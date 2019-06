El inesperado regreso de María Teresa Campos a Telecinco en 'Mi casa es la tuya'

Mucho se ha hablado de la salida de María Teresa Campos de Mediaset España. Después de no ser renovada por los responsables del grupo, esta confesó sentirse "liberada". "Yo no veía el momento de que eso se acabara porque no podía trabajar en otro sitio mientras", afirmó en una entrevista en el espacio radiofónico 'Julia en la Onda' de Onda Cero. Pues bien, pocos días después de estas declaraciones, la malagueña regresará a Telecinco... aunque solo por una noche. Lo hará en la entrega que la cadena emitirá de 'Mi casa es la tuya' este viernes 14 de junio en prime time.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en 'Mi casa es la tuya'

Edmundo Arrocet será el protagonista de esta entrega que fue grabada en la casa de la periodista a finales del pasado mes de enero, momento en el que Campos seguía ligada contractualmente a Telecinco. La presentadora se unirá a la comida de su pareja y Osborne para dar nuevos detalles de su relación. De esta forma, conoceremos cómo se tomó la decisión de Arrocet de ser concursante de 'Supervivientes' y explicará quién dio el primer paso en su relación. También revelará detalles inéditos hasta el momento de la vida en pareja que comparten desde hace ya varios años.

Pero ella no será la única invitada de esta entrega tan especial ya que el coreógrafo Poty del Castillo, amigo íntimo del cómico, y la cantante Rosa López estarán presentes en el formato para cocinar junto a él conejo al ajillo y "crudités" de verduras, respectivamente. Junto a ellos y el presentador, Arrocet recordará la primera vez que dejó su casa a los 12 años, el trabajo que tuvo que realizare en la mina a los 13 o cómo es su relación actual con sus cuatro hijos. Será entonces cuando confiese que "soy muy cariñoso con ellos, menos con uno al que veo poco, un hijo que tuve fuera del matrimonio".

Entrevista inédita a Chicho Ibáñez Serrador

Pero la cosa no quedará aquí y es que el programa se detendrá en uno de los momentos profesionales más importantes de Edmundo Arrocet: su paso por el concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Los responsables de 'Mi casa es la tuya' realizarán un emotivo homenaje al programa contando con la presencia de Mayra Gómez Kemp, Fedra Lorente y Paco Arévalo. Ellos fueron rostros míticos del formato que emitió Televisión Española y por eso serán los encargados de revelar las anécdotas más divertidas y emotivas del espacio. Además, el programa emitirá una entrevista inédita grabada con Chicho Ibáñez Serrador, creador del mítico concurso, que falleció el pasado viernes 7 de junio. Cabe destacar que esta conversación también fue grabada el pasado mes de enero, meses antes de la muerte del maestro televisivo.