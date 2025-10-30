Crítica de 'Respira' (T2): El acierto de posicionarse y querer mostrar que la privatización es el mal

Por Sergio Navarro |

La segunda temporada de 'Respira' arranca justo en el punto en que terminó la anterior. Quizás ahora, que estamos acostumbrados a ver muchas series a la vez, vendría bien ver el último capítulo de la primera para refrescar, pero los dos puntos clave que cabe recordar son que Jéssica (Blanca Suárez) fue agredida en el hospital y acaba tendida en el suelo sobre un charco de sangre, y que Patricia Segura (Najwa Nimri), en pleno tratamiento de su enfermedad, ha decidido privatizar el Joaquín Sorolla mientras sus propios médicos se manifiestan en contra.

Con estos puntos ya más frescos, el viernes 31 de octubre, Netflix estrena la segunda temporada de la serie creada por Carlos Montero siendo ahora un hospital de gestión privada y viendo las catastróficas consecuencias que eso conlleva para todos como sociedad. Si bien en la primera temporada se mostraban personajes en contra y otros a favor de la huelga, para no posicionarse y que el espectador sacara sus conclusiones, esta vez da un paso más allá y sí que lo hace. "La privatización es el mal, no hay duda": lo tiene claro su creador. El dilema que se planteaba al espectador antes era de qué lado estaría; el de ahora es qué haría en cierta situación que no se puede revelar para no destripar tramas.

Najwa Nimri vuelve a convertirse en Patricia Segura en en la segunda temporada de 'Respira'

En un momento en el que ciertos políticos ven como mejor opción por sus propios intereses privatizar hospitales públicos (entre otras cosas), es importante que la ficción, desde el entretenimiento, intente abrir los ojos a quienes no ven que no es una buena decisión. Es una trama recurrente en series de médicos, como ya vimos, por ejemplo, en la última temporada de 'Hospital Central' en 2012. Ha llovido y las cosas no han cambiado, pero está claro que al menos nuestra ficción aporta su granito de arena.

Los principios del personal

Jésica (Blanca Suárez), entre la vida y la muerte en la segunda temporada de 'Respira'

La privatización va a potenciar todas las tramas y va a ayudar a conocer mejor a todos los personajes y sus relaciones entre ellos, pues. Se van a ver envueltos en dilemas morales y entre la espada y la pared entre lo personal y lo profesional. Y Biel, el personaje interpretado por Manu Ríos , va a sery el que más crezca y madure en la temporada.

Otras tramas que nos va a ofrecer la nueva temporada, sin hacer ningún spoiler, es que Patricia continuará luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor mientras se enfrenta a un tratamiento experimental de una prestigiosa oncóloga; Jésica, entre la vida y la muerte, buscará recuperar la confianza que le caracteriza, mientras se decide entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel; y Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xoan Forneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable.

Nuevos personajes con mucha fuerza

Aun contando con un cartel bastante sólido que conocimos en la primera temporada, las historias pedían algunos fichajes de personajes que llegan fuerte con importantes tramas. Además, como comenta su creador Carlos Montero, no es fácil darles peso sin restárselo a los que ya están. No es spoiler decir que Gustavo Salmerón llega como "el privatizador" del hospital con la intención de hacer muchos cambios y con la de recuperar la relación con su hijo, que es ni más ni menos que Biel.

Sophie y Néstor (Rachel Lascar y Borja Luna), en la segunda temporada de 'Respira'

Por otro lado, Rachel Lascar pasa unos días en el Joaquín Sorolla siendo toda una eminencia. Sus estudios como oncóloga le hacen la profesional idónea para tratar a Patricia Segura, aunque quizás sus tratamientos experimentales no estén tan testados como ella dice. Claudia Traisac se incorpora para la tanda final de la temporada con un personaje que aporta mucha frescura y Pablo Alborán es Jon, un cirujano que sabe cómo engatusar a la gente que está a su alrededor y quizás Quique sea quien caiga en sus redes.

¡Qué bien lo hacen Alborán!

No hay duda de que uno de los reclamos de esta temporada es el fichaje de Pablo Alborán. El anuncio del fichaje del artista debutando como actor en esta serie de Netflix fue muy sonado y, pese a que el hecho de que se hiciera público durante el rodaje le cargara de una presión extra por las reacciones, el trabajo que hace es impecable y la gente va a quedarse maravillada.

Pablo Alborán se incorpora como Jon a la segunda temporada de 'Respira'

Alborán puede estar muy tranquilo porque saca adelante, con mucho talento y dignidad, un personaje bastante complejo que está pasando una situación muy delicada. Y a todo ello se le suma que nunca es fácil para nadie incorporarse en una segunda temporada cuando la serie ya está comenzada y el grueso del equipo formado.

Conclusiones

'Repira' sigue siendo esa serie disfrutona que te divierte y te anima a seguir viendo. En esta segunda, se abre a muchos más temas que los hospitalarios, como puede ser los políticos y sus intereses, que si bien ya tenían presencia antes, ahora ganan protagonismo.

Biel (Manu Ríos), en la playa valenciana en la segunda temporada de 'Respira'

El interés en mantener al espectador atento en todo momento hace que haya muchas tramas en esta temporada y eso puede jugar un poco en contra de la experiencia del público. Da la sensación de que han querido meter tanto, que han tenido que quitar de otros lados dejando tramas algo confusas o precipitadas. Esto no quita para que queramos más; el final se presta a seguir, así que aguantaremos la respiración hasta que llegue la tercera temporada de 'Respira'.