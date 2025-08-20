¿Cuándo vuelve Ana Rosa Quintana y 'El programa de Ana Rosa' de vacaciones a Telecinco?

Por Julia Almazán Romero |

Tras unas vacaciones en Sotogrande, donde ha disfrutado del mar y la familia en su refugio gaditano,. Mediaset España ha apostado fuerte por su magacín matinal de Unicorn Content, que recuperará el pulso dea principios de septiembre. De esta manera, la periodista vuelve a competir con sus habituales: ' Espejo público ' y ' Mañaneros 360 '.

Esta la ampliación en el horario de emisión 'El programa de AR', según informa Poco Pasa TV y ha podido confirmar FormulaTV, se produce por una reestructuración de la parrilla de Telecinco. Joaquín Prat se traslada a las tardes con un nuevo magacín que sustituirá a 'Tardear', el intento fallido por reflotar las tardes de Quintana. La gran afectada será Quintana, que verá alargado su espacio en detrimento de 'Vamos a ver', presentado ahora por Patricia Pardo, que pasará a tener una duración de hora y media. Aunque en el fondo, todo se resume en una mañana y gran parte de la tarde producida por Unicorn Content, la compañía que preside Quintana.

Ana Rosa Quintana regresa en septiembre de nuevo a la mañanas con 'El Programa de AR'

Por otro lado, el estreno de la temporada 21 viene después de cerrar la anterior entrega de 'El programa de Ana Rosa' como líder de su franja de emisión con un 14% de share y 320.000 espectadores de media, superando a Antena 3 y La 1, tras los cambios sufridos de pasar de la tarde a la mañana. "Estoy feliz de haber vuelto a la mañana en la temporada más apasionante de información política", declaró la propia presentadora antes de iniciar su descanso estival.

'El programa de AR' amplía su horario hasta las cuatro horas de emisión y media

Así será la nueva mañana de Telecinco

Durante el verano, Ana Rosa Quintana ha disfrutado de, a la que ella misma define como su paraíso. Un entorno idílico en la costa española que le ha servido para recargar fuerzas de cara a septiembre en un

Con la vuelta de Ana Rosa Quintana tras su descanso estival, la franja matinal de Telecinco se reconfigura de la siguiente manera: 'La mirada crítica' de Ana Terradillos de 8:00 h a 09:00 h, 'El programa de Ana Rosa' de 9:00 h a 13:30 h y 'Vamos a ver' con Patricia Pardo de 13:30 h a 15:00 h. Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que se implementarán estos cambios, aunque todo parece indicar que será con el arranque de septiembre.