Por Adrián López Carcelén |

'La revuelta' recibió el miércoles 18 de marzo la visita de Sergio Peris-Mencheta. El actor, que fue diagnosticado de leucemia en 2024, visitó a David Broncano y compañía para promocionar sus nuevos proyectos. En concreto, dos obras de teatro y un libro en el que cuenta su experiencia en la lucha contra la enfermedad: '730 días: La enfermedad como espejo del tiempo'.

Sergio Peris-Mencheta reveló que ya está completamente curado: "La enfermedad desapareció". Sin embargo, el actor reveló que lo más duro ahora es luchar contra los efectos del trasplante de médula ósea al que se sometió en Estados Unidos tras el diagnóstico. "Me hicieron un trasplante de mi hermano y ahora estoy con los efectos secundarios del postrasplante, de haber sido un trasplantado de médula".

Sergio Peris-Mencheta regaló ejemplares de su libro a miembros del equipo de 'La revuelta'

"Es como cuando te trasplantan el corazón o un órgano, el sistema inmune puede rechazar ese órgano, o termina rechazándolo tarde o temprano. Pero cuando lo que te trasplantan es precisamente el sistema inmune, porque la médula contiene el sistema inmune, pues puede rechazar al resto del cuerpo", explicó el actor. En este sentido, Peris-Mencheta aseguró ser un afortunado por poder contar con su hermano para la donación: "En mi caso he tenido suerte porque era un trasplante de mi hermano, que somos idénticos, como si fuéramos gemelos a nivel de sangre".

Así afecta el trasplante en su día a día

Sergio Peris-Mencheta habló sin tapujos de su lucha contra la leucemia en 'La revuelta'

El actor explicó que, en su caso, el trasplante le ha afectado al tejido conjuntivo. "(...) Porque el tejido conjuntivo, que es lo que está entre los huesos y el músculo, las fascias, los ligamentos, todo eso está como inflamado", afirmó Peris-Mencheta, que animó a David Broncano a comprobar la rigidez de su piel. "", afirmó el presentador.

"Hay movimientos que no puedo hacer, pero bueno, me he pasado cincuenta años subido a un caballo, con una espada, gritando, haciendo barbaridades y jugando al rugby, y ahora me toca un poco de tranquilidad", dijo el actor. Finalmente, Peris-Mencheta confirmó que su situación poco a poco va a mejor: "Estoy haciendo rehabilitación y cada vez noto menos".