madre y con Eylem, una mujer que es como una hermana para él, desvelan una ternura y un lado divertido difíciles de detectar a simple vista. Eso, junto a sus habilidades de lucha y de manejo de armas, además de su carácter fuerte y valiente, hacen de Sarp un personaje muy atractivo al que uno quiere seguir la pista.

Aras Bulut Iynemli como Mert/Umut

Umut/Mert, protagonista de 'Içerde'

Criado en las calles con el nombre de Mert Karadag (Umut Yilmaz era el nombre que le puso su madre) hasta que el líder de la mafia Celal lo salvó de una vida de miseria, el personaje protagonista interpretado por Aras es todo un luchador dispuesto a devolver ese gran favor. Descarado y valiente, Mert se convierte en el segundo mejor agente de su promoción, por detrás de Sart, y logra encontrar su hueco en la policía cuando este resulta expulsado.

Dispuesto a llegar lo más lejos posible, Mert no desaprovecha la ocasión de demostrar su valía con tal de ganarse la confianza de los altos cargos y, con ella, un puesto de importancia en el cuerpo. Más allá de su máscara de policía, Mert demuestra ser un hombre leal y cariñoso con aquellos a los que ama, además de empático con las personas que lo rodean. Las malas experiencias de su pasado en las calles que se van conociendo generan, además, una considerable empatía hacia el personaje, algo que acaba enganchando.

Melek, Eylem y Fusun

Los protagonistas de 'Içerde' junto a Melek, Eylem y Fusun

A pesar de su "tinte" más alejado de las telenovelas convencionales, 'Içerde' cuenta también con tramas románticas para sus protagonistas, gracias a la presencia de Melek Yildiz (Bensu Soral) y Eylem Aydin (Damla Colbay). Dos mujeres que están estrechamente relacionadas tanto con Sarp como con Umut. La primera es una abogada que, de niña, convivió con el menor de los hermanos y fue sacada de las calles por Celal, al igual que Umut; mientras que la segunda es una periodista que convive con la madre de Sarp, quien la considera como una hermana.

En el caso de Melek, su vida acaba enredada con la de Sarp cuando Celal la insta a defender al expolicía como un favor para Fusun, su madre. Eylem, sin embargo, protagoniza un acercamiento con Umut a raíz de sus intentos por conseguir información sobre lo que ocurre en la comisaría. Ambas mujeres, de caracteres fuertes e independientes, viven dos tensos primeros encuentros con los protagonistas que, sin embargo, destilan una gran química entre cada una de las parejas y prometen unas emocionantes relaciones entre ellos.

Además, aparte de estas dos mujeres, ambas de caracteres fuertes e independientes, Sarp y Umut cuentan con una tercera persona, con gran peso en sus vidas: su madre, Fusun, personaje que consigue ganar al espectador con cada momento. Una mujer tan tierna como fuerte, dispuesta a darlo todo por sus hijos y que, a pesar de su pasada relación con un asesino, hará todo lo posible por impedir que los viles actos del padre de sus pequeños influyan en su futuro, hasta el punto de enfrentar al propio Celal.

Un doble juego que promete

Sarp se enfrenta a su jefe Yusuf en 'Içerde'

La infiltración de Sarp y Umut en la mafia y la policía, respectivamente, ya promete un "juego" peligroso para ambos hermanos. Tanto uno como otro tendrán que fingir y engañar con tal de mantenerse dentro del tablero, arriesgando incluso sus vidas en el proceso. Cualquier movimiento en falso por su parte podría echarlo todo al traste, lo que da un toque de emoción muy atractivo a ojos del espectador. Sobre todo teniendo en cuenta que no solo ellos están implicados en dicho "juego", sino también sus propios superiores e, incluso, algunas de las personas que más les importan. Además, esta experiencia a dos bandas por parte de los dos protagonistas ofrece una visión de los personajes más amplia, donde el espectador puede ver a unos "buenos" que quizás no sean tan buenos, y unos "malos" que no lo son tanto.

Acción e intriga, ingredientes principales

Sarp, a punto de usar una pistola en 'Içerde'

Mientras que otras telenovelas turcas de Divinity como 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' o 'Amor en blanco y negro' cuentan con la relación amorosa entre sus protagonistas como eje principal, 'Içerde' se centra en el trabajo de Sarp y Umut como infiltrados. Unas tramas en las que el espectador puede encontrar dos ingredientes principales: acción e intriga. 'Içerde' se presenta como una producción repleta de escenas emocionantes y tensos enfrentamientos entre los personajes. Después de todo, se trata de una historia en la que están implicadas la policía y la mafia, antagonistas que buscan objetivos totalmente opuestos.

Más allá de la acción que implica la historia, también surgen multitud de incógnitas que empujan al espectador a ver el siguiente episodio, especialmente cuando tenemos dos hermanos enfrentados que no conocen la relación que existe entre ambos. ¿Qué ocurrirá cuando ambos lo descubran? ¿Y cómo llegarán a esa conclusión? ¿Cambiará su modo de trabajar, las metas que se habían marcado al actuar como topos? ¿Y cuál será la reacción de su madre? ¿Podrán tener un "final feliz" al estar implicados en unos entornos tan peligrosos y con tantos enemigos potenciales?