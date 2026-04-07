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La revuelta
2024 - Act
España
Talk Show
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido archivar la denuncia que la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) impuso contra RTVE por la emisión de comunicaciones comerciales en 'La revuelta'. Concretamente, el escrito se refería al programa emitido el 10 de febrero de 2025, en el que David Broncano entrevistó a Salva Reina y a miembros de la selección española de rugby.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC ha concluido que el programa de La 1 "presenta sus contenidos con un enfoque cultural/divulgativo y pone al alcance del público aspectos relacionados con la cultura". Por tanto, tal y como ha hecho público la Corporación, el formato cumple con la Ley de Financiación de RTVE y se ampara en el artículo 7.2b de la misma.
'La revuelta' como formato cultural
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La CNMC destaca que 'La revuelta' "reserva un destacado espacio y da visibilidad con ello a personas anónimas que presentan proyectos o actividades que son, de este modo, conocidos por el gran público". Asimismo, según el organismo regulador, el formato cuenta con "personajes de actualidad en ascenso o consolidados de distintos ámbitos culturales" y reserva un espacio para ámbitos que tienen "un menor interés informativo, como pueden ser los deportes minoritarios o las enfermedades raras".
Según la CNMC, "se ha podido comprobar que existe vinculación directa entre las caretas de patrocinio y el spot publicitario del patrocinador al existir una contratación conjunta de ambas comunicaciones", por lo que no existe en la emisión denunciada "ningún elemento indiciario de incumplimiento de lo contenido en el artículo 7.2b de la LFCRTVE".