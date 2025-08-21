FormulaTV
Conectar
Última hora El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

REUNIÓN

El elenco de 'Dawson crece' se reencuentra 27 años después de su estreno con una causa solidaria

Los protagonistas de la icónica serie se subirán juntos a un escenario en Nueva York para recaudar fondos.

El elenco de 'Dawson crece' se reencuentra 27 años después de su estreno con una causa solidaria
©Dawson crece
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 13:22 (hace 4 horas)

Serie relacionada

Dawson crece

Dawson crece

1998 - 2003

Estados Unidos 6 temporadas 128 capítulos

TeenRomanceDrama

7,0

2 críticas

Popularidad: #176 de 3.639 Ranking Dawson crece

  • 85

  • 1

Reunión de 'Dawson crece' 20 años después del inicio de la serie 15 fotos

Busy Philipps y Michelle Williams en la portada especial de la reunión de 'Dawson crece' Joshua Jackson en la portada especial de la reunión de 'Dawson crece' Katie Holmes en la portada especial de la reunión de 'Dawson crece' James Van Der Beek en la portada especial de la reunión de 'Dawson crece' Parte del reparto en una de las portadas de la reunión de 'Dawson crece' El reparto de 'Dawson Crece' en la reunión del equipo Joshua Jackson en la reunión de 'Dawson crece' Katie Holmes en la reunión de 'Dawson crece' Michelle Williams y Busy Phillips eran Jen Lindley y Audrey Liddell en 'Dawson crece' Mary Beth Peil, la abuela de Jen, y Joshua Jackson, Pacey Witter, en la reunión de 'Dawson crece' Meredith Monroe y Kerr Smith eran los hermanos Andie y Jack McPhee en 'Dawson crece' Joshua Jackson, Pacey Witter en 'Dawson crece' Katie Holmes interpretó a Joey Potter en 'Dawson crece' James Van Der Beek era Dawson Leery en 'Dawson crece' El reparto de 'Dawson crece' se reúne 20 años después

Vídeos FormulaTV
Desde que la ficción llegó a su fin en 2003, el elenco completo de 'Dawson crece' compartirá de nuevo escenario por primera vez. Será el próximo 22 de septiembre en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, donde los actores leerán en directo el guion del episodio piloto emitido en 1998. La cita tendrá un carácter solidario y recaudará fondos tanto para la organización F Cancer como para respaldar a al actor James Van Der Beek diagnosticado de cáncer de colon.

Entre los nombres confirmados están James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps. Estos tres últimos, incorporados al reparto tras la primera temporada, interpretarán distintos papeles dentro de la lectura del piloto.

James Van Der Beek, Dawson Leery en &#39;Dawson crece&#39;, fue diagnosticado de cáncer en 2023

James Van Der Beek, Dawson Leery en 'Dawson crece', fue diagnosticado de cáncer en 2023

El evento estará dirigido por Jason Moore, también vinculado en su día a la serie, y contará con un equipo de producción en el que participan Carl Ogawa, Thomas Kail, Maggie Brohn, Kevin Williamson, creador de la ficción, Greg Berlanti y la propia Michelle Williams.

"Estoy tan emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y toda nuestra familia de 'Dawson's Creek' para una noche tan especial", declaró Williamson en un comunicado oficial. "'Dawson's Creek' cambió mi vida. (...) Me honra apoyar a nuestro hermoso amigo James en este camino". Michelle Williams añadió: "Crecimos en Capeside y ese es un lazo que durará toda la vida. Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido James y recordarle que siempre hemos estado y siempre estaremos".

Dawson, Pacey, Joey y Jen los personajes protagonistas de &#39;Dawson crece&#39;

Dawson, Pacey, Joey y Jen los personajes protagonistas de 'Dawson crece'

Un reencuentro lleno de nostalgia

La reunión no solo busca ayudar a Van Der Beek y dar visibilidad a la prevención del cáncer, sino también celebrar el legado de una ficción que marcó a toda una generación. Emitida entre 1998 y 2003 en The WB y producida por Sony Pictures Television, la serie convirtió a Dawson, Joey, Pacey y Jen en referentes de la adolescencia y dejó una huella cultural que sigue viva más de dos décadas después.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas