Por Sandra Alcaide Barrón |

La actriz y humorista no solo se ha dedicado a su faceta artística, sino que desde que superó el cáncer de mamá también se convirtió en una referente para todas las mujeres que han padecido o padecen dicha enfermedad. De hecho, la actriz acudía al programa para contar su nuevo proyecto, Oncolomeeting, su propia fundación para ayudar a pacientes oncológicos.

Pepa Romero en 'YAS verano' junto a Cristina Medina

"Hay mucha carencia con esta enfermedad desde el momento en el que te lo diagnostican. Primero yo pondría un psicólogo al lado del oncólogo, sí o sí, pero bueno no me voy a poner en plan reivindicativa. Hay muchas carencias porque al principio es un shock de puta madre porque el cáncer es igual a muerte, eso es así como el camino del Rocío no está hecho para dormir, quien diga lo contrario miente", comentaba sobre su experiencia con el cáncer.

"He tenido la suerte de que yo hablaba por Instagram con un montón de personas que estaban igual que yo, entonces dije 'yo tengo que hacer que esto lo pueda tener todo el mundo'. De ahí me surge la idea de hacer Oncolomeeting... Es muy interesante porque tú si haces una donación, yo te doy tu certificado de donación, pero yo para abrir la fundación han hecho falta 30.000€, ¿de dónde han salido? Y no te desgravan ni un euro, Mari Carmen". De esta forma, la actriz lanzaba una queja pública sobre las complicaciones de crear una fundación sin ánimo de lucro.

Cristina Medina viendo imágenes de cuando tenía cáncer de mama en 'YAS verano'

Su relato del cáncer

Además, Cristina Medina también hizo un repaso de lo que fue para ella la parte más dura de vivir su enfermedad: "Entonces te dice el prenda 'ahora quimio, radio, dos lesiones en la cabeza, tratamiento hormonal y para tu vida dos años'. Ahí viene toda la película 2, que es que tú estás más rato en el hospital que en tu casa... "Te miras al espejo y es un palo brutal, te asustas, el sabor a metal, ya no te puedes quitar una camiseta porque te duele. (...) Es la muerte a pellizcos. Por favor, españoles, la palabra suerte y la palabra cáncer no pueden ir en la misma puta frase, sienta muy mal".