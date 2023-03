Eva Soriano reencuentra a Fran Perea con Jorge Jurado: "Hace 17 años que no nos vemos"

Por Daniel Tostón López |

"Nos vamos a juntar unos cuantos", anunciaba Antonio Resines en 'La resistencia', en referencia al elenco de 'Los Serrano'. Y es que este 2023 se cumplen 20 años del estreno de la serie de Telecinco y, a pesar de que no hay ninguna reunión oficial confirmada, varios actores están dejando caer un posible reencuentro o viéndose las caras de nuevo: Fran Perea y Verónica Sánchez han aparecido juntos en un vídeo de Instagram, Alexandra Jiménez y Alejo Sauras coincidieron en 'Déjate querer' y, poco después, Jorge Jurado le ha dado una sorpresa en 'Showriano' a quien daba vida a Marcos Serrano.

La presentadora del programa, Eva Soriano, ha recibido al actor como invitado y le ha invitado a adivinar la identidad de un invitado sorpresa. Perea no tardó mucho tiempo en acertar y Jurado, quien interpretara al pequeño Currito en la ficción de Globomedia, apareció en el plató. "Jorge y yo hace que no nos vemos 17 años", ha recordado el cantante, que se mostraba muy sorprendido. "Vosotros estáis como muy normales para la situación que se está produciendo aquí", ha bromeado.

Fran Perea y Jorge Jurado brindando en 'Showriano'

"Me alegro mucho de verte y te pido perdón por todas las collejas que te di cuando eras pequeño. ¿Te ha ido bien?", se ha interesado el andaluz, después de que la humorista les pidiera que se mirasen a la cara para contarse todo lo que no se habían contado en casi dos décadas. "Sí, me ha ido bien. Ahora que estamos aquí, ¿a ti también te siguen preguntando si te has guardado un jamón de aquella época?", ha preguntado el streamer, entre risas.

Atropellar a un churrero: ¿Currito o Marcos?

Soriano les ha propuesto un juego: intentar adivinar cuál de los dos personajes que interpretaban en 'Los Serrano' había llevado a cabo una acción que ella iba a proponer. "En la temporada 8, uno de vosotros atropelló a un churrero en la serie con La Jamoneta [el nombre de la camioneta de la familia], ¿quién?", ha preguntado la presentadora. Jurado respondía que fue el personaje de Perea, mientras que esté concordaba con él a pesar de admitir no acordarse de nada. Ambos han fallado. "Me lo llevé por delante", ha recordado el más joven después de ver la escena.