'Supervivientes 2019': Colate decide regresar al concurso a pesar de su rotura de clavícula

El pasado jueves, durante el desarrollo natural de la gala de 'Supervivientes 2019', los concursantes jugaban una prueba de recompensa cuando una gran rueda de enormes dimensiones cayó sobre el concursante. El reality detuvo el juego de inmediato y Colate fue trasladado de urgencia, en helicóptero, al hospital más cercano. Su permanencia en el programa ha estado en el aire hasta este jueves, cuando el propio concursante ha confirmado su regreso.

Colate, en la gala de este jueves

La rotura de su clavícula derecha fue catalogada por el equipo médico como "no complicada", pero la decisión de continuar o no en el programa ha sido tomada por el propio concursante. El equipo médico del reality le facilitó su último parte médico y dejó que el propio Colate evaluara los pros y los contras de lo que supondría su regreso al concurso. Finalmente, el concursante puso en valor la aventura y antepuso sus ganas de volver a una recuperación más tranquila.

Ya el pasado domingo, durante el debate semanal del programa presentado por Jordi González, Colate entró en directo por teléfono para confirmar su buen estado anímico y dejar claro que, de ser posible, quería continuar participando en reality. Su deseo, pues, ha sido concedido y, a pesar de su lesión, el joven se ha reincorporado este mismo jueves al programa.

Le preceden tres abandonos

'Supervivientes' ha vivido, quizá, su semana más accidentada. Violeta Mangriñán se despidió del programa hace una semana por un problema con su vesícula. Este fin de semana, la joven fue sometida a una intervención en España. El abandono de esta concursante supuso que el pasado jueves el programa cancelara la séptima expulsión y repescara a uno de sus piratas olvidados.

El abandono de la joven, no obstante, no es el único de la temporada. A tan solo unas semanas de comenzar la actual edición, las Azúcar Moreno decidieron dejar el programa porque no se sentían capaces de continuar. La cadena, de hecho, parece haberlas vetado e incluso las ha terminado eliminando de la cabecera oficial del programa.