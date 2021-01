El corte de Lucía a Víctor en 'La isla de las tentaciones': "¿Qué sentido tiene que me toques ahora?"

La noche del jueves 28 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió su segunda entrega en Telecinco, en la que los miembros de las cinco parejas participantes tuvieron la ocasión de experimentar sus primeras citas con los solteros que habían escogido al arrancar la edición. Sin embargo, no todas fueron bien, como ocurrió en el caso de Lucía Sánchez, quien estuvo bastante tensa durante su encuentro a solas con Víctor después de un paseo en grupo en bicicleta.

Tensión entre Víctor y Lucía en su primera cita en 'La isla de las tentaciones'

"Me llevo mejor con otros compañeros pero, en realidad, han tenido más acercamiento con mis compañeras de una manera más cariñosa de la que yo puedo tener", explicó Lucía, cuando su cita quiso saber por qué lo había escogido a él. Una respuesta que no presagiaba nada bueno, sobre todo cuando la gaditana reconocía ante las cámaras, a solas, que "la cita hubiese preferido tenerla o con Isaac o con Tony". Víctor trató de establecer una conversación cordial entonces, cuando confesó que "me gustó cuando os conocí un poco más a todas, que la actitud era buena".

"Al final yo no sabía si vendría aquí y os encontraría más cerradas o que evitaríais, yo que sé, que os toque el brazo", comentaba el soltero, haciendo el gesto y acariciando a su compañera, quien, con una risa nerviosa, señaló que "mucho tampoco me toques". "¿Te sientes incómoda con que te toquen?", cuestionó el soltero, sorprendido, recibiendo un rotundo "sí" como respuesta que produjo un silencio bastante incómodo. "¿Qué sentido tiene que me toques ahora, que me conoces de ayer?", argumentó Lucía, con una sonrisa incómoda.

"No me está tentando nada"

A pesar de la situación, Víctor no parecía rendirse e incluso reconoció ante las cámaras que "soy consciente del físico que tengo y sé que, si yo quisiera, Lucía podría incluso enamorarse de mí según pasen los días". Un discurso que estaba muy lejos de la realidad, puesto que, cuando le preguntó a la gaditana durante la cita si "volverías a tener una cita conmigo", Sánchez no apostaba por ello. "Me apetece probar con otros solteros para ver si hay un poco más de peligro, para ver mi reacción", confesaba la gaditana, quien ante las cámaras fue aún más rotunda. "No le volvería a dar una segunda cita a Víctor. Él no me atrae, no me está tentando nada y yo quiero buscar a alguien con quien realmente me sienta a gusto para ver cómo reacciono", manifestó Lucía.