Por Julia Almazán Romero |

Desde que la ficción llegó a su fin en 2003, elpor primera vez. Será el próximo 22 de septiembre en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, donde los actores leerán en directo el guion del episodio piloto emitido en 1998.tanto para la organización F Cancer como para respaldar a al actor James Van Der Beek diagnosticado de cáncer de colon.

Entre los nombres confirmados están James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps. Estos tres últimos, incorporados al reparto tras la primera temporada, interpretarán distintos papeles dentro de la lectura del piloto.

James Van Der Beek, Dawson Leery en 'Dawson crece', fue diagnosticado de cáncer en 2023

El evento estará dirigido por Jason Moore, también vinculado en su día a la serie, y contará con un equipo de producción en el que participan Carl Ogawa, Thomas Kail, Maggie Brohn, Kevin Williamson, creador de la ficción, Greg Berlanti y la propia Michelle Williams.

Dawson, Pacey, Joey y Jen los personajes protagonistas de 'Dawson crece'

Un reencuentro lleno de nostalgia

"Estoy tan emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y toda nuestra familia de 'Dawson's Creek' para una noche tan especial", declaró Williamson en un comunicado oficial. "'. (...) Me honra apoyar a nuestro hermoso amigo James en este camino". Michelle Williams añadió: "Crecimos en Capeside y ese es un lazo que durará toda la vida.".

La reunión no solo busca ayudar a Van Der Beek y dar visibilidad a la prevención del cáncer, sino también celebrar el legado de una ficción que marcó a toda una generación. Emitida entre 1998 y 2003 en The WB y producida por Sony Pictures Television, la serie convirtió a Dawson, Joey, Pacey y Jen en referentes de la adolescencia y dejó una huella cultural que sigue viva más de dos décadas después.