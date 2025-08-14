FormulaTV
Conectar
Especial 'El test' lidera en Antena 3 pese al acercamiento del cine de Telecinco

DESORBITADO

Cristina Medina lanza una crítica sobre lo caro que le he salido crear su fundación contra el cáncer

La actriz de 'La que se avecina' acudió como invitada a 'YAS verano' para repasar su trayectoria y hablar de Oncolomeeting.

Cristina Medina lanza una crítica sobre lo caro que le he salido crear su fundación contra el cáncer
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 14 Agosto 2025 10:32 (hace 7 horas)

Programa relacionado

Y ahora, Sonsoles

Y ahora, Sonsoles

Y ahora, Sonsoles

2022 - Act

España

Magazine Entretenimiento

4,2

Popularidad: #30 de 2.077

  • 1

  • 3

La temporada 15 de 'La que se avecina', en imágenes 10 fotos

Emilio Gavira, Paz Padilla y Antonio Ponce en la temporada 15 de 'La que se avecina' Menchu, Fina y Cristina en la temporada 15 de 'La que se avecina' Menchu, Fina, Martín, Cristina y Berta en la temporada 15 de 'La que se avecina' Martín, Cristina, Fina, Menchu, Berta y Antonio en la temporada 15 de 'La que se avecina' Carlota Boza y Pablo Chiapella en la temporada 15 de 'La que se avecina' Jordi Sánchez y Nathalie Seseña en la temporada 15 de 'La que se avecina' Rocío Marín y Pablo Chiapella en la temporada 15 de 'La que se avecina' Félix Gómez y Loles León en la temporada 15 de 'La que se avecina' Macarena Gómez y Carlos Areces en la temporada 15 de 'La que se avecina' Loles León y Félix Gómez en la temporada 15 de 'La que se avecina'

Vídeos FormulaTV
La versión estival de 'Y ahora, Sonsoles' está recibiendo durante este mes de agosto a grandes actores que interpretaron a algunos de los personajes más míticos de conocidas series españolas, como es el caso de Laura Pamplona recientemente. En esta nueva entrega del 13 de agosto, el magacín recibió como invitada a Cristina Medina, conocida por su papel de Nines en 'La que se avecina'.

La actriz y humorista no solo se ha dedicado a su faceta artística, sino que desde que superó el cáncer de mamá también se convirtió en una referente para todas las mujeres que han padecido o padecen dicha enfermedad. De hecho, la actriz acudía al programa para contar su nuevo proyecto, Oncolomeeting, su propia fundación para ayudar a pacientes oncológicos.

Pepa Romero en &amp;#39;YAS verano&amp;#39; junto a Cristina Medina

Pepa Romero en 'YAS verano' junto a Cristina Medina

"Hay mucha carencia con esta enfermedad desde el momento en el que te lo diagnostican. Primero yo pondría un psicólogo al lado del oncólogo, sí o sí, pero bueno no me voy a poner en plan reivindicativa. Hay muchas carencias porque al principio es un shock de puta madre porque el cáncer es igual a muerte, eso es así como el camino del Rocío no está hecho para dormir, quien diga lo contrario miente", comentaba sobre su experiencia con el cáncer.

"He tenido la suerte de que yo hablaba por Instagram con un montón de personas que estaban igual que yo, entonces dije 'yo tengo que hacer que esto lo pueda tener todo el mundo'. De ahí me surge la idea de hacer Oncolomeeting... Es muy interesante porque tú si haces una donación, yo te doy tu certificado de donación, pero yo para abrir la fundación han hecho falta 30.000€, ¿de dónde han salido? Y no te desgravan ni un euro, Mari Carmen". De esta forma, la actriz lanzaba una queja pública sobre las complicaciones de crear una fundación sin ánimo de lucro.

Cristina Medina viendo imágenes de cuando tenía cáncer de mama en &amp;#39;YAS verano&amp;#39;

Cristina Medina viendo imágenes de cuando tenía cáncer de mama en 'YAS verano'

Su relato del cáncer

Además, Cristina Medina también hizo un repaso de lo que fue para ella la parte más dura de vivir su enfermedad: "Entonces te dice el prenda 'ahora quimio, radio, dos lesiones en la cabeza, tratamiento hormonal y para tu vida dos años'. Ahí viene toda la película 2, que es que tú estás más rato en el hospital que en tu casa... "Te miras al espejo y es un palo brutal, te asustas, el sabor a metal, ya no te puedes quitar una camiseta porque te duele. (...) Es la muerte a pellizcos. Por favor, españoles, la palabra suerte y la palabra cáncer no pueden ir en la misma puta frase, sienta muy mal".

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas