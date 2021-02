La exnovia de Froilán, Mar Torres, posible concursante de 'Supervivientes 2021'

Es uno de los programas más esperados del año pese a que su regreso a Mediaset llegó a ponerse en duda. 'Supervivientes' vuelve próximamente a las pantallas, aunque aún no sepamos la fecha concreta. Lo que sí sabemos es que las negociaciones con los posibles participantes ya habrían comenzado, e incluso conoceríamos ya el nombre de uno de los posibles fichajes: el de Mar Torres, exnovia de Froilán.

Froilán y Mar Torres

Torres mantuvo una relación de seis años de duración con Felipe Juan Froilán (hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y sobrino del rey Felipe VI). Poco antes de anunciar su ruptura a mediados de 2020, la heredera del imperio cárnico de El Pozo Alimentación comenzó a realizar sus primeros pinitos y apariciones públicas como influencer, contando en la actualidad con más de 44.000 seguidores en su perfil de Instagram. Ahora, la exnovia de Froilán podría dar el salto (figurado y literal) a la televisión con 'Supervivientes'.

La heredera ya daba a entender en una entrevista que podría participar en un programa de televisión: "Se puede decir que podría ser concursante en un reality, pero no se sabe". Posteriormente, daba pistas sobre con qué programa podría estar negociando: "Todo el mundo me tacha como una niña de papá, pero no soy ninguna niña de papá. Me puedo tirar de un helicóptero, cualquier cosa".

Ya intervino en otro programa de Mediaset

La influencer ya realizó su primera intervención (vía telefónica) en otro programa del grupo mediático en el verano de 2020. Torres habló con los colaboradores de 'Sálvame' para desmentir una supuesta relación de Froilán con la ganadora de la sexta edición de 'Gran Hermano VIP', Miriam Saavedra. Durante esta intervención, la heredera fue acusada también de haber tenido un altercado con Saavedra, hecho que también negó.